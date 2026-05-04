Live TV

Iranul amenință SUA cu atacuri, dacă se apropie de Ormuz, după anunțul lui Donald Trump: „Securitatea strâmtorii e în mâinile noastre”

Data publicării:
Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz Foto: Profimedia

Comandamentul militar iranian a amenințat, luni, că Armata americană va fi atacată, dacă încearcă să se apropie de Strâmtoarea Ormuz, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat o operaţiune de deblocare a acestei căi maritime strategice.

Ali Abdollahi, șeful comandamentului unificat al forțelor armate, a declarat într-un comunicat citat de Reuters: „Am afirmat în repetate rânduri că securitatea Strâmtorii Ormuz se află în mâinile noastre și că trecerea în siguranță a navelor trebuie coordonată cu forțele armate. Avertizăm că orice forțe armate străine, în special armata agresivă a SUA, vor fi atacate dacă intenționează să se apropie și să intre în Strâmtoarea Ormuz”, se arată în declarație.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a anunțat că, de luni, Statele Unite vor începe să „ghideze navele” ţărilor care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu pentru a le scoate din Strâmtoarea Ormuz, care este blocat.

Misiunea, pe care președintele SUA a numit-o „Project Freedom” (nr. în traducere, Proiectul Libertate”), ar viza navele „unor părţi neutre şi nevinovate”.

„Le-am spus reprezentanţilor mei să îi informeze că vom depune toate eforturile pentru a scoate navele şi echipajele lor în siguranţă din strâmtoare”, a scris Trump.

El a făcut aluzie la negocierile de pace în curs, afirmând că „aceste discuţii ar putea duce la ceva foarte pozitiv pentru toţi”, dar subliniind că misiunea de eliberare a navelor este o chestiune separată.

„Acţiunea privind navele are ca scop doar eliberarea persoanelor, companiilor şi ţărilor care nu au făcut absolut nimic rău — acestea sunt victime ale circumstanţelor”, a spus Trump.

„Acesta este un gest umanitar din partea Statelor Unite, a ţărilor din Orientul Mijlociu, dar, în special, a Iranului.”

„Dacă acest proces umanitar va fi afectat în vreun fel, această interferenţă va trebui, din păcate, să fie contracarată cu forţa”, a declarat Trump, fără a oferi detalii suplimentare.

Comandamentul Central al SUA a declarat că va sprijini efortul cu 15.000 de militari, peste 100 de aeronave de pe uscat şi de pe mare, precum şi nave de război şi drone.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Planet Earth with world ocean, continents and clouds in outer space. View of the Earth, stars and galaxy. This image elements furnished by NASA.
2
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma...
Petrolier
3
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
4
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
5
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
emmanuel macron
Emmanuel Macron e sceptic față de despre „Proiectul Libertate”, anunțat de Donald Trump în Strâmtoarea Ormuz: „Un cadru neclar”
mark rutte
Șeful NATO susține că europenii „au înțeles mesajul” lui Trump. Rutte: „A existat o oarecare dezamăgire din partea Statelor Unite”
US unveils force behind Iranian ports blockade
Donald Trump anunță „Proiectul Libertate”. SUA „ghidează”, de astăzi, navele blocate în Strâmtoarea Ormuz. Reacția Armatei iraniene
statie petrol carburanti combustibil
Criza politică și tensiunile din Orientul Mijlociu cresc prețurile carburanților. Expert: „Nu ne vom opri la 10 lei/litru la motorină”
soldati americani
Avertismentul unor lideri republicani după anunțul privind retragerea trupelor SUA din Germania: Transmite un semnal greșit lui Putin
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea...
WhatsApp Image 2026-05-03 at 19.20.33 (1)
Ce reprezintă manifestațiile pro-Bolojan de dinaintea moțiunii de...
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu spune că toți parlamentarii AUR vor susține moțiunea de...
Daniel Fenechiu.
Fenechiu: „Nu se pune problema ca PNL să trădeze mâine”. Liberalul...
Ultimele știri
Oana Țoiu: „Nu e acceptabil ca birocrația să stea în calea drepturilor românilor”. Măsuri după problemele din consulatele din Germania
Roboți umanoizi, folosiți pentru dirijarea traficului în China
„Dronele ucrainene ar putea participa la parada lui Putin”, amenință Volodimir Zelenski
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
I-a fost rușine să meargă la medic, iar diagnosticul i-a întors viața pe dos: "Dacă eram mai curajoasă, poate...
Cancan
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Fanatik.ro
Marius Şumudică a încheiat telenovela venirii la FCSB: ”Nu voi putea lucra niciodată cu Gigi Becali!” Mesaj...
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, lovitură de graţie pentru rivali! Încă doi acţionari vin la liderul SuperLigii
Adevărul
Panică la Moscova: o dronă ucraineană de atac a căzut la mică distanță de Kremlin
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
Ryan Gosling și Eva Mendes, apariție rară în public, la Disneyland. Au sărbătorit ziua de naștere a fiicei lor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui Inter: 10 milioane de vizualizări în...
Pro FM
Puțin spus îndrăzneață! Tyla, exotică de sus până jos, într-o ținută cu pene care a lăsat-o mai mult...
Film Now
Sharon Stone nu-și ascunde corpul. În costum de baie, la piscină: "Ar trebui să ne fie frică să ne uităm în...
Adevarul
Rușii se apropie de un oraș din centura fortificată a Ucrainei
Newsweek
Unde s-au virat, deja, primele pensii și ajutoarele de 500 lei? 5 categorii de pensionari iau bani în plus
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Carys Zeta Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Anunțul făcut de tânăra de 23 de ani la doar câteva...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte