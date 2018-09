Iohannis: România, hotărâtă să consolideze parteneriatul UE-ONU

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că România este hotărâtă să consolideze parteneriatul UE-ONU în timpul Preşedinţiei la Consiliul Uniunii Europene.

"Ca stat deţinător a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2019, România este determinată să consolideze parteneriatului UE-ONU. Atunci când vorbesc despre angajament nu mă refer doar la politicieni şi diplomaţi. Trebuie să implicăm şi tinerele generaţii, reprezentanţii societăţii civile, jurnaliştii, oamenii de afaceri. Avem nevoie de toţi aceştia pentru a promova cauza multilateralismului şi a leadershipului global", a afirmat Iohannis, în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

El a evidenţiat şi că următoarele luni vor fi decisive pentru reforma ONU.



"Implementarea cadrului instituit ca urmare a muncii neobosite a secretarului general, cu sprijinul statelor membre, va reflecta nivelul determinării politice a fiecărei ţări în parte. România va continua să sprijine acest efort", a spus Iohannis.



Şeful statului a anunţat că România va găzdui în aprilie 2019, în parteneriat cu Comisia Economică a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa, o conferinţă regională referitoare la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.



"În urmă cu trei ani am adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă - o agendă universală pentru progres unică - şi am stabilit 17 obiective ambiţioase, cu un impact semnificativ asupra celor mai presante provocări legate de viaţa de zi cu zi a cetăţenilor noştri. România, asemeni multor alte ţări, se află într-un proces de învăţare, un exerciţiu foarte util fiind prezentarea Raportului Naţional Voluntar în cadrul Forumului Politic de Nivel Înalt, care a avut loc în luna iulie. Totodată, avem multe de împărtăşit din propria noastră experienţă. Astfel, în aprilie 2019, România va găzdui, în parteneriat cu Comisia Economică a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa, conferinţa regională cu tema 'Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă' (2030 Agenda: Partnerships for Sustainable Development)", a arătat el.



În context, şeful statului a precizat că ţările din regiunea noastră vor avea ocazia de a face schimb de "bune practici şi de lecţii învăţate în cadrul procesului de implementare a Agendei 2030 şi în identificarea de oportunităţi strategice de abordare a factorilor-cheie de dezvoltare socială din regiunea noastră, precum şi a domeniilor de sustenabilitate şi de interes comun".



El s-a declarat mulţumit şi de efortul comun de pregătire pentru adoptarea, până la sfârşitul anului 2018, a unor cadre de cooperare internaţională foarte importante, menţionând Compactul Global privind Refugiaţii, Compactul Global pentru Migraţie Reglementată, Pactul Global pentru Mediul Înconjurător, Convenţia asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice marine a zonelor din afara jurisdicţiei Naţiunilor Unite, Strategia Globală ONU de Combatere a Terorismului şi Planul de Acţiune pentru Prevenirea Extremismului Violent.



"Lista de realizări cu impact direct asupra vieţilor noastre nu se opreşte aici, după cum nici noi nu vom înceta să lucrăm împreună în cadrul ONU şi este convingerea mea că putem face mai mult. Este necesar să continuăm să lucrăm pentru ca întregul sistem ONU, inclusiv Consiliul de Securitate, să fie într-adevăr coordonat, eficient, operativ, transparent, responsabil şi adaptat realităţilor comunităţii internaţionale în secolul XXI", a subliniat Iohannis.

Surse: Digi24, Agerpres

Etichete:

,

,

,