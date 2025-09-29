O furtună puternică abătută asupra regiunii Valencia le-a amintit tuturor de tragedia de anul trecut din Spania, când inundațiile au ucis peste 230 de oameni. De data aceasta, scenariul nu s-a repetat, însă ploile torențiale au provocat o mulțime de probleme.

Au căzut chiar și 240 de litri de apă pe metru pătrat, iar urmările s-au văzut rapid: mașini luate de torenți, oameni salvați în ultimul moment din autoturisme, drumuri închise.

„A plouat mult, geamurile erau complet acoperite, străzile erau pline de apă. Ne-am speriat foarte tare, pentru că nu știam dacă urma să se întâmple din nou același lucru (n.r. ca acum 11 luni)”, spune o localnică.

„Am fost foarte neliniștită toată noaptea. Am petrecut toată noaptea plimbându-mă și uitându-mă peste tot, verificând dacă intră apă, dacă funcționează sau nu canalizarea, pentru că acum 11 luni am pierdut totul”, a declarat o altă localnică.

Guillermo Lujan, primarul din Aldaia: „Noaptea a fost foarte dificilă. Furtuna prin care am trecut a fost șocantă, zgomotul a fost asurzitor. Fulgerele și tunetele ne-au speriat teribil. Cantitatea de apă căzută în Aldaia - aproximativ 57 de litri pe metru pătrat - a făcut ca barajul de la intrarea în localitate să se reverse”.

