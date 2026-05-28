Internet „cu picătura” în Iran: conexiunea, restabilită doar parțial după trei luni de izolare. „Ne-am obișnuit să îndurăm”

După aproape trei luni de izolare față de restul lumii, accesul la internet a fost parțial restabilit în Iran începând de marți. În timp ce unii se bucură că au reușit în sfârșit să se reconecteze și să ia legătura cu cei dragi, mulți se plâng de viteza redusă a conexiunii și se îndoiesc că o restabilire completă va avea loc în curând, arată France24.

Mina era entuziasmată în timp ce aștepta marți marele moment în care ar fi putut să se reconecteze la lumea din afara Iranului. „Poate sună ridicol, dar am stat cu ochii lipiți de ecran ore întregi, așteptând să revină conexiunea. Pentru mine, a fi conectată este esențial”, spune graficiana freelancer, care lucrează în domeniul publicității și al promovării pe rețelele sociale în Teheran. „Am nevoie să folosesc IA în fiecare zi și să fiu la curent cu cele mai noi instrumente; urmăresc multe tutoriale pe YouTube… Am nevoie de o conexiune reală.”

După ce regimul iranian a impus o blocare aproape totală a internetului timp de aproape trei luni, după ce SUA au lansat atacuri pe 28 februarie, iranienii au avut acces doar la intranetul național, o rețea locală care le permitea să viziteze site-uri web iraniene, să utilizeze servicii bancare sau să acceseze aplicații aprobate de stat.

ONG-ul NetBlocks a confirmat restabilirea parțială - în proporție de 60% - a accesului la internet marți seara.

„Bine ai revenit, Iran!”, a anunțat cu entuziasm organizația de monitorizare digitală pe X.

„Indicatorii arată o creștere suplimentară a conectivității pe măsură ce rețelele mobile și alte segmente sunt reconectate la internetul global: Filternet rămâne în vigoare, dar poate fi ocolit. WhatsApp este acum restricționat, necesitând ocolire. Unii utilizatori sunt încă offline”, a menționat aceasta.

Reuniuni digitale

Dar a doua zi, entuziasmul inițial a lăsat deja loc frustrării. „Multe site-uri web sunt încă inaccesibile, iar aplicațiile nu se încarcă așa cum trebuie”, se plânge Mina. „Va trebui să continui să cheltuiesc sume exorbitante pe abonamente de date și VPN-uri care chiar funcționează.”

Datele mobile o costă o avere. Ea spune că a cheltuit aproape 200 de milioane de riali (n.r. 130 de euro) într-o lună - un lux pe care mulți nu și-l pot permite într-o țară în care salariul mediu lunar este de aproximativ 170 de euro, iar salariul minim se situează în jurul a 85 de euro pe lună. Chiar și așa, ea suspină: „Este lent, foarte lent... Trebuie să ai răbdare înainte de a putea viziona un videoclip pe YouTube.”

În ciuda restricțiilor în vigoare, restabilirea parțială a serviciului de internet a permis multor familii să se reconecteze. „Am reușit să o contactez pe sora mea pentru prima dată; nu-i mai auzisem vocea din 28 februarie”, a spus o femeie franco-iraniană care locuiește la Paris. „Are peste 80 de ani, iar fiecare moment petrecut cu ea este prețios. Am vorbit mult timp. Aveam inimile grele, dar ne-a încălzit sufletele.”

Renumita jurnalistă iraniană Elahe Mohammadi a descris valul de reîntâlniri digitale într-o postare pe X:

Unul câte unul, ne reconectăm cu vechea noastră rețea și ne lăsăm mesaje unii altora. Unul își reține lacrimile, altul se grăbește la casa părinților să-și conecteze telefonul la internet, altul nu-i vine să creadă că am îndurat toate astea, iar altul ne trimite un mare «Bravo», jos pălăria în fața tuturor. Această viață umilitoare nu era ceea ce meritam

Fără acces la internetul global, versiunea iraniană restricționată de regim s-a strecurat tot mai insidios în viața de zi cu zi, explică Mina. „Site-urile locale funcționează - bănci, site-uri de comerț electronic și aplicații precum Snapp! (echivalentul iranian al Uber)”, spune ea. „Și văd puțini oameni care se implică în «rezistență». Mulți folosesc noile aplicații iraniene de mesagerie, precum Bale Messenger sau Rubika, fără prea multă prudență. Începe să devină norma - nu am avut altă alegere.”

Internet „cu picătura”

Kaveh, pe de altă parte, a refuzat să instaleze aceste aplicații locale. A reușit să se reconecteze la Telegram, dar WhatsApp funcționează acasă la el doar cu un VPN. Este „obosit să trebuiască să lupte constant pentru strictul necesar”, spune el. „Sincer, situația pur și simplu nu este normală. Sunt foarte frustrat că încă avem un acces atât de lent, care este întrerupt constant, după tot acest timp. În persană, îi spunem internet „picurat”. Lucrez de la distanță, așa că a fost foarte dificil fără internet.”

Atât pentru Mina, cât și pentru Kaveh, petrecerea a luni întregi offline a avut consecințe economice directe: imposibilitatea de a onora comenzile, pierderea clienților și oprirea bruscă a contractelor noi. Autoritățile iraniene blocaseră deja accesul la rețeaua globală în timpul protestelor din ianuarie, care au fost reprimate brutal. Accesul la internet a fost apoi restabilit doar parțial, înainte de a fi suspendat din nou în februarie, odată cu începerea războiului.

Însă revenirea parțială a serviciului de internet din această săptămână pare să fie învăluită în incertitudine politică. Președintele Masoud Pezeshkian, considerat un moderat, a ordonat luni restabilirea treptată a accesului la internet. Însă acest gest conciliator a fost subminat a doua zi, când sistemul judiciar iranian a anunțat suspendarea măsurii în urma „plângerilor depuse” de Cartierul General Special pentru Organizarea și Guvernarea Spațiului Cibernetic Național, un organism creat pe 12 mai chiar de către președinte. Pezeshkian nu are autoritate finală în această chestiune; decizia revine Consiliului Suprem de Securitate Națională, condus de un susținător al liniei dure, renumitul parlamentar conservator Yaghoub Rezazadeh.

Întreruperile au afectat grav și sectoarele dependente de tehnologia digitală, în special industriile de înaltă tehnologie și comerțul electronic.

Ministrul adjunct al Muncii, Gholamhossein Mohammadi, a avertizat pe 19 aprilie că s-au pierdut peste un milion de locuri de muncă de la începutul războiului și că peste 2 milioane de oameni și-au pierdut sursele de venit.

Experții independenți, însă, invocă cifre și mai alarmante. Mai mulți specialiști iranieni estimează că peste 20 de milioane de iranieni (mai mult de unul din patru) își obțin veniturile din internet și că întreruperea rețelei a costat aproximativ 80 de milioane de dolari pe zi.

În ultimele săptămâni, mai mulți iranieni din clasa de mijloc au declarat pentru France 24 că se tem că nu își vor mai putea permite să cumpere alimente dacă situația persistă. O influenceriță de modă de pe Instagram, care nu a mai postat nimic de șapte luni, a publicat miercuri o poveste în care se vedea pur și simplu Teheranul sub un cer albastru și senin, însoțită de o singură frază: „Sub munții din Teheran, ne-am obișnuit să îndurăm…”.

