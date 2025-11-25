Ploile torenţiale care s-au abătut asupra Israelului şi Teritoriilor Palestiniene au provocat inundaţii severe în Fâşia Gaza, deja distrusă în mare parte, transmite marţi dpa. Mass-media palestiniene au relatat marţi că numeroasele persoane care trăiesc în tabere provizorii de corturi de-a lungul coastei au fost afectate de condiţiile meteo dificile.



Imagini şi înregistrări video îi arătau pe palestinieni deplasându-se printre corturile inundate şi depunând eforturi să îndepărteze apa.



Un purtător de cuvânt al organizaţiei palestiniene militante Hamas a făcut apel la comunitatea internaţională să ia măsuri serioase pentru a sprijini cele aproximativ două milioane de persoane din această zonă devastată.

El a declarat că a început iarna, ceea ce face ca suferinţa multor persoane strămutate să devină insuportabilă.

Un armistiţiu în războiul dintre Israel şi Hamas a fost declarat la 10 octombrie. Cu toate acestea, incidente violente continuă să aibă loc, iar cele două părţi se acuză reciproc de încălcări. Rămâne în continuare complet neclar când va putea începe reconstrucţia acestei zone distruse în mare parte.

Mișcarea teroristă palestiniană Hamas a transmis, prin canale oficiale și neoficiale, că este pregătită să reia ostilitățile la scară largă în Fâșia Gaza, acuzând Israelul că „violează sistematic” acordul de încetare a focului intrat în vigoare pe 10 octombrie, potrivit Jerusalem Post.

Între timp, armata israeliană a anunțat că l-a ucis pe Alaa Al-Hadidi, un comandant local al Hamas responsabil cu aprovizionarea în cadrul structurii de producție a organizației. Atacul a avut loc sâmbătă în Fâșia Gaza, pe fondul acuzațiilor reciproce dintre Israel și Hamas privind încălcarea acordului de încetare a focului.

Editor : C.A.