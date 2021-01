Într-un acces de entuziasm, un bărbat și-a schimbat legal numele în „Celine Dion”. Cum a reacționat familia

Thomas Dodd, un englez de 30 de ani, mare fan al artistei canadiene Celine Dion, a renunțat la numele lui și l-a preluat, legal pe al cântăreței preferate, într-o zi în care a băut peste măsură.

Bărbatul a spus că ideea i-a venit de Crăciun, când a băut mult și s-a uitat la câteva concerte cu Celine Dion.

Celine, din Staffordshire, spune că mama lui nu a văzut partea amuzantă a întâmplării, iar sora lui a fost șocată, dar, cu toatea acestea, nu are planuri să revină la vechiul nume, potrivit Birmingham Live.

Schimbarea numelui l-a costat doar 89 de lire sterline, așa că Celine și-a cumpărat opt certificate suplimentare pentru a dovedi că noul său nume este legitim, în cazul în care cineva pune la îndoială acest lucru.

Când s-a trezit din beție, chiar și el a fost șocat de ceea ce a făcut, însă acum vede partea amuzantă a întâmplării.

„Sunt ușor obsedat de ea; nu am de gând să mint. În timpul carantinei am urmărit o mulțime de concerte și, de Crăciun, am avut o „idee minunată”, după câteva băuturi... Preocuparea mea inițială a fost cum naiba anunț departamentul de resurse umane de la serviciu că trebuie să-mi schimb semnătura de la e-mail”, a declarat el pentru sursa citată

Cât privește reacția familiei, bărbatul a spus: „Mama mea nu s-a distrat. I-am explicat că ar putea fi mai rău și că puteam să-mi schimb numele în „Boris Johnson””, a mai spus el.

Celine spune că nu s-a gândit prea departe și nu știe cum să procedeze pe viitor, însă nu are de gând să revină la vechiul nume, deocamdată.