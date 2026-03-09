Iranul acuză țările europene că au contribuit la „crearea condițiilor” pentru operațiunea SUA-Israel: „Au fost de acord”

Iranul a acuzat luni ţările europene că au contribuit la crearea condiţiilor propice pentru atacurile americano-israeliene care au declanşat războiul cu Republica Islamică, relatează AFP.

Ţările europene au contribuit, din păcate, la crearea acestor condiţii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Teheran, Esmaeil Baghaei, în conferinţa de presă săptămânală.

„În loc să insiste asupra statului de drept, în loc să se opună intimidării şi exceselor Statelor Unite, acestea s-au exprimat şi au fost de acord cu ele în faţa Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite la dezbaterea cu privire la restabilirea sancţiunilor, iar toate aceste lucruri împreună au încurajat părţile americană şi sionistă să continue să-şi comită crimele”, a adăugat el.

Oficialul a transmis, pe de altă parte, că Iranul nu este interesat să poarte negocieri atât timp cât se află sub atac. „În timp ce agresiunea militară continuă, nu există prea mult spaţiu pentru a discuta despre altceva decât o reacţie decisivă”, a declarat luni Esmaeil Baghaei, citat de CNN.

Duminică, ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a declarat că Teheranul a acceptat un armistiţiu pentru a pune capăt conflictului de 12 zile din iunie anul trecut, dar că de data aceasta este necesară o încetare permanentă a războiului.

Baghaei a fost întrebat şi despre sugestia preşedintelui american Donald Trump că graniţele Iranului s-ar putea schimba.

Întrebat săptămâna trecută dacă harta Iranului va arăta la fel după acest război, Trump a răspuns: „Nu vă pot spune. Probabil că nu”.

Baghaei a spus că preşedintele Trump tratează întreaga lume ca pe o afacere imobiliară. „Preşedintele SUA şi alţii au făcut declaraţii despre multe părţi ale lumii – de la Canada la alte ţări – ca şi cum întreaga planetă ar fi o proprietate imobiliară de primă mână, iar guvernele ar fi doar agenţii imobiliare”, a comentat Baghaei. „Pentru poporul iranian, harta ţării reprezintă tot ceea ce fiecare iranian este mândru şi este dispus să-şi sacrifice viaţa pentru a proteja”, a adăugat el.

Pe de altă parte, Baghaei a infirmat din nou că Iranul ar fi lansat rachete către Turcia sau Azerbaidjan, ambele ţări vecine. Săptămâna trecută, forţele americane au doborât o rachetă suspectată a fi iraniană, care se îndrepta spre spaţiul aerian turc.

„Apărarea ţării noastre nu trebuie interpretată în niciun caz ca o ostilitate faţă de ţările vecine sau din regiune”, a spus Baghaei.

La rândul său, preşedintele iranian Masoud Pezeshkian i-a spus duminică preşedintelui Azerbaidjanului că „nu s-a întreprins nicio acţiune ilegală de apărare sau militară împotriva acestei ţări”, a precizat Baghaei.

Azerbaidjanul a declarat sâmbătă că a împiedicat mai multe acte de sabotaj „terorist” planificate de Garda Revoluţionară Islamică Iraniană (IRGC), inclusiv un complot de atac asupra unui important oleoduct.

