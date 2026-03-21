„Iran este capul șarpelui terorismului global”. Scott Bessent, mulțumit de operațiunea „Epic Fury”: „Câștigăm rapid lupta”

Scott Bessent
Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei. Foto Profimedia

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat sâmbătă că, prin operațiunea „Epic Fury”, administrația Trump „câștigă această luptă crucială într-un ritm chiar mai rapid decât se anticipase”. Oficialul anunță o autorizare temporară, care redirecționează petrol iranian blocat pentru a stabiliza piețele și a menține presiunea asupra regimului de la Teheran.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a lansat un mesaj dur împotriva Republicii Islamice Iran, descriind regimul de la Teheran drept „capul șarpelui terorismului global”, o metaforă folosită pentru a sublinia rolul pe care Washingtonul îl atribuie Iranului în atacurile asupra infrastructurii energetice mondiale și în destabilizarea piețelor de petrol.

„Iranul este capul șarpelui pentru terorismul global, și prin Operation Epic Fury câștigăm această luptă crucială într‑un ritm chiar mai rapid decât se anticipase. Ca răspuns la atacurile teroriste ale Iranului împotriva infrastructurii energetice globale, Administrația Trump va continua să mobilizeze puterea economică și militară a Americii pentru a maximiza fluxul de energie către lume, a consolida aprovizionarea globală și a asigura stabilitatea pieței,” a afirmat Bessent.

Într-o declarație postată pe platforma X, șeful Trezoreriei SUA a explicat că administrația Trump a autorizat o măsură temporară și strict delimitată care permite vânzarea a aproximativ 140 de milioane de barili de petrol iranian deja în tranzit pe mare, redirecționându‑i către piețele globale pentru a cresce oferta de energie și a atenua presiunile asupra aprovizionării cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.

În prezent, petrolul iranian sancționat este acaparat de China la prețuri mici. Prin deblocarea temporară a acestei oferte existente pentru lume, Statele Unite vor aduce rapid aproximativ 140 de milioane de barili de petrol pe piețele globale, extinzând cantitatea de energie la nivel mondial și contribuind la ameliorarea presiunilor temporare asupra aprovizionării cauzate de Iran. În esență, vom folosi barilii iranieni împotriva Teheranului pentru a menține prețul scăzut pe măsură ce continuăm operațiunea „Epic Fury”.

Această autorizație temporară, pe termen scurt, se limitează strict la petrolul care se află deja în tranzit și nu permite noi achiziții sau producție. În plus, Iranul va avea dificultăți în a accesa veniturile generate, a mai precizat Bessent.

Mișcarea administrației Trump este descrisă de șeful Trezoreriei drept o strategie dublă: folosirea resurselor iraniene împotriva regimului însuși și sprijinirea stabilității energetice globale într‑un moment de volatilitate majoră.

„Epic Fury” este numele operațiunii militare conduse de administrația Trump împotriva Iranului, lansată în contextul tensiunilor tot mai severe din regiune, care au implicat atacuri iraniene asupra navelor comerciale și infrastructurii energetice, precum și blocaje în Strâmtoarea Ormuz.

explozii in ucraina
1
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
profimedia-1048708287
2
Efectul Trump. Opoziția din gigantul petrolier al Europei pledează pentru integrarea în...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
3
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
4
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar” (Reuters)
sorin grindeanu parlament guvern ilie bolojan
5
Bugetul, dezbătut în Parlament până dimineața. Grindeanu, atacuri la Bolojan. Ce prevede...
Te-ar putea interesa și:
dragor de mine marine, clasa Avenger, din marina SUA
De ce renunță SUA exact la navele de care ar avea nevoie ca să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. „Escortarea petrolierelor va fi dificilă”
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Strâmtoarea Ormuz, sub presiune: comunitatea internațională, inclusiv România, cere Iranului să evite un conflict major
Iran Air Pollution
Iranul amenință cu atacuri în destinații turistice. „Stațiuni, parcuri și obiective din toată lumea”, enumerate ca ținte
Insula Diego Garcia, arhipelagul Chagos
Iranul a atacat baza britanico-americană Diego Garcia din Oceanul Indian: două rachete au fost lansate, niciuna n-a atins ținta
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
„Cred că am câştigat”. Trump jubilează în privința războiului din Iran: „Le-am distrus marina, forţele aeriene, le-am distrus totul”
Recomandările redacţiei
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra...
orban putin
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinat a...
jnsxfhnjdf
Toți militarii români dislocaţi în Irak au revenit în ţară, a anunțat...
profimedia-1084699412
Cuba se pregătește pentru o posibilă invazie a SUA, în timp ce criza...
