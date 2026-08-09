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Iranul anunță „etapele finale” ale acordului cu Oman și pune condiții pentru redeschiderea Ormuz: SUA trebuie să facă primul pas

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stramtoarea ormuz iran
Stramtoarea Ormuz. Foto: Profimedia
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Din articol
Iranul cere despăgubiri și ridicarea sancțiunilor Decizia finală îi aparține liderului suprem al Iranului Houthiții atacă o rafinărie din Arabia Saudită

Iranul a anunțat duminică faptul că acordul cu Oman privind stabilirea unor noi rute maritime în Strâmtoarea Ormuz se află în etapa finală. Teheranul avertizează însă că importanta cale navigabilă nu va fi redeschisă până când Statele Unite nu vor îndeplini o serie de condiții, anunță Reuters.

Un oficial american a declarat vineri pentru Reuters că un acord între Iran și Oman este aproape de finalizare și că acesta ar putea permite, în scurt timp, redeschiderea strâmtorii. Înainte de blocarea sa de către Iran, ca răspuns la atacurile Statelor Unite și Israelului, prin Strâmtoarea Ormuz trecea aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat duminică faptul că negocierile privind strâmtoarea dintre Iran și Oman au intrat în „etapele finale”. El a reiterat însă că redeschiderea acesteia este condiționată de îndeplinirea mai multor cerințe.

Potrivit agenției iraniene Mehr, acordul ar urma să stabilească noile rute maritime care vor fi utilizate după ce Statele Unite vor îndeplini condițiile impuse de Teheran și strâmtoarea va fi redeschisă.

Araqchi a precizat că Iranul și Statele Unite nu poartă negocieri directe și că Teheranul nu intenționează să inițieze astfel de discuții atât timp cât Washingtonul încalcă acordul provizoriu încheiat în iunie. Potrivit ministrului iranian, cele două părți își transmit însă mesaje prin intermediari.

Iranul cere despăgubiri și ridicarea sancțiunilor

Teheranul solicită Statelor Unite, printre altele, despăgubiri pentru atacurile asupra Iranului, încetarea sancțiunilor și deblocarea activelor iraniene.

Statele Unite au lansat atacuri aeriene asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, susținând că obiectivul operațiunii era împiedicarea Republicii Islamice să dezvolte arme nucleare și să amenințe regiunea cu rachete sau prin intermediul grupărilor aliate.

Washingtonul și Teheranul au convenit asupra unui armistițiu în iunie. În iulie, Statele Unite au reimpus însă o blocadă asupra transportului maritim iranian în Golful Persic, măsură pe care Iranul a considerat-o o încălcare a armistițiului.

„Odată ce va fi anunțat acordul privind restabilirea transportului maritim comercial fără obstacole, Statele Unite vor ridica blocada asupra porturilor iraniene”, a declarat pentru Reuters un oficial american, sub protecția anonimatului.

Potrivit acestuia, măsurile Washingtonului vor depinde de respectarea de către Iran a angajamentelor asumate.

Declarațiile oficialilor americani indică o negociere delicată pentru ajungerea la un acord. Potrivit unor surse citate de Reuters, înțelegerea ar putea acorda Iranului un anumit control asupra navelor care intră în Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz. Transportatorii maritimi consideră însă că o asemenea măsură ar fi dificil de aplicat în practică.

Nave în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images

În acest moment, situația exactă a acordului nu este clară, iar declarațiile Teheranului indică faptul că redeschiderea strâmtorii depinde de mai multe condiții.

Araqchi a precizat că printre acestea se numără acordarea de către Statele Unite a unor compensații pentru atacurile asupra Iranului.

La rândul său, Mohammad Baqer Zolqadr, secretarul celui mai înalt organism de securitate națională al Iranului, a enumerat mai multe cerințe: încetarea amenințărilor americane la adresa Iranului, oprirea atacurilor împotriva Iranului și a aliaților săi din Liban, Palestina, Yemen și Irak, ridicarea blocadei și a sancțiunilor, precum și deblocarea activelor iraniene.

Decizia finală îi aparține liderului suprem al Iranului

Decizia finală în Iran îi revine liderului suprem Mojtaba Khamenei, care nu a mai apărut în public de la atacul aerian din 28 februarie în care tatăl său și predecesorul său, Ali Khamenei, a fost ucis.

Presa de stat iraniană a relatat duminică faptul că președintele Masoud Pezeshkian s-ar fi întâlnit cu Mojtaba Khamenei la sfârșitul lunii iulie.

Un lider paramilitar iranian a anunțat, de asemenea, că va difuza imagini cu liderul suprem, despre care se afirmă că ar fi fost rănit în atacul în care tatăl său și-a pierdut viața.

Între timp, Emiratele Arabe Unite au anunțat sâmbătă că Iranul a atacat o navă afiliată companiei petroliere de stat. Teheranul nu a comentat imediat informația.

Puternica Gardă Revoluționară Iraniană a mai atacat nave în trecut, susținând că acestea nu și-au coordonat trecerea prin strâmtoare cu autoritățile iraniene.

Houthiții atacă o rafinărie din Arabia Saudită

Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz sunt însoțite de o intensificare a atacurilor grupării Houthi din Yemen, aliată a Iranului. Militanții au vizat nave și în Marea Roșie, o altă zonă strategică pentru transportul petrolului, aflată între Peninsula Arabică și coasta Africii.

Houthiții au anunțat luna trecută instituirea unei blocade navale împotriva Arabiei Saudite în Marea Roșie. Gruparea susține că măsura este un răspuns la ceea ce numește un asediu saudit asupra sa în Yemen. Riadul respinge acuzația și susține guvernul yemenit recunoscut la nivel internațional.

Duminică, Houthiții au revendicat un atac asupra rafinăriei Jazan, deținută de compania Saudi Aramco. Atacul a avut loc la două zile după ce Arabia Saudită a semnat un pact de apărare cu Turcia și Pakistanul, pe fondul instabilității regionale generate de conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Ministerul saudit al Energiei a confirmat izbucnirea unui incendiu la rafinărie, precizând că acesta a fost stins ulterior și că nu au fost raportate victime. Autoritățile saudite investighează incidentul, fără să precizeze deocamdată cauza incendiului.

U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Portavionul american USS Abraham Lincoln participă la operațiuni de blocare a navelor în Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Profimedia Images

Purtătorul de cuvânt al armatei Houthi, Yahya Saree, a declarat pe platforma X că gruparea a folosit o dronă pentru a ataca rafinăria.

Instalațiile Aramco din Jazan, situate în sud-vestul Arabiei Saudite, au mai fost vizate în trecut de atacuri. Rafinăria are o capacitate de procesare de aproximativ 400.000 de barili de țiței pe zi.

Deocamdată nu este clar dacă și în ce condiții Pakistanul sau Turcia s-ar alătura unui eventual răspuns al Arabiei Saudite la ultimul atac.

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat că noua alianță nu este îndreptată împotriva Iranului sau a vreunei alte țări și reprezintă, în primul rând, un angajament comun pentru consolidarea securității.

Potrivit lui Fidan, în cazul unui atac, statele participante vor decide prin consultări amploarea, forma și modul în care vor acorda sprijin.

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Editor : C.A.

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