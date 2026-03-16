Intrigi, jocuri de putere și rivalități: în culisele ascensiunii lui Mojtaba Khamenei în fruntea Iranului. „Nu vreau să accept”

Ascensiunea lui Mojtaba Khamenei în funcția de nou lider suprem al Iranului ar fi putut părea simplă, ba chiar predestinată. De fapt, nu a fost niciuna dintre acestea. A ajuns la putere abia după o adevărată luptă pentru succesiune. Acest proces cu miză mare a devenit versiunea Republicii Islamice a serialului „Game of Thrones”: un tron vacant, un consiliu de clerici și două dinastii — Khamenei și Khomeini — aflate în competiție. Personalitățile politice s-au luptat pentru putere, comandanții militari și-au apărat teritoriile, iar un fost șef al serviciilor secrete, cunoscut pentru organizarea de asasinate, și-a spus cuvântul, notează The New York Times.

Chiar și în cele mai bune vremuri, sarcina de a găsi al treilea lider suprem al Iranului — omul care nu numai că l-ar reprezenta pe Dumnezeu pe pământ, ci ar deține și autoritatea asupra politicii și forțelor armate — ar fi fost una dificilă. La urma urmei, ayatollahul Ali Khamenei se afla la conducere din 1989, trecând prin decenii de tulburări în țară.

Dar în timpul unui război cu Statele Unite și Israel, pe măsură ce bombele cădeau din cer și exploziile zguduiau pământul, alegerea unui succesor cu un mandat pe viață a devenit un test decisiv pentru supraviețuirea teocrației.

Această relatare a deliberărilor interne, a jocurilor de putere și a rivalităților care l-au propulsat pe fiul retras al ayatollahului, în vârstă de 56 de ani, în rolul de lider se bazează pe interviuri cu cinci înalți oficiali iranieni, doi clerici, doi iranieni afiliați biroului liderului suprem și trei membri ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice care au cunoștințe despre procesul de selecție. Toți au solicitat să rămână anonimi, deoarece nu erau autorizați să vorbească public despre deliberările interne ale guvernului.

După toate aparențele, Mojtaba Khamenei probabil că nu ar fi ajuns în funcție dacă tatăl său ar fi murit din cauze naturale. Ayatollahul Ali Khamenei le-a dat consilierilor săi apropiați trei nume ca potențiali succesori. Fiul său nu se afla printre aceștia.

Întâlniri secrete

Pe 3 martie, Adunarea Experților, formată din 88 de clerici de rang înalt însărcinați, conform Constituției, cu numirea unui lider suprem, a ținut o întâlnire secretă virtuală pentru a demara un proces care urma să se încheie atunci când unul dintre candidați ar fi obținut o majoritate de două treimi. Mai devreme în aceeași zi, Israelul bombardase sediul adunării din orașul Qom, unde mulți dintre clerici locuiau și predau la seminariile șiite, ucigând o parte din personalul administrativ al acesteia.

De la moartea ayatollahului Ali Khamenei, survenită pe 28 februarie în urma unor atacuri aeriene din prima zi a războiului, facțiunile politice rivale și generalii din Corpul Gărzilor Revoluționare au pus la cale intrigi pentru a-și promova candidații și a-și consolida propriile baze de putere, au declarat în interviuri înalți oficiali, clerici și membri ai Gărzilor Revoluționare.

Aripile radicale au preferat să ignore apelurile interne și externe la schimbarea regimului. Ei doreau continuitate și o intensificare a politicilor interne și externe ale ayatollahului. Facțiunea moderată a pledat pentru o nouă figură, un nou stil de guvernare și încetarea ostilităților cu Statele Unite.

Mojtaba Khamenei se bucura de sprijinul unor aliați puternici: Garda Revoluționară și noul său comandant suprem, generalul Ahmad Vahidi; generalul Mohammad Ali Aziz Jaffari, strateg al Gărzii în războiul actual; și generalul Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului și fost comandant al Gărzii. Hossein Taeb, fostul șef al unității de informații a Gărzii și creierul comploturilor de asasinat transfrontaliere, se afla, de asemenea, în tabăra sa.

Opoziția față de Mojtaba Khamenei a apărut din direcții neașteptate. Ali Larijani, șeful Consiliului Național de Securitate al Iranului și, în prezent, conducătorul de facto al Iranului, le-a spus unor membri ai Adunării Experților că, în opinia sa, țara avea nevoie de un lider moderat și unificator, iar Khamenei ar fi o figură polarizantă. Președintele Masoud Pezeshkian, un moderat, precum și mai mulți înalți oficiali și clerici s-au alăturat, de asemenea, oponenților, potrivit unor înalți oficiali, clerici și membri ai Gărzii Revoluționare.

Tabăra moderaților promova doi potențiali candidați: un fost președinte, Hassan Rouhani, oarecum marginalizat, dar un centrist care a condus negocierile care au dus la acordul nuclear din 2015 cu Statele Unite; și Hassan Khomeini, nepotul părintelui fondator al teocrației, ayatollahul Ruhollah Khomeini. Hassan Khomeini este aliniat cu partidele politice reformiste. Moderații l-au propus, de asemenea, pe Alireza Aarafi, un savant și jurist, ca alegere de compromis: un candidat cu solide credențiale religioase, dar fără influență în cercurile politice sau militare, ceea ce îl face ușor de gestionat.

În timp ce adunarea dezbătea și discuta despre principalii candidați, au afirmat oficialii, furia împotriva președintelui american Donald Trump și a prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, a alimentat o determinare de a rămâne rebeli, ceea ce a subminat eforturile moderaților. Pe măsură ce discuția avansa, membrii adunării păreau mai puțin interesați de un lider care să salveze țara din starea actuală de criză acută și mai mult de o reîncarnare a liderului lor „martirizat” care să-i răzbune moartea, au declarat înalți oficiali.

„Am luat în considerare șapte criterii pentru selectarea unui candidat”, a declarat ayatollahul Mahmoud Rajabi, membru al consiliului de administrație al adunării, într-un interviu acordat televiziunii de stat. „Unii aveau o viziune socială și politică foarte puternică, altul avea mai multe merite din punct de vedere religios, altul se remarca prin abilități manageriale solide, iar unul prin înțelepciune”. El a precizat că adunarea a încercat să se reunească de cinci sau șase ori în persoană, dar ședințele au fost anulate din motive de securitate.

În cadrul unui prim tur de scrutin desfășurat pe 3 martie, Mojtaba Khamenei a obținut majoritatea necesară de două treimi, semnalând că generalii din Corpul Gărzilor Revoluționare au preluat controlul. Adunarea Experților a informat oficialii guvernamentali, care, la rândul lor, au solicitat mass-media de stat să se pregătească pentru anunțarea succesiunii lui Mojtaba Khamenei odată cu chemarea la rugăciunea de dimineață din 4 martie.

Dar acesta a fost doar începutul.

Jocuri de putere

Ali Larijani a anulat anunțul privind urcarea la putere a lui Mojtaba Khamenei, afirmând că acest lucru i-ar pune viața în pericol, întrucât președintele Donald Trump și ministrul israelian al apărării, Israel Katz, amenințaseră că vor elimina orice succesor. El a sugerat să se aștepte până la sfârșitul războiului.

Pe 6 martie, Israelul și-a pus în aplicare amenințarea, aruncând bombe anti-buncăre asupra complexului liderului suprem din centrul orașului Teheran, reducându-l la o grămadă de moloz. Dar fiul lui Ali Khamenei nu se afla acolo.

Amânarea anunțului a oferit taberei moderate ocazia de a face o ultimă încercare de a exercita presiuni asupra Adunării Experților pentru a-i determina să-și reconsidere poziția. Însă impunerea unor noi alegeri necesita motive întemeiate.

Ali Larijani, un apropiat al ayatollahului Khamenei senior, a susținut că votul virtual pentru Mojtaba Khamenei era nul, deoarece Constituția prevede ca membrii Adunării să voteze în persoană. Apoi, Adunarea a fost informată că Mojtaba Khamenei, care se refăcea după rănile suferite în urma atacurilor aeriene din prima zi a războiului, nici măcar nu dorea această funcție. Din motive de securitate, comunicarea directă cu fiul lui Ali Khamenei era imposibilă.

Alții au afirmat însă că refuzul său de a accepta funcția a fost doar o formalitate.

„Când i-au spus lui Mojtaba că a fost ales, el a răspuns: «Nu vreau să accept, alegeți pe altcineva»”, a declarat Abdolreza Davari, un politician apropiat de Mojtaba Khamenei, într-un interviu telefonic acordat de la Teheran. „Este o tradiție șiită ca clericii să refuze politicos, spunând «Nu urmăresc puterea», dar apoi acceptă în cele din urmă”.

Membrii taberei moderate au informat apoi adunarea că au descoperit o nouă și importantă directivă a ayatollahului Khamenei și au solicitat o întâlnire față în față cu conducerea adunării, au declarat înalții oficiali și clericii.

La întâlnire, doi dintre cei mai apropiați colaboratori ai ayatollahului Khamenei, unul fiind un consilier militar de rang înalt, iar celălalt, Asghar Hejazi, șeful său de cabinet, au declarat că Ali Khamenei le-a spus că nu dorește ca fiul său sau vreun membru al familiei sale să îi succeadă.

Aceștia au afirmat că el interzisese succesiunea ereditară deoarece aceasta ar fi încălcat esența Revoluției Islamice din 1979, care a răsturnat regimul monarhic. Apoi au prezentat un testament scris cu același mesaj general și au îndemnat adunarea să-și retragă votul inițial.

Efortul de ultim moment de a anula decizia adunării i-a uimit pe clericii prezenți la ședință, potrivit oficialilor și clericilor. Aceștia au cerut timp pentru a se consulta cu membrii adunării. De asemenea, acest lucru i-a alarmat pe generalii Gărzii Revoluționare care îl susțineau pe Mojtaba Khamenei, care a declanșat apoi o contraofensivă.

Într-un discurs difuzat sub formă de videoclip, ayatollahul Ali Moalemi, unul dintre membrii adunării, a calificat eforturile moderaților drept ceva asemănător unei „lovituri de stat”.

„Au existat încercări de a schimba opinia membrilor adunării și de a ne îndrepta într-o altă direcție”, a declarat ayatollahul Moalemi. „Au existat forțe din afara adunării care intenționau să se infiltreze și să ne influențeze”.

Generalii

Pe 7 martie, președintele Pezeshkian a anunțat că Iranul va înceta atacurile împotriva țărilor arabe din Golful Persic și și-a cerut scuze. El a declarat că decizia de a reduce tensiunile cu vecinii arabi a fost luată de consiliul de tranziție format din trei membri, din care făcea parte și el, înlocuind liderul suprem până la alegerea unui nou lider.

Generalii din Garda Revoluționară care conduceau războiul și îl susțineau pe Mojtaba Khamenei erau revoltați, potrivit oficialilor iranieni și celor trei membri ai Gărzii. Generalul Vahidi, comandantul-șef al Gărzii, și generalul Aziz Jaffari au presat Adunarea Experților să se întrunească imediat pentru un vot final și să-l anunțe pe fiul lui Ali Khamenei drept noul lider.

Taeb, fostul șef al serviciilor secrete ale Gărzii, a sunat toți cei 88 de membri ai Adunării și i-a îndemnat să voteze pentru Mojtaba Khamenei. El a spus că votarea fiului ayatollahului era o datorie morală, religioasă și ideologică, potrivit oficialilor iranieni și celor doi clerici.

Adunarea s-a reunit din nou pe 8 martie, tot în format virtual, și a dezbătut problemele ridicate de moderați. Unii au susținut că ar trebui să respecte dorințele ayatollahului Khamenei și să-l excludă pe fiul acestuia. Alții au argumentat că Constituția nu le impune să ia decizii pe baza voinței unui predecesor și că au autoritatea de a decide în mod independent. Toți au fost de acord că protocoalele de război permiteau ca votul virtual să fie considerat legitim.

Fiecare cleric a scris un nume pe o bucată de hârtie, a împăturit-o într-un plic și a sigilat-o cu ceară. Curierii au transportat apoi buletinele de vot către un comitet însărcinat cu numărarea și validarea voturilor.

Mojtaba Khamenei a obținut 59 din 88 de voturi, o majoritate clară de două treimi, dar încă departe de a fi unanimă. Cu puțin înainte de miezul nopții, mass-media de stat a anunțat că Iranul are un nou lider suprem. Au curs mesajele de felicitare și declarațiile de loialitate față de Mojtaba Khamenei, chiar și din partea celor care încercaseră să-i zădărnicească ascensiunea.

Și, cel puțin public, establishmentul iranian și-a strâns rândurile în spatele noului lider suprem, care încă nu a apărut în public.

