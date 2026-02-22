Live TV

Înțelegere secretă între Iran și Rusia. Moscova s-a angajat să livreze armament de 500 de milioane de euro Teheranului (FT)

Data publicării:
Relations,Between,Iran,And,Russia.,Iran,Russia
Foto cu caracter ilustrativ.

Iranul a încheiat un contract confidenţial de armament cu Rusia, în valoare de 500 milioane de euro, pentru achiziţia de lansatoare portabile şi rachete sol-aer avansate, potrivit Financial Times.

Contractul, semnat în decembrie la Moscova, angajează Rusia să livreze 500 de lansatoare portabile Verba şi 2.500 de rachete 9M336 pe o perioadă de trei ani, scrie FT, citând documente ruseşti scurse şi consultate de Financial Times, precum şi câteva persoane aflate la curent cu acordul.

Potrivit FT, contractul prevede ca livrările să aibă loc în trei tranşe, din 2027 până în 2029.

Contractul a fost negociat între exportatorul rus de armament Rosoboronexport şi reprezentantul la Moscova al Ministerului Apărării iranian şi Logisticii Forţelor Armate (MODAFL), mai scrie publicaţia britanică.

Conform contractului consultat de FT, Teheranul a solicitat în mod oficial aceste sisteme în iulie 2025. În luna iunie a anului trecut, forţele americane au bombardat principalele trei instalaţii nucleare ale Iranului, SUA alăturându-se astfel campaniei militare a Israelului împotriva Iranului.

Preşedintele Donald Trump a declarat că aceste instalaţii au fost distruse în atac, însă, potrivit unei evaluări preliminare a serviciilor secrete americane la acea vreme, atacurile aeriene americane nu au distrus capacitatea nucleară a Iranului, ci doar au dat-o înapoi cu câteva luni.

Rusia are un tratat de parteneriat strategic cu Iranul, chiar dacă el nu include o clauză de apărare reciprocă. Săptămâna trecută, o corvetă a marinei ruse a efectuat manevre comune cu nave iraniene în Golful Oman, a indicat Ministerul Apărării de la Moscova.

Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia

Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul. Cea mai probabilă variantă este și cea mai sângeroasă

