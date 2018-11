Investigație amplă a 250 de jurnaliști din 36 de țări. Implanturile medicale care au ucis 80.000 de oameni

Mai mult de 80.000 de oameni au murit, în ultimii 10 ani, din cauza implanturilor medicale periculoase. Este una dintre concluziile anchetei la care au lucrat 250 de jurnaliști din zeci de ţări ale lumii. Producătorii de dispozitive medicale obţin profituri imense din stimulatoare cardiace sau tije de corectare a coloanei vertebrale care nu au fost testate. Profită, în primul rând, de lipsa unor legi care să impună reguli stricte în acest domeniu.

„Dispozitivul mi-a distrus viaţa, mi-am pierdut locul de muncă”, afirmă Sang-Ho Jeong, pacient din Coreea de Sud.

„M-am simţit foarte rău, eram epuizată, aveam stări de vomă”, spune Monique Bock, pacientă din Australia.

Din Statele Unite şi Olanda, până în Coreea de Sud şi Australia, implanturile nesigure sau insuficient testate au îmbolnăvit şi ucis aproape două milioane de oameni.

„Multe dintre aceste produse sunt folosite fără să fi fost testate”, spune Gerard Ryle, director ICIJ.

Investigaţia, realizată de 250 de jurnalişti din 36 de ţări, arată că pe oameni sunt folosite de multe ori implanturi care au eşuat la testele pe animale. Iar dezvăluirile şocante nu se opresc aici.

„Ne-am întrebat dacă am putea obţine aprobare pentru o meşă vaginală periculoasă şi absurdă... Aşa că am cumpărat o plasă de mandarine şi am întrebat autorităţile de reglementare dacă ar aproba aşa ceva. Iar ele nu au avut nicio problemă”, transmite Jet Schouten, reporter.

De-a lungul investigaţiei, jurnaliştii au adunat opt milioane de fişe medicale. La asta s-au adăugat mărturiile pacienţilor, care spun că medicii nu i-au avertizat asupra pericolelor la care se supun.

„Uterele ne-au fost sfâşiate din cauza unui dispozitiv care nu a fost testat suficient, care nu este sigur”, spune Marielle Klein, pacientă din Franţa.

Toate acestea le-au adus mii de procese companiilor din domeniu, care au plătit în ultimii zece ani peste un miliard şi jumătate de dolari ca să scape basma curată. O sumă infimă în comparaţie cu veniturile de 400 de miliarde de dolari, realizate numai în acest an.

