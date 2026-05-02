Iranul avertizează că este pregătit pentru „o nouă aventură a americanilor”: Reluarea războiului este „probabilă”

Iranul transmite un nou avertisment privind posibilitatea reluării războiului cu Statele Unite, după eșecul negocierilor de pace și refuzul lui Trump de a accepta ultima propunere venită de la Teheran.

„O reluare a conflictului dintre Iran şi Statele Unite este probabilă, iar evenimentele au demonstrat că Statele Unite nu au respectat nicio promisiune sau acord”, a declarat sâmbătă pentru agenţia de ştiri Fars Mohammad Jafar Asadi, inspector adjunct al Comandamentului Forţelor Armate Khatam Al-Anbiya, potrivit Agerpres.

„Forţele armate sunt pe deplin pregătite pentru orice nouă aventură sau acţiune imprudentă din partea americanilor”, a adăugat el.

Un armistiţiu a intrat în vigoare la 8 aprilie, după aproape 40 de zile de atacuri israeliene şi americane asupra Iranului şi contraatacuri ale Teheranului în regiune. O primă rundă de discuţii directe, desfăşurată la Islamabad, la 11 aprilie, s-a dovedit a fi un eşec şi până acum nu a dat niciun rezultat, deoarece diferendele de opinie dintre cele două părţi rămân semnificative, de la situaţia Strâmtorii Ormuz şi până la chestiunea nucleară.

Iranul a transmis un nou text săptămâna aceasta prin intermediul Pakistanului, mediatorul acestor discuţii, fără ca detalii să fie publicate cu privire la conţinutul acestuia.

Propunerea iraniană, respinsă până acum de preşedintele american Donald Trump, ar permite reluarea transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz şi ar pune capăt blocadei americane asupra Iranului, în timp ce ar amâna discuţiile privind programul nuclear al Iranului pentru mai târziu, a declarat sâmbătă un înalt oficial iranian, citat de Reuters.

Vorbind sub condiţia anonimatului pentru a putea discuta chestiuni confidenţiale de diplomaţie, înaltul oficial iranian a declarat că Teheranul crede că ultima sa propunere de a amâna discuţiile nucleare pentru o etapă ulterioară este o schimbare semnificativă menită să faciliteze un acord.

Conform propunerii, războiul s-ar încheia cu garanţia că Israelul şi Statele Unite nu vor mai ataca. Iranul ar deschide strâmtoarea, iar Statele Unite ar ridica blocada.

În viitor, ar urma să aibă loc discuţii pe tema restricţiilor la adresa programului nuclear al Iranului în schimbul ridicării sancţiunilor, Iranul cerând ca SUA să îi recunoască dreptul de a îmbogăţi uraniu în scopuri paşnice, chiar dacă este de acord să îl suspende.

„În acest cadru, negocierile privind chestiunea nucleară, mai complicată, au fost mutate în etapa finală pentru a crea o atmosferă mai propice”, a declarat oficialul iranian.

Reuters şi alte instituţii media au relatat în ultima săptămână că Teheranul propune redeschiderea strâmtorii înainte de rezolvarea chestiunilor privind dosarul nuclear iranian. Oficialul a confirmat că acest nou calendar a fost acum detaliat într-o propunere oficială transmisă Statelor Unite prin intermediul mediatorilor.

