Iranul amenință să lovească destinații turistice din toată lumea, acolo unde are informații că s-ar afla inamicii țării. Stațiuni, parcuri și obiective turistice sunt enumerate drept ținte. Există temeri că regimul de la Teheran ar putea folosi militanți ai grupărilor pe care le sponsorizează pentru a-și extinde loviturile dincolo de Orientul Mijlociu, ca tactică pentru a opri atacurile americane și israeliene, anunță The Times of Israel.

Iranul a amenințat că va ataca obiective recreative și turistice din întreaga lume și a insistat că va continua să construiască rachete, adoptând un ton provocator la aproape trei săptămâni de la începerea atacurilor americano-israeliene, care au ucis o serie de lideri de vârf ai Teheranului și au lovit puternic industriile sale de armament și energetică, scriu jurnaliștii israelieni.

Generalul Abolfazl Shekarchi, purtătorul de cuvânt militar de rang înalt al Forțelor Armate ale Republicii Islamice, a avertizat că „îi urmărim îndeaproape pe oficialii și comandanții lași, precum și pe piloții și soldații inamici trădători. Nu va dura mult până când vă vom scoate din ascunzătorile și adăposturile voastre cu rușine și umilință și vă vom face să plătiți pentru acțiunile voastre pline de ură.”

Shekarchi a adăugat că, „de acum înainte, pe baza informațiilor pe care le avem despre voi, stațiunile turistice, parcurile de agrement și centrele de vizitare a obiectivelor turistice din întreaga lume nu vă vor mai oferi securitate”, sugerând astfel o extindere a posibilelor zone vizate dincolo de teatrele convenționale de război.

Iranul a lansat rachete asupra Israelului și a unor obiective energetice din statele arabe vecine din Golf, în timp ce mulți locuitori din regiune sărbătoreau una dintre cele mai sfinte zile din calendarul musulman. Iranienii sărbătoreau, de asemenea, Anul Nou persan, cunoscut sub numele de Nowruz, o sărbătoare de obicei festivă, care este însă mai sobră în acest an.

Între timp, armata americană a trimis încă trei nave de război și aproximativ 2.500 de pușcași marini suplimentari în Orientul Mijlociu, a declarat un oficial. Un oficial american a confirmat vineri că nava USS Boxer și alte două nave de asalt amfibii, împreună cu aproximativ 2.500 de pușcași marini din Unitatea Expeditionară a 11-a a Pușcașilor Marini, au plecat din portul lor de origine, San Diego, și se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.

