Iranul amenință că blocada petrolieră va continua până la oprirea atacurilor. Garda Revoluționară: Încheierea războiului o decidem noi

Data publicării:
depozit petrol - iran - 8 martie 2026
Fum și flăcări se ridică la locul atacurilor aeriene asupra unui depozit de petrol din Teheran, pe 8 martie 2026. Foto: Profimedia
Din articol
Garda Revoluționară Islamică din Iran amenință că ea decide când se încheie războiul

Garda Revoluționară Iraniană a declarat marți că nu va permite transportul „niciunui litru de petrol” din Orientul Mijlociu dacă atacurile SUA și Israelului vor continua, ceea ce l-a determinat președintele Donald Trump să avertizeze că SUA vor lovi Iranul mult mai puternic dacă acesta va bloca exporturile din această regiune vitală pentru producția de energie, conform Reuters.

Trump a declarat luni că Statele Unite au provocat pagube grave armatei iraniene și a prezis că acest conflict se va încheia cu mult înainte de termenul inițial de patru săptămâni pe care l-a stabilit, deși nu a definit cum ar arăta victoria.

Israelul afirmă că scopul său în război este răsturnarea sistemului clerical iranian.

Oficialii americani afirmă în principal că obiectivul Washingtonului este distrugerea capacităților balistice și a programului nuclear al Iranului, dar Trump a declarat că războiul se poate încheia numai cu un guvern iranian compliant.

Cel puțin 1.332 de civili iranieni au fost uciși și mii răniți de când SUA și Israelul au lansat o serie de atacuri aeriene și cu rachete în Iran la sfârșitul lunii februarie, potrivit ambasadorului Iranului la ONU.

Trump a avertizat că atacurile SUA ar putea crește brusc dacă Iranul ar încerca să blocheze traficul de tancuri petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, care gestionează o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

„Îi vom lovi atât de tare încât nici ei, nici altcineva care îi ajută nu vor mai putea recupera vreodată acea parte a lumii”, a declarat Trump luni, în cadrul unei conferințe de presă.

Garda Revoluționară Islamică din Iran amenință că ea decide când se încheie războiul

Garda Revoluționară Islamică din Iran a declarat că nu va permite ieșirea petrolului din regiune dacă atacurile din partea Statelor Unite și Israelului vor continua.

„Noi suntem cei care vom decide sfârșitul războiului”, a declarat un purtător de cuvânt, calificând comentariile lui Trump drept „absurde”, potrivit mass-media de stat.

Într-o postare ulterioară pe Truth Social, Trump și-a repetat avertismentul.

„Dacă Iranul face ceva care oprește fluxul de petrol în Strâmtoarea Hormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii DE ZECI DE ORI MAI TARE decât a fost lovit până acum”, a spus el.

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araqchi, a declarat că este puțin probabil ca Iranul să reia negocierile cu SUA, invocând ceea ce a descris ca o „experiență amară” cu discuțiile din trecut.

„După trei runde de negocieri, echipa americană implicată în negocieri a declarat că am făcut progrese importante. Cu toate acestea, au decis să ne atace. Așadar, nu cred că discuțiile cu americanii vor mai fi pe agenda noastră”, a declarat el într-un interviu acordat PBS.

Citește și:

LIVE TEXT Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Iranul amenință că începe să lanseze rachete de peste o tonă

Războiul a blocat deja efectiv Strâmtoarea Ormuz, împiedicând navele cisterne să navigheze timp de mai bine de o săptămână și forțând producătorii să oprească pomparea, pe măsură ce instalațiile de stocare se umplu.

Numirea lui Mojtaba Khamenei luni pare să fi spulberat speranțele unui sfârșit rapid al războiului, provocând o creștere a piețelor petroliere și o scădere bruscă a piețelor bursiere, înainte de a se inversa tendința, când Trump a prezis un sfârșit rapid al războiului și au apărut rapoarte privind o posibilă relaxare a sancțiunilor asupra energiei rusești.

După discuția cu președintele rus Vladimir Putin, Trump a declarat că Statele Unite vor renunța la sancțiunile legate de petrol asupra „unor țări” pentru a atenua penuria.

Potrivit mai multor surse citate de Reuters, acest lucru ar putea însemna o relaxare suplimentară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc, ceea ce ar putea complica eforturile de a pedepsi Moscova pentru războiul din Ucraina. Alte opțiuni includ o posibilă eliberare a petrolului din rezervele strategice sau restricționarea exporturilor americane.

Prețuri tot mai mari

Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu peste 10% marți, după ce luni au crescut cu până la 29%, atingând cel mai înalt nivel din 2022. Piețele bursiere globale au înregistrat, de asemenea, o revenire.

Prețul benzinei are o rezonanță politică deosebită în Statele Unite, unde alegătorii menționează creșterea costurilor ca fiind una dintre principalele preocupări înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, când republicanii lui Trump vor încerca să păstreze controlul asupra Congresului.

Un sondaj Reuters/Ipsos publicat luni a arătat că 67% dintre americani se așteaptă ca prețurile benzinei să crească în următoarele luni, iar doar 29% sunt de acord cu războiul.

„Sunt oribile”, a spus un șofer din Los Angeles despre prețurile actuale ale benzinei. „Sunt prea scumpe, sunt mari, sunt pur și simplu foarte mari, știi. Uneori trebuie să alegi între benzină și alte lucruri de care ai cu adevărat nevoie.”

