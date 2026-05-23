Iranul a permis tranzitarea Strâmtorii Ormuz pentru mai mult de 100 de vase în ultimele patru zile

Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran a anunţat sâmbătă că 25 de petroliere şi nave comerciale au traversat Strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore sub protecţia lor, ceea ce ridică la 117 navele care au traversat Strâmtoarea Ormuz în ultimele patru zile cu aprobarea Teheranului, relatează EFE, potrivit Agerpres.

„În ultimele 24 de ore, 25 de nave comerciale, inclusiv petroliere şi portcontainere, au traversat fără incidente Strâmtoarea Ormuz”, au comunicat Gardienii Revoluţiei într-un comunicat preluat de agenţia Tasnim, legată de corpul de elită militar.

Potrivit documentului, navele au traversat strâmtoarea sub coordonarea şi escorta de securitate a marinei Gardienilor Revoluţiei, care susţine că va continuă să aplice cu fermitate „controlul inteligent” al rutei maritime strategice, „în pofida insecurităţii generate după agresiunea” Statelor Unite în strâmtoare.

Iran a permis în ultimele patru zile trecerea a 117 nave prin strâmtoarea Ormuz: 35 dintre ele vineri, 31- joi şi alte 26 - miercuri.

Strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzita aproximativ 20% din petrolul şi gazul mondial înainte de război, rămâne blocată de Iran de la începutul războiului cu SUA şi Israel pe 28 februarie, ceea ce a provocat creşterea preţului la ţiţei pe plan mondial.

Iranul caută să formalizeze colectarea taxelor pentru traficul maritim prin strâmtoare printr-un proiect de lege încă neaprobat şi, de fapt, a creat Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic (PGSA, după abrevierea în limba engleză) pentru a gestiona tranzitul navelor.

Ca răspuns, SUA au impus de asemenea o blocadă navală asupra porturilor şi navelor iraniene începând cu 13 aprilie.

Cu toate acestea, părţile continuă să facă schimb de opinii pentru a se ajunge la un acord de pace care să poată pune capăt şi situaţiei actuale din Strâmtoarea Ormuz.

Teheranul studiază în prezent o nouă propunere americană, prezentată prin intermediul Pakistanului, al cărui şef al armatei, Asim Munir, se află în vizită în capitala iraniană din noaptea trecută.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a afirmat vineri că a avut loc un „uşor progres” în discuţiile cu Iranul, dar a avertizat că nu poate fi instituit un sistem de taxare pe o cale navigabilă internaţională precum Strâmtoarea Ormuz.

Citește și:

VIDEO Iranul acuză SUA de sabotarea discuțiilor de pace. Speculații privind reluarea atacurilor după ce Donald Trump și-a schimbat programul

Editor : B.E.