Iranul amenință SUA cu atacuri, dacă se apropie de Ormuz, după anunțul lui Donald Trump: „Securitatea strâmtorii e în mâinile noastre”

Comandamentul militar iranian a amenințat, luni, că Armata americană va fi atacată, dacă încearcă să se apropie de Strâmtoarea Ormuz, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat o operaţiune de deblocare a acestei căi maritime strategice.

Ali Abdollahi, șeful comandamentului unificat al forțelor armate, a declarat într-un comunicat citat de Reuters: „Am afirmat în repetate rânduri că securitatea Strâmtorii Ormuz se află în mâinile noastre și că trecerea în siguranță a navelor trebuie coordonată cu forțele armate. Avertizăm că orice forțe armate străine, în special armata agresivă a SUA, vor fi atacate dacă intenționează să se apropie și să intre în Strâmtoarea Ormuz”, se arată în declarație.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a anunțat că, de luni, Statele Unite vor începe să „ghideze navele” ţărilor care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu pentru a le scoate din Strâmtoarea Ormuz, care este blocat.

Misiunea, pe care președintele SUA a numit-o „Project Freedom” (nr. în traducere, Proiectul Libertate”), ar viza navele „unor părţi neutre şi nevinovate”.

„Le-am spus reprezentanţilor mei să îi informeze că vom depune toate eforturile pentru a scoate navele şi echipajele lor în siguranţă din strâmtoare”, a scris Trump.

El a făcut aluzie la negocierile de pace în curs, afirmând că „aceste discuţii ar putea duce la ceva foarte pozitiv pentru toţi”, dar subliniind că misiunea de eliberare a navelor este o chestiune separată.

„Acţiunea privind navele are ca scop doar eliberarea persoanelor, companiilor şi ţărilor care nu au făcut absolut nimic rău — acestea sunt victime ale circumstanţelor”, a spus Trump.

„Acesta este un gest umanitar din partea Statelor Unite, a ţărilor din Orientul Mijlociu, dar, în special, a Iranului.”

„Dacă acest proces umanitar va fi afectat în vreun fel, această interferenţă va trebui, din păcate, să fie contracarată cu forţa”, a declarat Trump, fără a oferi detalii suplimentare.

Comandamentul Central al SUA a declarat că va sprijini efortul cu 15.000 de militari, peste 100 de aeronave de pe uscat şi de pe mare, precum şi nave de război şi drone.

