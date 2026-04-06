Iranul anunță că și-a formulat răspunsul la propunerile de încetare a focului: „Nu ar trebui interpretat ca un semn de compromis”

Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE iranian. Foto: Profimedia

Iranul și-a formulat pozițiile și cererile ca răspuns la recentele propuneri de încetare a focului transmise prin intermediari, a declarat luni un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, adăugând că negocierile sunt „incompatibile cu ultimatumurile și amenințările de a comite crime de război”, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvânt Esmaeil Baghaei a spus că Teheranul are o serie de cerințe bazate pe interesele sale naționale, care au fost deja transmise prin canale intermediare, adăugând că cererile anterioare ale SUA, precum planul în 15 puncte, au fost respinse pentru că erau „excesive”.

„Iranul nu ezită să-și exprime clar ceea ce consideră a fi cererile sale legitime, iar acest lucru nu ar trebui interpretat ca un semn de compromis, ci mai degrabă ca o reflectare a încrederii sale în apărarea pozițiilor sale”, a declarat Baghaei într-o conferință de presă.

„Ne-am formulat propriile răspunsuri” și vom anunța detaliile la momentul potrivit, a adăugat el, răspunzând la întrebarea unui jurnalist iranian cu privire la eforturile în curs de desfășurare pentru a ajunge la un armistițiu între Iran și SUA.

Amintim că un cadru pentru încetarea ostilităților a fost elaborat de Pakistan și transmis Iranului și Statelor Unite în cursul nopții, a precizat o sursă pentru Reuters, subliniind o abordare în două etape, care prevede un armistițiu imediat, urmat de un acord cuprinzător.

„Toate elementele trebuie convenite astăzi”, a declarat sursa, adăugând că înțelegerea inițială va fi formulată sub forma unui memorandum de înțelegere finalizat pe cale electronică prin intermediul Pakistanului, singurul canal de comunicare din cadrul negocierilor.

Informația vine în contextul în care președintele americanDonald Trump a făcut presiuni publice în ultimele zile pentru o încheiere rapidă a conflictului, avertizând asupra consecințelor în cazul în care nu se ajunge la un armistițiu într-un interval scurt de timp.

