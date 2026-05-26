Iranul acuză SUA de „încălcarea gravă” a armistițiului și amenință: „Republica Islamică nu va lăsa niciun act răuvoitor fără răspuns”

Iranul afirmă că Statele Unite au comis o „încălcare gravă” a acordului de încetare a focului prin noile atacuri aeriene lansate asupra țării în ultimele 48 de ore. Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat că luni, în sudul Iranului, au fost vizate baze de rachete iraniene și ambarcațiuni care încercau să amplaseze mine, în cadrul a ceea ce a numit „atacuri de autoapărare”, relatează BBC.

Ministerul de Externe al Iranului a declarat că SUA sunt responsabile pentru consecințele „acțiunilor sale agresive și nejustificate” din regiunea Hormozgan, care se învecinează cu Strâmtoarea Ormuz – calea navigabilă strategică care a fost blocată de Iran, provocând o creștere bruscă a prețurilor mondiale la energie.

Nu este clar ce impact vor avea atacurile asupra negocierilor menite să pună capăt conflictului.

„Fără îndoială, Republica Islamică Iran nu va lăsa niciun act răuvoitor fără răspuns și nu va ezita să apere națiunea iraniană”, se arată în declarația iraniană.

Totuși, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că se poate ajunge la un acord în urma negocierilor, dar că acest lucru „va dura câteva zile”. Se pare că unul dintre principalele obstacole îl reprezintă solicitarea Teheranului privind deblocarea fondurilor iraniene înghețate în străinătate.

Discuțiile au fost mediate în principal de Pakistan. Cu toate acestea, negociatorii iranieni au participat la discuțiile desfășurate în Qatar în această săptămână.

Un oficial informat cu privire la vizita de la Doha a declarat agenției de știri Reuters că guvernatorul băncii centrale iraniene a participat luni la discuțiile privind activele înghețate, discuțiile concentrându-se în principal asupra stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului și asupra Strâmtorii Ormuz.

Iranul a blocat efectiv ruta maritimă vitală, pe care trece aproximativ o cincime din producția mondială de petrol, de când Statele Unite și Israelul au declanșat conflictul pe 28 februarie.

Statele Unite, Israelul și multe țări occidentale au acuzat Iranul că îmbogățește uraniu în scopul fabricării unei arme nucleare. Teheranul susține că programul are exclusiv scopuri pașnice.

