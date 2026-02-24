Live TV

Video Inundații în Bali: sute de persoane au fost evacuate de urgență, printre care și turiști

Heavy rain over several days flooded areas in Bali
Sute de oameni evacuați în urma inundațiilor din Bali. Sursa: Profimedia

Inundațiile din anumite zone ale insulei Bali din Indonezia au determinat sute de persoane, inclusiv zeci de turiști, să caute refugiu, a declarat marți un oficial local responsabil cu gestionarea dezastrelor. Nimeni nu a fost însă rănit, a precizat acesta, citat de France24.

Ploile intense au provocat inundații începând de luni seara în mai multe districte din Bali și în capitala provinciei, Denpasar, a declarat I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, înalt funcționar al agenției locale pentru atenuarea efectelor dezastrelor.

Apele au inundat facilități precum cafenele și benzinării din districtul Badung și au forțat evacuarea unor turiști cu bărci de cauciuc.

„Suntem aici pentru a vizita grădina zoologică din Bali... Am încercat să vizităm elefanții, dar din cauza acestei situații nu am putut face acest lucru”, a declarat pentru France24 Briana Palacios, o turistă din Mexic.

Gede a declarat presei că aproximativ 30 de turiști străini au fost evacuați marți din cauza inundațiilor, menționând că unii s-au mutat la alte hoteluri.

În total, aproximativ 350 de persoane au căutat temporar siguranță în mijlocul apelor în creștere marți, a spus Gede, adăugând că majoritatea oamenilor s-au întors la casele lor odată cu retragerea apelor.

Ploile torențiale au forțat, de asemenea, două zboruri internaționale către aeroportul din Bali să fie deviate marți dimineață, în timp ce alte trei plecări de la aeroport au fost întârziate, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului într-un comunicat.

În septembrie, o inundație care a lovit anumite zone din Bali a ucis cel puțin 18 persoane și a lăsat patru dispărute. Agenția de Meteorologie, Climatologie și Geofizică (BMKG) a declarat că a fost cea mai gravă inundație din ultimul deceniu de pe insulă.

