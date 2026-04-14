Iranul acuză SUA de „blocadă ilegală” și cere despăgubiri statelor din Golf pentru implicarea în conflict

Strâmtoarea Ormuz. Sursa: Profimedia

Teheranul denunță blocada maritimă impusă de Statele Unite ca fiind o încălcare gravă a suveranității și a dreptului internațional, acuzând totodată mai multe state din Orientul Mijlociu că ar fi permis sau ar fi fost implicate indirect în acțiuni militare împotriva Iranului.

Iranul denunţă o „încălcare gravă a suveranităţii sale”, în urma intrării în vigoare a blocadei maritime impuse de către Statele Unite porturilor iraniene de la Golful Persic şi Marea Oman, într-o scrisoare transmisă de către ambasadorul iranian la ONU, Amir Saeid Iravani, secretarului general al organizaţiei, Antonio Guterres, relatează AFP, citată de news.ro.

„Impunerea acestei blocade maritime constituie o încălcare gravă a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Islamice Iran”, îi scrie ambasadorul lui Guterres în această scrisoare, pe care AFP precizează că a consultat-o.

Această „măsură ilegală constituie totodată o încălcare gravă a principiilor fundamentale ale dreptului mării”, adaugă diplomatul iranian.

Acest act „ilegal” al Statelor Unite „reprezintă o ameninţare gravă la adresa păcii şi securităţii internaţionale şi exacerbează în mod evident riscul escaladării într-o regiune foarte volatilă”, mai scrie Amir Saeid Iravani.

Într-o altă scrisoare adresată secretarului general al ONU, ambasadorul cere statelor din Orientul Mijlociu în care se află baze americane să plătească „despăgubiri”, susţinând că acestea ar fi permis Statelor Unite să lanseze „atacuri armate ilegale vizând obiective civile” pe teritoriul iranian.

Bahrainul, Arabia Saudită, Qatarul, Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Iordania „ar trebui să despăgubească în întregime Republica Islamică Iran, incluzând compensaţii pentru toate pagubele materiale şi morale suferite din cauza actelor lor internaţional ilicite”, scrie diplomatul iranian.

Ambasadorul le acuză pe aceste state că nu doar au permis Statelor Unite să desfăşoare atacuri de pe teritoriul lor, ci şi că, „în anumite rânduri, atacuri armate ilegale vizând obiective civile din Iran au fost desfăşurate în mod direct” de către unele dintre aceste ţări.

Avantaje pe front, presiuni pe plan intern: miza politică a războiului purtat de Netanyahu cu Iranul

Statele vizate, aliate ale Statelor Unite, au negat în repetate rânduri că ar fi parte la acest conflict sau că ar fi participat la operaţiuni militare împotriva Iranului.

Atacuri aeriene masive lansate de către Statele Unite şi Israel de la începutul războiului împotriva Iranului, la 28 februarie, au distrus numeroase infrastructuri civile şi militare pe teritoriul iranian şi s-au soldat cu un număr nedeterminat de victime.

Un armistiţiu fragil este în vigoare, după ce negocieri la Islamabad, în Pakistan, în vederea opririi războiului au eşuat duminică.

