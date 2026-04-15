Iranul a folosit un satelit chinez pentru a spiona bazele SUA din Orientul Mijlociu înaintea atacurilor

Iranul a utilizat un satelit spion chinez pentru a supraveghea baze militare americane din Orientul Mijlociu înaintea atacurilor revendicate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, arată documente militare analizate de Financial Times, relatează Reuters.

Satellitul TEE-01B, construit şi lansat de compania chineză Earth Eye Co, a fost achiziţionat de Forţa aerospaţială a Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) la sfârşitul anului 2024, după ce a fost lansat în spaţiu din China, scrie FT, citând documente militare iraniene scurse în presă.

Comandanţi militari iranieni au direcţionat satelitul să monitorizeze principalele baze militare ale SUA în regiunea Golfului şi Orientului Mijlociu, susţine publicaţia, citând liste de coordonate cu dată şi oră, imagini din satelit şi analize orbitale. Imaginile au fost realizate în luna martie, înainte şi după atacurile cu drone şi rachete asupra respectivelor amplasamente, precizează FT.

Casa Albă, CIA, Pentagonul, ministerele de Externe şi Apărării din China, societăţile Earth Eye Co şi Emposat nu au răspuns deocamdată la solicitările de comentarii din partea agenţiei britanice de presă.

Ca parte a contractului, IRGC a primit acces la staţii terestre comerciale operate de Emposat, un furnizor de servicii de control al sateliţilor şi de date cu sediul la Beijing, cu o reţea extinsă în Asia, America Latină şi alte regiuni, conform dezvăluirilor ziarului. Satelitul a capturat imagini ale bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită în zilele de 13, 14 şi 15 martie, scrie FT.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a confirmat în 14 martie că avioane americane de la această bază au fost lovite în urma unor atacuri iraniene.

Satelitul a monitorizat, de asemenea, baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania şi amplasamente situate în apropierea bazei Flotei a V-a americane din Manama, Bahrain, precum şi aeroportul Erbil din Irak în perioada atacurilor revendicate de IRGC asupra instalaţiilor din acele zone, potrivit dezvăluirilor FT.

