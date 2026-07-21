Forțele americane au bombardat sudul și vestul Iranului după ce președintele Donald Trump a declarat că Teheranul va plăti scump pentru moartea soldaților americani, în timp ce Iranul a atacat marți obiective americane din Bahrain, Kuweit și Iordania, iar un petrolier a fost lovit în Strâmtoarea Ormuz. Evenimentele au avut loc după ce houthiții din Yemen, aliniați cu Iranul, au anunțat luni un blocaj naval asupra Arabiei Saudite, deschizând un potențial nou front în război și sporind amenințarea la adresa aprovizionării globale cu energie și a comerțului dincolo de Golful Persic, arată Reuters.

Companiile de transport maritim care încarcă sau descarcă mărfuri în porturile saudite ar putea fi ținta atacurilor „în orice locație” din partea grupării Houthi, potrivit unui e-mail trimis luni companiilor și consultat de Reuters.

Prețurile petrolului au crescut cu aproape 2% pe fondul escaladării atacurilor, care au distrus practic acordul de pace provizoriu semnat luna trecută. Totuși, semnalele că Teheranul și Washingtonul doresc să reia dialogul diplomatic au contribuit la limitarea creșterilor de preț.

Comandamentul Central al SUA a declarat că a lovit centrele de comandă militare iraniene, capacitățile maritime, bazele de lansare a rachetelor și dronelor, precum și sistemele de apărare aeriană în ultima sa rundă de atacuri.

Au fost auzite explozii în jurul orașului Shiraz, din sudul Iranului, au relatat mass-media de stat. Konarak și Chabahar, de pe coasta de sud, orașul Khorramabad și o zonă civilă din afara orașului Abdanan, ambele situate în vest, au fost toate ținta unor atacuri, potrivit relatărilor mass-media. Ulterior, agenția de știri IRNA l-a citat pe un oficial din Khorramabad, care a afirmat că acolo nu a avut loc niciun atac inamic.

Cincizeci de civili au fost uciși și 500 răniți în recentele atacuri ale SUA asupra Iranului, a declarat un oficial al Ministerului Sănătății. Pe măsură ce ostilitățile s-au extins în întreaga regiune, Departamentul de Stat al SUA a emis o nouă „avertizare la nivel mondial” pentru cetățenii americani, din cauza „tensiunilor accentuate din Orientul Mijlociu”.

Iranul lansează atacuri în toată regiunea

Iranul a lansat noi atacuri în întreaga zonă a Golfului, unde recentele lovituri asupra instalațiilor de desalinizare au stârnit îngrijorări cu privire la penuria de apă.

Atacurile de luni asupra centralelor electrice și a instalațiilor de desalinizare a apei din Kuweit au dus la scoaterea din funcțiune a mai multor unități de producție ca măsură de precauție, iar reparațiile erau în curs de desfășurare, au declarat autoritățile.

Garda Revoluționară Iraniană a afirmat că a vizat infrastructura din Bahrain aparținând companiei americane de tehnologie Amazon, ca răspuns la ceea ce a descris drept un atac american asupra șantierului centralei nucleare Darkhovin, pe care Iranul intenționează să o construiască.

Presa de stat iraniană a relatat că forțele iraniene au vizat, de asemenea, facilitățile de cazare ale personalului militar american de la baza aeriană Sheikh Isa din Bahrain. Nu au existat comentarii imediate din partea armatei americane, a autorităților din Bahrain sau a companiei Amazon cu privire la incidentele raportate, pe care Reuters nu a putut să le verifice.

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Armata iraniană a declarat că a lansat marți atacuri cu drone împotriva a trei baze militare americane din Kuweit. Garda Revoluționară a afirmat că a atacat o bază militară americană din Iordania, în timp ce Iordania a declarat că forțele sale au interceptat și distrus cinci drone iraniene.

Reducerea utilizării aerului condiţionat în plină vară într-una dintre cele mai calde ţări din lume, Kuweit, este o consecinţă directă a atacurilor iraniene pe care o suportă populaţia civilă, „pedepsită” astfel că ţara găzduieşte baze americane.

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La fel ca ceilalţi locuitori ai Kuweitului, Nasser al-Dhafiri trebuie să-şi revizuiască obiceiurile în faţa atacurilor iraniene care vizează centralele electrice. „Ceea ce trăieşte astăzi Kuweitul este ceva ce nu am cunoscut nici măcar în timpul invaziei irakiene, din punct de vedere al presiunii psihologice şi al incertitudinii cu privire la evoluţia evenimentelor”, a mărturisit pentru AFP un funcţionar în vârstă de aproximativ 40 de ani.

Deşi Teheranul afirmă că vizează interesele americane, Kuweitul l-a acuzat în ultimele zile că a bombardat centrale electrice şi instalaţii de desalinizare a apei de mare.

Ca răspuns, autorităţile au cerut populaţiei să-şi reducă consumul, în special cel destinat climatizării - care consumă multă energie, dar este omniprezent -, pentru a putea garanta alimentarea cu energie electrică 24 de ore din 24.

Petroliere atacate

Agenția de securitate maritimă UKMTO a declarat marți că un petrolier din Strâmtoarea Ormuz a semnalat că a fost lovit de un proiectil, ceea ce a obligat echipajul să abandoneze nava și să se urce într-o barcă de salvare.

Tot marți, Gărzile Revoluționare Iraniene au declarat că două petroliere au luat foc în urma unor explozii în timp ce încercau să tranziteze ruta sudică a strâmtorii.

Conform datelor Kpler, luni doar patru nave de marfă au traversat strâmtoarea, majoritatea folosind ruta nordică de navigație de lângă coasta Iranului, în scădere față de cele șapte nave din ziua precedentă.

Iranul a exercitat presiuni asupra grupării Houthi să închidă strâmtoarea Bab el-Mandeb, poarta de acces către Marea Roșie, în cazul în care SUA ar continua să atace infrastructura energetică iraniană — punând astfel în pericol două dintre cele mai vitale artere energetice ale lumii.

O închidere completă a Strâmtorii Bab el-Mandeb ar putea reduce oferta globală de petrol cu 7%, deoarece ar împiedica majoritatea exporturilor de petrol saudite să părăsească regiunea, adăugându-se la reducerea de 10% a fluxurilor de petrol cauzată de războiul din Golf.

Eforturi diplomatice pentru restabilirea armistițiului

Un înalt oficial iranian a declarat luni pentru Reuters că Teheranul a primit o propunere din partea mediatorilor privind un încetare a focului de 10 zile, în cadrul eforturilor de a salva acordul provizoriu, menit să pregătească terenul pentru un acord durabil care să pună capăt războiului început pe 28 februarie cu atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

Israelul nu s-a alăturat ultimei runde de atacuri asupra Iranului. „Nu dorim să ne implicăm în această situație, dar suntem pregătiți pentru orice scenariu”, a declarat marți ministrul israelian al Finanțelor, Bezalel Smotrich.

Ministrul iranian de Interne, Eskandar Momeni, a solicitat Pakistanului să-și reia rolul de mediator în conflict. Ulterior, acesta a sosit la Islamabad pentru discuții suplimentare.

Cea mai recentă fază a luptelor s-a dovedit a fi printre cele mai sângeroase din cadrul conflictului pentru forțele americane. Numărul soldaților americani căzuți la datorie a crescut la 17 în weekend.

Trump, supus unei presiuni tot mai mari pe plan intern din cauza creșterii prețurilor la benzină de la începutul războiului, a declarat că ultimele atacuri americane asupra Iranului au fost o răzbunare pentru moartea militarilor americani.

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„De fiecare dată când Iranul ucide un soldat american, va plăti de multe ori pentru acea ucidere!”, a scris el luni pe Truth Social.

Războiul a provocat moartea a mii de oameni, în special în Iran și Liban. Anumite zone din Liban rămân sub ocupație israeliană în urma atacurilor asupra Israelului lansate de luptătorii Hezbollah, care au declarat că acționează în semn de solidaritate cu Teheranul.

Editor : C.A.