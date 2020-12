Harta monoliților. Unde și când au apărut misterioasele structuri și care este explicația lor: extraterestră sau farsă planetară?

Au trecut trei săptămâni de la descoperirea primului monolit în deșertul american Utah, iar de atunci zeci de alte structuri metalice au continuat să apară în toate colțurile lumii, inclusiv în România. În jurul lor s-au creat mistere și întrebări, însă explicația apariției și dispariției acestor structuri pare să fie una extrem de prozaică.

Pare că este doar începutul având în vedere că cel mai recent monolit a fost descoperit zilele trecute în orașul Savonlinna din estul Finlandei, potrivit USA Today. Acesta a apărut pe 10 decembrie pe o colină cu vedere asupra castelului Olavinlinna. Cum era de așteptat, localnicii nu au nicio idee cu privire la modul misterios prin care stâlpul metalic a ajuns în orașul lor.

De la primul monolit găsit în mijlocul deșertului și până la cele recent descoperite, toate structurile se aseamănă între ele: sunt coloane metalice argintii cu trei laturi, de diverse dimensiuni, care apar în mod misterios în orașe sau în mijlocul pustiului în toate colțurile planetei și dispar în același mod.

Harta monoliților. Imagine realizată de Claudia Chelbea / Digi24.ro

Iată când și unde au fost descoperiți monoliții metalici care au făcut titluri în presa de pe tot mapamondul:

18 noiembrie- a fost descoperit primul monolit metalic în mijlocul deșertului american Utah. Ofițerii biroului aviatic al Departamentului de Siguranță Publică din Utah se aflau la bordul unui elicopter în momentul în care au observat obiectul lucios înfipt în pământ.

23 noiembrie- informațiile despre monolitul metalic din deșert au fost făcute publice. De atunci, subiectul a stârnit numeroase dezbateri în legătură cu apariția lor: aparțin extratereștrilor sau unor artiști? În acest timp, unii artiști și-au însușit credite pentru obiectele metalice.

27 noiembrie- monolitul din Utah a dispărut în mod misterios. Ulterior, în spațiul public au apărut imagini cu patru indivizi care au demontat structura metalică, au pus-o într-o roabă și au transportat-o într-o locație necunoscută.

28 noiembrie- a fost descoperit cel de-al doilea monolit, de data aceasta în România. Obiectul metalic a fost găsit pe dealul Bâtca Doamnei din Piatra Neamț și era acoperit de semne circulare care păreau făcute cu flexul.

1 decembrie- monolitul din România a dispărut la fel de misterios cum a apărut.

2 decembrie- un alt monolit a fost descoperit în Atascadero, California. O zi mai târziu, acesta a dispărut iar în locul lui a apărut o cruce.

3 decembrie- un alt obiect metalic, de această dată de dimensiuni mai mici, a fost descoperit în Fayetteville, un oraș din Carolina de Nord.

5 decembrie- Patru băieți primesc credit pentru ridicarea monolitului din Atascadero. Aceasta a fost prima dată când cineva se face responsabil pentru obiectele misterioase. Cei patru s-au filmat în timp ce au demontat structura metalică și au urcat clipul pe Youtube. În aceeași zi, un alt monolit își face apariția în Parcul Joshua Tree din California iar imaginile cu el sunt urcate pe un cont de Instagram.

6 decembrie- Un nou monolit apare în Santa Clarita, California și dispare la fel de repede precum a apărut, în aceeași zi.

Tot pe 6 decembrie apare un alt obiect metalic, în fața unui magazin de dulciuri din Pittsburgh, însă de data aceasta fără niciun mister: monolitul a fost plasat intenționat, pentru a îndemna oamenii să susțină micile afaceri locale.

7 decembrie- Alte două structuri metalice similare au fost descoperite, una pe insula Wight din Marea Britanie, iar cealaltă în Pădurea Los Padres din California.

8 decembrie- Și-a făcut apariția și cel de-al doilea monolit din România, de data aceasta pe o plajă sălbatică din Vadu, județul Constanța.

Tot în aceeași zi a fost descoperit un alt monolit metalic în El Paso, Texas, care a dispărut în aceeași zi.

10 decembrie- Un nou monolit este găsit în orașul Savonlinna din estul Finlandei.

Misterioasele obiecte metalice au devenit un subiect de interes la nivel global și cu siguranță lista lor nu se va opri aici.

Risipirea unei vrăji

Așa cum era de așteptat, misterul monoliților cere o explicație. S-au vehiculat tot felul de ipoteze, de la cea că ar fi mâna celebrului street-artist Banksy, până la intervenția unei civilizații extreterestre. Un articol publicat în The Guardian susține însă că, de fapt, asistăm la o farsă planetară.

„Cu siguranță, (monoliții - n.r.) sunt o diversiune globală la finele unui an mizerabil. Dar, ca și cu aparițiile lui Banksy, toți suntem parte a glumei. Există chiar speculații că Banksy se află în spatele monoliților”, scrie autorul articolului.

Ar fi chiar ironic ca aceste structuri să fie opera unei inteligențe extraterestre care încearcă să stabilească un contact cu noi, iar noi suntem atât de sătui de scenarii și de clișee SF, încât privim situația ca pe o punere în scenă.

Asemănările dintre acești monoliți și cei din Odiseea Spațială a lui Stanley Kubrick sunt dovada cea mai evidentă că structurile sunt făcute de mâna omului, arată autorul din The Guadian. Monolitul apărut pe insula Wight pare că e pus pe un suport de lemn și că e făcut din plăci de material plastic care reflectă ca oglinda. Mai mult, o asociație denumită The Most Famous Artist se pretinde proprietara monoliților din Utah și California și oferă la vânzare replici ale structurilor la prețul de 45.000 de dolari.

E păcat să vedem un truc magic devoalat într-un an în care ne-ar prinde bine să credem în magie, mai scrie The Guardian. Pentru că descoperirea primului monolit, pe 18 noiembrie, în pustietățile din Utah, a fost ceva cu totul straniu. Structura se afla departe de cea mai apropiată așezare umană sau de traseele de drumeție și se bănuiește că a stat acolo, neobservat, o bună bucată de vreme, de când ar fi fost amplasată, în vara lui 2016. Deci, un artist foarte răbdător a lăsat monumentul să treacă neobservat timp de câțiva ani, până când a fost descoperit din întâmplare.

Însă cei care l-au luat de acolo erau probabil critici de artă și și-au exprimat astfel părerea estetică. Pentru că asta e marea slăbiciune a artei monoliților. Arată bine, cu suprafețele lor fine și lucioase în care se reflectă natura, dar e ceva în neregulă cu amplasarea unui obiect de metal sau plastic în mijlocul sălbăticiei: nu este un mister extraterestru, este poluare umană.

