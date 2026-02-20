Live TV

Iranul amenință bazele americane din Orientul Mijlociu și invocă „legitima apărare” într-o scrisoare către ONU

Data publicării:
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Temutele forțe iraniene Gardienii Revoluției. Foto: Profimedia Images

Iranul a transmis Națiunilor Unite că va considera drept „ținte legitime” toate bazele și infrastructurile americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat militar de Statele Unite. Într-o scrisoare adresată secretarului general al ONU, Antonio Guterres, Teheranul invocă „dreptul la legitimă apărare”, în contextul escaladării tensiunilor cu Washingtonul.

Iranul îşi reiterează ameninţările la adresa bazelor americane în Orientul Mijlociu, în cazul unui atac american, într-o scrisoare adresată secretarului general al ONU, în contextul unor tensiuni cu Statele Unite, relatează Agerpres.

„În cazul în care Iranul va fi agresat militar, va riposta în mod decisiv şi proporţional, potrivit principiilor legitimei apărări înscrise în Articolul 51 al Chatrei ONU”, i-a scris joi ambasadorul iranian la ONU lui Antonio Guterres. „În astfel de circumstanţe, toate bazele, infrastructurile şi bunurile” americane ”în regiunea (Orientului Mijlociu) constituir ţinte legitime”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cele două ţări au încheiat marţi, în Elveţia, a doua rundă de negocieri. Tot marţi, în paralel, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a ameninţat într-un discurs virulent că portavionul american prezent la Golful Parsic poate fi scufundat.

Negocierile de marţi au părut să nu conducă imediat la o apropiere sensibilă a poziţiilor. Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii islamice, desfăşoară manevre militare, cu aerul unei demonstraţii de forţă, în Strâmtoarea Ormuz, un punct de trecere strategic în comerţul mondial cu petrol.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că-şi acordă 10 până la 15 zile pentru a decide dacă este posibil un acod cu Iranul sau dacă recurge, din contră, la forţă împotriva Teheranului. El a repetat, într-un discurs, la Washington, că, în lipsa unui acord „pertinent”, se vor întâmpla „lucruri rele”.

Citește și Concentrarea de nave și avioane de luptă ale SUA în Orientul Mijlociu pregătește terenul pentru un război cu Iranul. Scenarii posibile

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
LIA SAVONEA
2
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
3
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Digi Sport
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Deutschland, Hamburg, Hamburger Hafen, Elbe, Containerhafen, Waltershofer Hafen, Containerterminal, Hafenkräne, Containe
China este acum cel mai important partener comercial al Germaniei, nu SUA
Tupolev Tu-95
Cinci avioane militare ruseşti, detectate în largul Alaskăi. Cum a răspuns Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane
copil scrie la tastatura laptopului
SUA dezvoltă un portal online care va permite europenilor să vadă conținutul interzis de guvernele lor (Reuters)
catalin predoiu si pam bondi
Întâlnire la Departamentul de Justiţie: Cătălin Predoiu, discuţii cu procurorul general al SUA, Pamela Bondi
Donald Trump
Donald Trump a prelungit cu încă un an unele sancțiuni ale SUA împotriva Rusiei. Ele fuseseră inițial luate de președintele Obama
Recomandările redacţiei
sigla psd
PSD contraatacă: acuză PNL și USR că blochează măsurile de relansare...
Snow And Ice Warnings As Cold Weather Sweeps Across UK
ANM: Urmează o lună mai caldă decât normalul perioadei, dar cu un...
Cătușe
Avocatul Poporului respinge scăderea vârstei răspunderii penale la 12...
aur
AUR îl atacă pe Nicușor Dan: „O deplasare ratată. România a fost...
Ultimele știri
Mai multe linii de autobuz din București ar putea fi deviate sâmbătă și luni din cauza meciurilor Rapid - Dinamo şi FCSB - Metaloglobus
Diana Buzoianu: Îmi doresc să lansăm, până la jumătatea anului, Radarul Balastierelor cu control efectiv
Şeful departamentului Sport de la Rai a demisionat după gafele făcute în timp ce comenta ceremonia de deschidere a JO de iarnă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru cei din zodia Bivol. Veștile sunt cât se poate de bune
Cancan
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în...
Fanatik.ro
Absență uriașă în derby-ul Rapid – Dinamo: e internat în spital! Exclusiv
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Roşca şi Epassy, probleme înainte de Rapid – Dinamo! Cine apără poarta “câinilor” în derby. Exclusiv
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Paralympics 2022 in Beijing - Opening Ceremony
Ucraina boicotează ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice Milano-Cortina 2026
Newsweek
Ministrul muncii, nou anunț despre bani în plus la pensie. Există o problemă care îi încurcă planurile
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...