Revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia, la doar două săptămâni după demiterea sa, a stârnit reacții contrastante în Silicon Valley. În timp ce Elon Musk, Sam Altman și mai mulți investitori importanți din industria tehnologică au salutat reinstalarea sa în funcție, șefii Google, Meta și Apple au evitat să se pronunțe. Decizia, susținută de Donald Trump, ridică însă întrebări privind responsabilitatea liderilor din industria tech și limitele puterii acestora.

Expresia „Întoarcerea regelui” s-a răspândit luni pe rețelele sociale. O parte dintre reprezentanții industriei tehnologice, extrem de vocali, sărbătoreau revenirea lui Jensen Huang în funcția de director general al Nvidia. Unii l-au numit „maiestatea sa imperială și regală”, alții l-au proclamat „Iisus al nostru”, iar câțiva s-au rezumat la a posta un emoji reprezentând o coroană, scrie The Guardian. „Greșeala a fost corectată”, a declarat Elon Musk. „Jensen!”, a exclamat Sam Altman, directorul OpenAI.

Au fost două săptămâni tumultuoase, care au început cu demiterea lui Huang de la conducerea Nvidia, după ce acesta a recunoscut că a avut o relație extraconjugală cu o femeie despre care unii reprezentanți ai administrației americane suspectau că ar fi spion chinez.

Ulterior, au ieșit la iveală alte două presupuse relații extraconjugale cu angajate ale companiei. Ingineri și investitori de capital de risc din Silicon Valley au condamnat atunci îndepărtarea lui Huang, adresând o scrisoare deschisă consiliului de administrație al Nvidia, în care afirmau: „Jensen merită o procedură echitabilă, nu justiția mulțimii”.

Donald Trump s-a implicat, la rândul său. Președintele american a declarat în repetate rânduri că și-ar dori revenirea lui Huang, descriindu-l pe directorul general drept „o persoană deosebită” și „un om onorabil”.

Între timp, acțiunile Nvidia s-au prăbușit cu peste 10%, compania pierzând sute de miliarde de dolari din valoarea sa de piață. Nvidia, care proiectează cipuri de mare putere utilizate în domeniul inteligenței artificiale, se numără printre cele mai valoroase cinci companii din lume.

Luni, într-o răsturnare spectaculoasă de situație, consiliul de administrație al Nvidia a votat în unanimitate pentru repunerea lui Huang în funcție. Decizia a venit după ce Trump a intervenit telefonic în ședința de duminică a consiliului de administrație al companiei, pentru a pleda în favoarea revenirii acestuia. Într-un comunicat, Casa Albă a transmis: „Trebuie să ne protejăm geniile”.

Acțiunile Nvidia și-au revenit, capitalizarea bursieră a companiei crescând cu aproape 1.000 de miliarde de dolari. Trump, care deține acțiuni la producătorul de cipuri, și-a sărbătorit victoria, câștigând până la 15 milioane de dolari în urma creșterii de luni.

Și investitorii de capital de risc din Silicon Valley au salutat decizia. Jason Calacanis, investitor privat, acționar al Nvidia și coprezentator al podcastului All-In, axat pe tehnologie, a publicat o serie de mesaje pe platforma X.

Acesta a postat o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care Huang, cu părul lung și înconjurat de lumină, era înfățișat asemenea lui Iisus, ținând în mână un procesor grafic (GPU) în locul Bibliei. „Iisus al GPU-urilor a înviat”, a scris Calacanis.

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Alte personalități din industria tehnologică au resimțit vestea la nivel personal. Travis Kalanick, fostul director general al Uber, căzut în dizgrație și îndepărtat de propriul consiliu de administrație, a fost una dintre figurile importante care au militat pentru repunerea lui Huang în funcție. În ultimele săptămâni, acesta a publicat frecvent mesaje pe X, precum „Aduceți-l înapoi pe Jensen”, „Haide, la naiba!” și „Suntem alături de tine”.

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Potrivit Financial Times, Kalanick s-ar fi numărat printre membrii unui grup restrâns de investitori de capital de risc care au făcut lobby pe lângă Donald Trump și JD Vance pentru ca aceștia să determine consiliul de administrație al Nvidia să îl reinstaleze pe Huang. Luni, Kalanick a scris: „Voi fi întotdeauna gata să îi stau la dispoziție”.

„Suntem cu toții manipulați”

În timp ce un grup vocal de reprezentanți ai Silicon Valley a sărbătorit revenirea lui Huang, mai mulți dintre liderii importanți ai industriei, dar și angajații obișnuiți, au păstrat o tăcere totală.

Directorii generali ai Google, Meta și Apple nu s-au pronunțat asupra subiectului. Întrebat săptămâna trecută, în cadrul unui eveniment, dacă este de părere că Huang ar trebui repus în funcție, Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a răspuns: „Nu cunosc suficiente detalii... așa că nu pot răspunde la această întrebare”. Satya Nadella, directorul general al Microsoft, a oferit un răspuns similar.

Anil Dash, antreprenor cu experiență în conducerea unor companii tehnologice mai mici, este una dintre puținele voci din industrie care au criticat public reinstalarea lui Huang. În opinia sa, decizia transmite un mesaj greșit industriei: că nu există reguli, limite sau obligația de a răspunde pentru propriile acțiuni.

Dash a atras atenția asupra argumentului invocat pe scară largă în favoarea revenirii lui Huang, potrivit căruia directorul general al Nvidia este indispensabil în cursa înarmării în domeniul inteligenței artificiale cu China. Calacanis, de exemplu, a promovat intens această justificare, afirmând: „Nu ne putem permite să pierdem în fața Chinei cursa pentru superinteligență. Punct. Și cu asta basta”.

Or, spune Dash, Huang ar fi putut fi compromis de o persoană care acționa în interesul serviciilor de informații chineze și conduce acum cea mai mare companie din industrie.

„Nu are niciun sens”, a declarat acesta. „Suntem cu toții manipulați și am ajuns în punctul în care spunem: «Nu, cerul nu este verde. Cerul este albastru».”

Alison Taylor, conferențiar universitar la Stern School of Business din cadrul Universității din New York, consideră că această mentalitate se extinde dincolo de Silicon Valley, până la Casa Albă, având în vedere rolul jucat de Trump în revenirea lui Huang.

„Trump acționează mereu prin represalii”, a remarcat aceasta. „Mesajul este următorul: dacă nu taci și nu te conformezi, nu vei supraviețui”, a declarat Taylor. „Este o insultă la adresa tuturor celor care cred în statul de drept și în ideea de echitate”.

Marți, în cadrul unei reuniuni cu toți angajații Nvidia, Huang și-a cerut scuze pentru „câteva greșeli îngrozitoare” pe care le-a comis. Directorul general a respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora ar fi un reprezentant al elitei masculine din industria tech care se consideră „mai presus de lege”, adăugând că este „complet neadevărat” că Trump ar fi exercitat presiuni asupra consiliului de administrație al Nvidia pentru a-l repune în funcție.

„Tot ceea ce a făcut reflectă pur și simplu afecțiunea sa, admirația sa și recunoașterea faptului că sunteți o companie extraordinară”, a declarat Huang, referindu-se la Trump.

Într-un comunicat separat, Huang le-a mulțumit liderilor din industrie pentru „sprijinul extraordinar”. „Abia aștept să mă întorc la muncă”, a adăugat acesta.

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Editor : M.I.