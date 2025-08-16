Live TV

Video&Foto Inundații devastatoare în Pakistan: cel puțin 321 de persoane au murit în ultimele 48 de ore. A fost declarată stare de dezastru

Data publicării:
inundații in india
Foto: Profimedia Images

Cel puțin 321 de persoane au murit în ultimele 48 de ore, după ce în Pakistan ploile au dus la inundații devastatoare, relatează The Guardian. Viiturile puternice și alunecările de teren au devastat în special provincia muntoasă din nordul țării, care se învecinează cu Afganistanul, unde a fost declarată stare de dezastru. 

Majoritatea victimelor, respectiv un număr de 307, au fost înregistrate în provincia muntoasă Khyber Pakhtunkhwa, potrivit Autorității Naționale pentru Managementul Dezastrelor. Alte nouă persoane și-au pierdut viața în Kashmirul administrat de Pakistan, iar cinci au murit în regiunea Gilgit-Baltistan, situată în nordul țării.

Cele mai multe decese au survenit în urma inundațiilor fulgerătoare și prăbușirii caselor, iar 21 de persoane au fost rănite.

Foto: Profimedia Images

Departamentul meteorologic a emis o avertizare de ploi torențiale pentru nord-vestul Pakistanului pentru următoarele ore, îndemnând oamenii să ia „măsuri de precauție”.

Între timp, agenția de salvare provincială a declarat pentru AFP că aproximativ 2.000 de salvatori sunt implicați în recuperarea trupurilor de sub dărâmături și în desfășurarea operațiunilor de ajutor în nouă districte afectate.

„Ploile abundente, alunecările de teren din mai multe zone și drumurile distruse creează dificultăți semnificative în livrarea ajutoarelor, în special transportul utilajelor grele și al ambulanțelor”, a declarat Bilal Ahmed Faizi, purtător de cuvânt al agenției de salvare din Khyber Pakhtunkhwa.

Foto: Profimedia Images

„Din cauza închiderii drumurilor în majoritatea zonelor, salvatorii se deplasează pe jos pentru a desfășura operațiuni în regiunile izolate. Ei încearcă să evacueze supraviețuitorii, dar foarte puțini se mută din cauza morților sau a rudelor și apropiaților prinși sub dărâmături”, a mai adăugat acesta. 

