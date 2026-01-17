Live TV

„Inuman și sălbatic”. Ali Khamenei recunoaște ucideri în masă în timpul protestelor din Iran, dar aruncă vina asupra dușmanilor externi

profimedia-1013062307
O femeie din Iran poartă un portret al liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul unei manifestații anti-israeliene la Teheran, pe 20 iunie 2025. Foto: Profimedia

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a recunoscut sâmbătă, pentru prima dată în mod public, că mii de oameni au fost uciși, „unii într-un mod inuman și sălbatic”, în timpul protestelor recente. Răspunsul violent la tulburări a provocat 3.090 de victime, potrivit Agenției de știri a activiștilor iranieni pentru drepturile omului (HRANA) cu sediul în SUA, iar unele grupuri de activiști estimează că numărul morților este mult mai mare. Întreruperea accesului la Internet a făcut extrem de dificilă obținerea de informații clare privind manifestațiile, anunță BBC.

Într-un discurs susținut sâmbătă, ayatollahul Ali Khamenei a declarat că mii de persoane au fost ucise și a dat vina pe SUA pentru aceste decese. Președintele american Donald Trump a îndemnat recent demonstranții iranieni să „continue protestele” și a amenințat cu intervenția militară în cazul în care forțele de securitate îi vor ucide.

Protestele, care au început pe 28 decembrie din cauza situației economice, s-au transformat în apeluri pentru sfârșitul domniei liderului suprem al Iranului. Guvernul iranian a calificat demonstrațiile drept „revolte” susținute de dușmanii Iranului.

Protestatarii au fost întâmpinați cu forță letală, iar videoclipurile în care forțele de securitate trag asupra demonstranților au fost autentificate atât de BBC Persian, cât și de BBC Verify.

De asemenea, Internetul și serviciile de comunicații din Iran au fost aproape complet blocate. Sâmbătă, conectivitatea generală a rămas la aproximativ 2% din nivelurile obișnuite, potrivit monitorului cibernetic NetBlocks.

În ultimele zile au fost mai puține rapoarte privind tulburările, dar, având în vedere că accesul la internet este încă restricționat, evoluția situației pe teren rămâne neclară.

O femeie din Shiraz, sud-vestul Iranului, a declarat pentru BBC Persian că „forțele de securitate încă patrulează pe motociclete pentru a menține situația sub control, dar, în general, lucrurile au revenit la normal”.

În discursul său de sâmbătă, Khamenei a mai spus că Iranul îl consideră pe președintele Trump un „criminal” și că SUA trebuie „trasă la răspundere” pentru recentele tulburări. El a afirmat, de asemenea, pe rețelele sociale că „obiectivul Americii este să înghită Iranul”.

Trump nu a răspuns încă liderului suprem, iar BBC a solicitat un comentariu din partea Casei Albe.

Departamentul de Stat al SUA a declarat sâmbătă că a „auzit rapoarte potrivit cărora Republica Islamică pregătește opțiuni pentru a ataca bazele americane”. Acesta a afirmat că Iranul va fi întâmpinat cu „o forță foarte, foarte puternică” dacă va lansa un astfel de atac și a avertizat Teheranul să nu „se joace cu președintele Trump”.

Președintele SUA a declarat miercuri că i s-a spus că „uciderea în Iran s-a oprit”, dar a adăugat că nu a exclus o acțiune militară împotriva țării. Comentariile sale au venit după ce SUA și Marea Britanie au redus numărul de personal la baza aeriană Al-Udeid din Qatar. Oficialii au declarat pentru CBS, partenerul american al BBC, că retragerea parțială a americanilor a fost o „măsură de precauție”.

Viitorul ayatollahului. Ce soartă ar putea avea Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, și ce-ar urma pentru republica islamică

Editor : C.A.

