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Video Iranul anunță când ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz. Condiția pusă Statelor Unite

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Nave în Strâmtoarea Ormuz
Nave în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Iranul lasă deschisă calea negocierilor SUA sunt deschise la o întâlnire cu Iranul, afirmă Rubio

Iranul este pregătit să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în termen de șapte zile dacă Statele Unite își reduc presiunea militară și ridică blocada asupra porturilor iraniene, a declarat un înalt oficial de la Teheran pentru Reuters. În paralel, Washingtonul afirmă că este deschis unei întâlniri cu reprezentanții iranieni la Adunarea Generală a ONU, însă o întrevedere nu este deocamdată programată, anunță The Guardian.

Nu există, deocamdată, detalii cu privire la modul exact în care această redeschidere ar urma să funcționeze în practică, iar Statele Unite nu au comentat informația, care nu a putut fi verificată independent.

Oficialul iranian a mai declarat pentru Reuters că delegația Iranului la Adunarea Generală a ONU are autoritate deplină pentru a relua dialogul diplomatic cu oficialii americani.

Între timp, traficul vizibil prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus la un nivel nesemnificativ. Unele petroliere continuă însă să exporte petrol prin această cale navigabilă, navigând cu transponderele oprite pentru a evita detectarea.

Un total de 17 nave de marfă au traversat strâmtoarea în weekend, în scădere față de cele 37 de nave care au făcut acest lucru în săptămâna precedentă, potrivit datelor din domeniul transportului maritim publicate luni. Înainte de război, se estima că aproximativ 120 de nave traversau strâmtoarea în fiecare zi.

În ciuda reducerii drastice a numărului de traversări pe această rută strategică, prețurile petrolului au scăzut luni pentru a patra ședință consecutivă, pe fondul unor noi perspective privind reluarea negocierilor diplomatice.

Iranul lasă deschisă calea negocierilor

Așa cum a fost menționat anterior, Teheranul și Washingtonul au făcut schimb de amenințări duminică. În același timp, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că ar fi probabil dispus să se întâlnească cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, care se deplasează la New York pentru reuniunea ONU.

Printre condițiile impuse anterior de Iran pentru redeschiderea strâmtorii se numărau încetarea războiului „pe toate fronturile” - referire la atacul Israelului asupra Libanului - și deblocarea fondurilor iraniene înghețate.

Noua declarație a oficialului iranian indică faptul că Teheranul leagă acum reluarea traficului prin strâmtoare de reducerea presiunii militare exercitate de Statele Unite și de ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene.

Strâmtoarea Hormuz este o rută strategică pentru transportul maritim al petrolului și gazelor, iar reducerea traficului prin această zonă a atras atenția piețelor internaționale asupra riscului unor perturbări ale aprovizionării energetice.

În același timp, faptul că unele petroliere continuă să navigheze cu transponderele oprite face dificilă evaluarea exactă a traficului și a volumului de petrol transportat prin strâmtoare.

SUA sunt deschise la o întâlnire cu Iranul, afirmă Rubio

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a confirmat că Washingtonul este deschis la discuții cu reprezentanții iranieni în cadrul Adunării Generale a ONU, dar a precizat că, în prezent, nu este programată nicio întâlnire.

„Suntem deschiși la această posibilitate. Nu cred că este programat ceva în acest moment, dar suntem cu siguranță deschiși la o astfel de inițiativă, mai ales dacă există perspective ca aceasta să conducă la ceva pozitiv și, în cele din urmă, să atingă obiectivul pentru care se fac toate aceste eforturi”, a declarat Rubio pentru NBC News.

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Secretarul de stat american a subliniat că obiectivul Washingtonului rămâne împiedicarea Iranului să obțină o armă nucleară. „Iar acesta este faptul că Iranul nu poate avea niciodată o armă nucleară. Pur și simplu nu poate”, a adăugat Rubio.

Declarațiile oficialului iranian privind o posibilă redeschidere a strâmtorii Hormuz în termen de șapte zile, coroborate cu disponibilitatea exprimată de Washington pentru discuții, lasă deschisă posibilitatea unor contacte diplomatice între cele două părți în marja reuniunii Adunării Generale a ONU. Deocamdată, însă, nu a fost anunțată o întâlnire oficială între Donald Trump și Masoud Pezeshkian.

Citește și: Arabia Saudită cere intervenția SUA împotriva houthiților. Donald Trump: „Suntem în faza de luare a unei decizii”

Editor : C.A.

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