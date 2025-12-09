O amplă operaţiune de curăţare s-a desfăşurat marţi în sudul Angliei, pentru a strânge cantităţile mari de banane aduse de valuri în urma unui incident în care o navă portcontainer s-a răsturnat în apropierea Insulei Wight.



Nava de marfă Baltic Kipper a pierdut sâmbătă 16 containere, dintre care opt conţineau banane obişnuite, două erau cu banane de tip plantain, iar un container conţinea avocado, potrivit gărzii de coastă britanice. De atunci, sute de ciorchini de banane destinate supermarketurilor Tesco au fost aduse de ţărm pe plajele cu pietriş din West Sussex, scrie AFP, potrivit Agerpres.



Autorităţile locale efectuează operaţiunea de curăţare cu ajutorul unei companii specializate în intervenţii în situaţii de urgenţă ecologică, a anunţat consiliul local din West Sussex într-un comunicat emis marţi. Operaţiunea implică securizarea containerelor şi colectarea resturilor, în principal fructe şi polistiren, se mai arată în comunicat.

Oamenii trec pe lângă banane aduse de valuri pe plajă după ce containerele transportate de nava Baltic Klipper în Solent, pe 6 decembrie, au căzut peste bord și au ajuns pe țărmul din Selsey, sudul Angliei, pe 9 decembrie 2025. Foto: Profimedia

Pe plaja Selsey, voluntarii erau ocupaţi să umple sacii de gunoi cu bananele verzi şi înnegrite împrăştiate pe plajă, nu departe de containerele albe sparte.



Autorităţile au îndemnat publicul să nu consume fructe aduse de valuri pe ţărm. De asemenea, i-au avertizat pe cei care se oferă să ajute la curăţare din cauza prezenţei unor bucăţi ascuţite de metal din containere pe plaje.



„Orice ajutor este binevenit, dar vă rugăm să fiţi atenţi. De asemenea, este important ca toate deşeurile colectate să fie lăsate în zona de colectare desemnată”, au îndemnat autorităţile.

