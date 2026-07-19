Între Islam și Occident: cazul „Scarlet Lady”, nava de croazieră cu o petrecere gay la bord care a fost respinsă de Egipt și Turcia

Nava de croazieră „Scarlet Lady” naviga, la începutul lunii iulie, prin apele Mării Egee, cocktailurile curgeau, iar steagurile curcubeu fluturau. Legenda de pe Broadway Patti LuPone se pregătea să urce pe scenă. Apoi a venit vestea: „călătoria epică exclusiv pentru comunitatea gay” organizată de Atlantis Events nu avea autorizație să intre în apele egiptene, permisiunea fiindu-i retrasă în ultimul moment, fără nicio explicație, scrie The Times.

Cei 1.900 de pasageri ai navei așteptau cu nerăbdare să viziteze piramidele de la Giza și Marele Muzeu Egiptean, recent inaugurat. Cu câteva zile înainte, navei i se interzisese deja să acosteze în portul turc Kusadasi, autoritățile afirmând că croaziera era organizată pentru persoane ale căror „valori și standarde morale” erau considerate incompatibile cu cele ale țării.

Cei aflați la bord au rămas dezamăgiți și puțin șocați.

„Cu doar câteva ore înainte de momentul în care ne așteptam să acostăm, am primit la miezul nopții un bilet strecurat sub ușile cabinelor noastre, prin care eram informați că Egiptul nu va permite navei noastre să intre în apele teritoriale egiptene”, a declarat Randy Slovacek, un jurnalist LGBT care călătorește în fiecare an cu croaziera Atlantis împreună cu soțul său, Michael Caprio. „Nu e niciodată plăcut să ți se spună: «Nu ești binevenit aici.»”

Incidentul din 9 iulie a fost prima dată în istoria de 36 de ani a Atlantis Events când o croazieră a fost respinsă.

Rich Campbell, director executiv, a calificat situația drept „fără precedent” și „ciudată și tristă”. „Sincer să fiu, este destul de șocant”, a spus el. „Motivul invocat este faptul că este vorba de un grup de homosexuali.”

„Timp de o săptămână putem pur și simplu să fim noi înșine, fără a fi judecați”, a spus Slovacek. „Ne ținem de mână cu partenerul nostru, la fel ca restul lumii, fără să ne facem griji că cineva se va simți jignit. Timp de o săptămână, pur și simplu sărbătorim faptul că suntem noi înșine. Asta îmi place cel mai mult la aceste călătorii.”

Anul acesta, ceea ce a început ca o escapadă în Marea Mediterană pentru turiști americani, canadieni și britanici s-a transformat într-o problemă politică internațională.

„Mă îngrijorează foarte mult când o țară decide că poate alege pe care turiști îi lasă să intre și pe care nu”, a spus Campbell, adăugând că Atlantis a vizitat Turcia de 13 ori în cei 25 de ani de când a fondat agenția de turism. „Aceasta nu este Turcia pe care am cunoscut-o noi.”

Grupurile anterioare au vizitat situri istorice, au luat masa la restaurante și au făcut cumpărături fără incidente, a spus el. „Venim, facem cumpărături, mâncăm, participăm la tururi, vizităm obiectivele turistice, plecăm și cheltuim o grămadă de bani.”

Atlantis a fost nevoită să amâne cu o zi o escală deja programată în Creta și să adauge o nouă escală în Muntenegru. Nava a continuat apoi călătoria spre Dubrovnik, în Croația, iar miercuri a ajuns la ultima escală, în Veneția.

Patti LuPone, câștigătoarea premiului Tony (echivalentul Oscarului pentru teatru, n.r.) în vârstă de 77 de ani, a publicat o declarație pe pagina sa de Instagram, în care se spunea: „O navă — o navă magnifică — plină de bărbați gay. Și eu. Ni s-a refuzat intrarea în Turcia pur și simplu din cauza celor care se află la bord. Sunt furioasă, dar continui călătoria. Acești bărbați minunați merită mai mult decât atât.”

După acostarea în Creta, comediantul din New York Brad Loekle, care sărbătorea cel de-al 15-lea sezon de spectacole pentru Atlantis în 79 de țări, a spus că s-a dus la o tipografie pentru a comanda tricouri cu citatul lui LuPone: „Sunt furioasă și continui călătoria.”

„Asta îmi place la comunitatea noastră”, a spus Loekle. „Oamenii ne aruncă cu noroi, iar noi găsim o cale să transformăm asta în soare.”

Pasagerii vor avea puține căi legale de recurs pentru escalele anulate, au declarat experții juridici pentru The Times. Pasagerii pot fi supărați când un itinerar promis se schimbă, dar porturile omise nu constituie, în general, un temei viabil pentru o cerere de despăgubiri pentru suferință emoțională. „Indiferent cât de discriminatorii au fost deciziile, guvernele străine au, în general, autoritate extinsă pentru a controla accesul în porturile și apele lor teritoriale”, a declarat un reprezentant al firmei de avocați specializați în drept maritim Walker and O’Neill.

Presiuni ale ambasadei SUA în Turcia

Campbell a spus că ambasada SUA din Ankara a făcut presiuni intense pentru a inversa decizia Turciei, afirmând că nu exista nicio barieră legală care ar fi trebuit să împiedice accesul pasagerilor.

Se pare că autoritățile au aflat de croazieră după ce Tek Yon, unul dintre cele mai vechi cluburi de noapte gay din Istanbul, a publicat o postare pe Instagram prin care invita pasagerii să viziteze localul la sosire. Postarea a dus, de asemenea, la închiderea clubului pentru „practici și tranzacții care încalcă reglementările legale”.

Unii utilizatori ai rețelelor sociale au reacționat la știrea privind interdicția Turciei prin distribuirea de fotografii și înregistrări video realizate la bordul navei „Scarlet Lady”, în care se vedeau pasageri care se distrau la o petrecere topless pe punte, întrebând „la ce se așteptau călătorind în țări musulmane”.

Deși relațiile între persoane de același sex sunt legale în Turcia, autoritățile au interzis marșurile Istanbul Pride începând din 2015 și au interzis sau dispersat frecvent adunările comunității LGBT în alte părți ale țării, invocând adesea motive legate de ordinea publică sau de moralitate.

Sub președinția lui Erdogan, această țară cu majoritate musulmană a devenit mai conservatoare. Erdogan a susținut că familia tradițională este fundamentul societății turce și a descris activismul ca fiind un pericol pentru valorile familiale, identitatea națională și creșterea populației.

„Turcia își dorește foarte mult să devină membră a Uniunii Europene, dar acest eșec nu o va ajuta, în opinia mea”, a declarat Slovacek. „Acest lucru reprezintă încă un pas înapoi în ceea ce privește libertățile democratice pentru administrația Erdogan.”

Unii dau vina pe influența lui Trump

Între timp, în Egipt, autoritățile folosesc legile privind moralitatea publică și indecența pentru a viza persoanele LGBT, condamnările fiind însoțite de pedepse cu închisoarea. Cu toate acestea, este rar ca vreuna dintre aceste țări — destinații populare pentru turiștii internaționali care generează miliarde de dolari în fiecare an din venituri din turism — să interzică accesul străinilor pe baza orientării lor sexuale.

Atlantis Events a declarat într-un comunicat că speră ca situația să fie un incident izolat și că va putea reveni în viitor. Compania a mai spus că speră ca Turcia și Egiptul să primească toți oaspeții fără condiții sau prejudecăți.

Cu toate acestea, mai multe agenții de turism specializate în clientela gay, inclusiv Hermes Holidays, au declarat deja că nu vor mai recomanda niciuna dintre aceste țări clienților lor.

„Aceasta este o imagine tristă a direcției în care se îndreaptă lumea. Guvernele succesive cad pradă grupurilor de dreapta, iar drepturile persoanelor LGBT+ sunt, ca urmare, încălcate pe tot globul”, a declarat Kyle Olsen, proprietarul Hermes Holidays.

Pentru mulți dintre cei aflați la bord, acesta nu a fost doar un moment trist într-o vacanță de zece zile altfel plăcută, ci un semn îngrijorător că decenii de progrese globale în ceea ce privește drepturile și acceptarea persoanelor gay sunt anulate.

Unii au sugerat chiar că administrația Trump, care a promovat interzicerea sportivilor transgen în competițiile feminine și a emis un decret prezidențial prin care recunoaște doar două genuri, a „încurajat” alte țări să-și întărească pozițiile deja ostile.

Oprirea a coincis întâmplător cu vizita președintelui Trump la Ankara pentru a participa la summitul NATO.

„Actuală administrație a lansat atacuri continue asupra comunității LGBTQ+, și cred că, atunci când alte țări văd că SUA fac acest lucru, se simt încurajate să procedeze la fel”, a declarat Slovacek, în vârstă de 63 de ani, editor al unui blog intitulat „The Randy Report”. „Este un moment trist când țara noastră, considerată de mulți un far al libertății, ar putea da tonul în ceea ce privește divizarea oamenilor.”

Pasagerii navei „Scarlet Lady” au declarat că nu vor lăsa ca ceea ce s-a întâmplat să-i descurajeze să călătorească.

„Am citit odată o glumă spusă de evrei care rezumă sensul sărbătorilor evreiești: «Au încercat să ne omoare. Am câștigat. Hai să mâncăm», a spus Slovacek. «Ei bine, versiunea noastră LGBTQ este: «Ei și-ar dori să fim invizibili. Nu suntem. Hai să dansăm.»”

Loekle a adoptat o atitudine filosofică. „Există multe convingeri cu privire la modul, locul și motivul pentru care oamenii ar trebui să călătorească”, a spus el, citându-l apoi pe Mark Twain: „Călătoria este fatală pentru prejudecăți, bigotism și îngustime de spirit. O viziune largă, sănătoasă și plină de compasiune asupra oamenilor nu poate fi dobândită vegetând într-un colț mic al pământului toată viața.”

Editor : B.E.