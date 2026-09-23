Ipoteza surprinzătoare în procesul morții lui Maradona. Expertul medical: „S-a întâmplat fulgerător”

Moartea lui Diego Maradona a fost „bruscă”, fără semne de agonie prelungită, a afirmat marţi un medic legist, ultimul martor citat de apărare în procesul privind moartea starului argentinian, relatează AFP.

Acesta vine și cu o nouă ipoteză: Covid-19 nu poate fi exclus ca posibilă cauză a morții.

Pablo Ferrari, un medic legist mandatat de unul dintre acuzaţi pentru o expertiză ulterioară privind moartea lui Maradona, a contestat ipoteza conform căreia fostul fotbalist ar fi trecut printr-o agonie îndelungată, practic fără a primi îngrijiri, înainte de a fi găsit mort în patul său în dimineaţa zilei de 25 noiembrie 2020.

Acest scenariu a fost susţinut şi de alţi experţi medicali în cadrul procesului.

„Perioada de agonie a fost foarte scurtă; nu pot susţine din punct de vedere academic că ar fi existat ore întregi de agonie, totul s-a întâmplat brusc”, a afirmat marţi Ferrari la tribunalul din San Isidro (la nord de Buenos Aires).

Şapte profesionişti din domeniul sănătăţii (medic, psihiatru, psiholog, asistenţi medicali) sunt judecaţi acolo de la jumătatea lunii aprilie pentru posibile neglijenţe fatale, survenite în timpul convalescenţei vedetei, aflată în îngrijire la domiciliu, în noiembrie 2020, după o intervenţie neurochirurgicală.

„A fost o moarte fulgerătoare”, a insistat dr. Ferrari, care şi-a bazat expertiza pe analiza autopsiei şi a antecedentelor medicale ale lui Maradona.

Fiind victimă a unui edem pulmonar, corpul lui Maradona ar fi trebuit să prezinte semne de „luptă”. „O persoană care se îneacă nu încetează să lupte pentru oxigen. Pacientul care se asfixiază este disperat. Or, în acest caz, nu existau leziuni cauzate de o luptă, aşa că agonia sa nu a putut dura mai mult de câteva minute”, a adăugat el.

Deşi ipoteza unei morţi subite, şi deci într-un anumit sens inevitabile, este în favoarea apărării, Ferrari a subliniat însă o „eroare metodologică constând în faptul că nu i s-a făcut” un test Covid lui Maradona. În consecinţă, „nu se poate exclude posibilitatea ca el să fi murit de Covid”, a afirmat acesta.

Mărturia sa, prezentată în cadrul celei de-a 44-a şedinţe a procesului, a încheiat depoziţiile martorilor apărării. Săptămâna viitoare vor avea loc declaraţiile finale ale unor inculpaţi, cel puţin trei fiind prevăzuţi în acest moment.

Apoi, până la sfârşitul lunii octombrie, vor urma pledoariile şi concluziile, conform unui calendar provizoriu prezentat de instanţă.

Inculpaţii, care neagă orice responsabilitate în moartea lui Maradona, riscă până la 25 de ani de închisoare.

Editor : Sebastian Eduard