Iranul anunță că redeschiderea Strâmtorii Ormuz depinde de îndeplinirea condițiilor sale de către SUA. Ce solicită Teheranul

Preşedintele parlamentului iranian şi principalul negociator al Iranului în discuţiile cu Statele Unite, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă doar dacă Washingtonul îndeplineşte mai întâi toate condiţiile Teheranului, a informat duminică agenţia de ştiri iraniană Irna, preluată de dpa.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, nu se va reveni la stadiul anterior al negocierilor, a spus Ghalibaf, adăugând că poziţia Iranului este clară şi nu este negociabilă.

Şeful Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Mohsen Rezaee, a semnalat sâmbătă disponibilitatea Iranului de a pune capăt războiului cu SUA, pe baza acordului-cadru încheiat de cele două ţări în iunie.

Rezaee a enumerat şapte condiţii în acest sens, într-un interviu acordat postului de televiziune în limba arabă Al Jazeera.

Printre altele, Teheranul cere ca SUA să deblocheze activele iraniene îngheţate, să pună capăt conflictului pe toate fronturile şi să ridice blocada asupra porturilor şi navelor iraniene. Conducerea Iranului cere totodată Washingtonului să nu se mai amestece în afacerile interne ale ţării.

Aceste cereri sunt în concordanţă cu acordul din iunie, care urmarea să pregătească terenul pentru o înţelegere definitivă.

Rezaee a mai cerut ca SUA să îndeplinească toate condiţiile înainte de a avea loc noi negocieri, care ar urma să abordeze şi viitorul programului nuclear al Iranului.

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Editor : A.M.G.