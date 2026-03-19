Iranul a declarat joi că nu va da dovadă de „nicio reținere” în cazul în care infrastructura sa energetică va fi din nou ținta unor atacuri, în timp ce Qatarul a dezvăluit că aproape o cincime din capacitatea sa de export de gaz natural lichefiat a fost distrusă în urma unui atac iranian, un atac care ar putea avea consecințe pe termen lung, arată The Guardian.

Avertismentul, transmis de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a urmat atacului Israelului asupra imensului zăcământ de gaze South Pars din Iran - pe care îl împarte cu Qatarul - care a declanșat atacuri de represalii iraniene asupra complexului de gaze Ras Laffan din Qatar și asupra altor vecini din Golf, provocând prăbușirea piețelor bursiere la nivel global și declanșând creșteri bruște ale prețurilor la gaze.

Ras Laffan furnizează aproximativ 20% din gazul natural mondial. Israelul a confirmat, de asemenea, joi că rafinăria Bazan Group din Haifa a fost lovită și avariată într-un atac revendicat de Iran.

„Răspunsul nostru la atacul Israelului asupra infrastructurii noastre a reprezentat doar o FRACȚIUNE din puterea noastră. Singurul motiv pentru care ne-am abținut a fost respectul față de solicitarea de dezamorsare a conflictului”, a declarat Araghchi într-o postare pe X. „NICIUN pic de reținere dacă infrastructurile noastre vor fi lovite din nou.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pe fondul avertismentelor privind o criză energetică fără precedent și al unui sentiment crescând de panică în capitalele lumii, oficialii israelieni au respins afirmația președintelui american, Donald Trump, potrivit căreia atacul lor asupra zăcământului de gaze nu fusese coordonat cu Washingtonul, în timp ce acesta solicita Congresului o sumă suplimentară de 200 de miliarde de dolari pentru a-și finanța războiul.

Joi, Trump și-a reformulat negarea, afirmând că i-a spus lui Netanyahu să nu mai atace din nou câmpurile de gaze iraniene, dar a părut incapabil să explice logica prin care partenerul secundar dintr-o alianță militară de război s-a simțit îndreptățit să acționeze unilateral, cu consecințe atât de dăunătoare la nivel internațional.

„I-am spus lui Netanyahu să nu facă asta, iar el nu o va face”, a declarat Trump reporterilor în timpul întâlnirii cu prim-ministrul Japoniei. „Ne înțelegem foarte bine. Acționăm coordonat, dar, ocazional, el va face ceva” la care SUA se opune, a adăugat Trump.

El a sugerat, de asemenea, că nu va trimite trupe terestre în Iran, în ciuda detașării a 2.000 de pușcași marini în regiune.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Declarațiile sale au venit în urma unor informații publicate de Reuters, potrivit cărora președintele SUA ar fi luat în considerare detașarea a mii de soldați americani pentru a consolida operațiunile din Orientul Mijlociu, în contextul în care armata americană se pregătește pentru eventualele următoare etape ale campaniei sale împotriva Iranului.

Printre aceste opțiuni se numără asigurarea trecerii în condiții de siguranță a petrolierelor prin strâmtoarea Hormuz, o misiune care ar fi îndeplinită în principal cu ajutorul forțelor aeriene și navale, au precizat sursele. Însă securizarea strâmtorii ar putea însemna și desfășurarea de trupe americane pe litoralul iranian.

Pe fondul anxietății crescânde, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia au emis o declarație comună în care își exprimau „profunda îngrijorare” cu privire la escaladarea conflictului și solicitau „Iranului să înceteze imediat amenințările, amplasarea de mine, atacurile cu drone și rachete și alte încercări de a bloca strâmtoarea pentru transportul comercial” și să respecte rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU.

Acestea au adăugat că sunt gata „să contribuie la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz”, avertizând: „Efectele acțiunilor Iranului vor fi resimțite de oameni din toate părțile lumii, în special de cei mai vulnerabili.”

Fluctuații pe piețe

Petrolul Brent, indicatorul mondial de referință pentru petrol, a înregistrat la un moment dat o creștere de până la 10%, ajungând la 119 dolari pe baril, înainte de a coborî la 110 dolari pe baril, ceea ce reprezintă o creștere de 3,3%. Prețurile petrolului au crescut cu 60% de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Prețurile gazelor naturale din Europa și Marea Britanie au înregistrat, de asemenea, o creștere, ajungând la 24% înainte de a se stabiliza. Acestea s-au dublat față de nivelul dinaintea războiului.

Piețele bursiere au fost afectate de o vânzare masivă, scăderile abrupte de pe piețele din Japonia, Coreea de Sud și Hong Kong extinzându-se și în Europa. Indicele FTSE 100 din Marea Britanie a închis în scădere cu 2,35%, la 10.063 de puncte, cu scăderi similare pe indicele Dax din Germania și pe CAC din Franța.

Companiile aeriene au declarat că creșterea prețurilor la combustibil va determina majorarea tarifelor și au îndemnat pasagerii să își rezerve biletele din timp. Companiile aeriene de lung parcurs, precum Air France-KLM și Lufthansa, au declarat că vor adăuga mai multe zboruri prin Asia, întrucât hub-urile transportatorilor din Golf sunt fie închise, fie funcționează la un nivel redus.

În contextul în care războiul riscă să scape de sub control, Trump și oficialii săi au continuat să transmită mesaje haotice, chiar dacă oficiali israelieni anonimi au fost citați de Reuters sugerând că atacul asupra câmpului de gaze nu este probabil să se repete.

Atacurile iraniene au lovit, de asemenea, rafinăria din Marea Roșie a Arabiei Saudite – situată la capătul unui conduct care ocolește strâmtoarea Hormuz – și două rafinării de petrol din Kuweit.

„Sper ca toată lumea să revină la rațiune”

Directorul general al QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, a declarat că instalațiile companiei au suferit pagube de aproximativ 20 de miliarde de dolari și că reparațiile vor duce la o reducere a producției cu 12,8 milioane de tone de gaz pe an, pe o perioadă de trei până la cinci ani, punând în pericol aprovizionarea unor țări europene.

„Nici în cele mai îndrăznețe vise nu mi-aș fi imaginat că Qatarul – Qatarul și regiunea – ar putea fi ținta unui astfel de atac, mai ales din partea unei țări musulmane, în luna Ramadanului”, a spus Kaabi.

Ministrul de Externe al Arabiei Saudite a declarat că țara sa nu a exclus o acțiune militară ca răspuns la atacuri. Cu toate acestea, majoritatea analiștilor au afirmat că există încă o reticență generalizată în rândul țărilor din Golf, chiar și în Arabia Saudită, de a se implica în conflictul lui Trump.

„Sper ca toată lumea să revină la rațiune”, a declarat președintele francez, Emmanuel Macron, la Bruxelles, subliniind impactul potențial pe termen lung al atacurilor asupra infrastructurii asupra piețelor globale și solicitând un moratoriu asupra acestor atacuri, precum și asupra celor îndreptate împotriva civililor.

Declarațiile lui Macron reflectă o îngrijorare tot mai mare cu privire la conflictul dintre SUA și Israel, care a determinat Iranul să blocheze traficul prin strâmtoarea Hormuz și a dus la extinderea atacurilor asupra infrastructurii energetice cheie din întreaga regiune.

Insistența oficialilor israelieni că Trump a fost informat cu privire la atacul asupra South Pars a venit pe fondul unor mesaje contradictorii din partea Washingtonului, care sugerau că Trump căuta o modalitate de a se distanța de cea mai recentă escaladare periculoasă a Israelului, chiar dacă amenințase că va bombarda el însuși câmpul petrolier.

Eforturile de a găsi un mesaj coerent s-au extins la oficialii cheie ai lui Trump, care au transmis mesaje extrem de contradictorii, secretarul Trezoreriei SUA sugerând la Fox că SUA ar trebui să ridice sancțiunile petroliere asupra unor încărcături iraniene aflate deja pe mare. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a transmis propriul avertisment către Iran într-un limbaj belicos.

„Obiectivele noastre, stabilite direct de președintele nostru care pune America pe primul loc, rămân exact aceleași ca în prima zi”, a declarat Hegseth reporterilor. „Acestea nu sunt obiectivele mass-mediei, nu sunt obiectivele Iranului și nu sunt obiective noi. Obiectivele noastre: neschimbate, la țintă și conform planului”, a adăugat Hegseth.

„Lumea, Orientul Mijlociu, aliații noștri nerecunoscători din Europa, chiar și segmente ale propriei noastre prese ar trebui să-i spună un singur lucru președintelui Trump – mulțumesc”, a spus Hegseth. „Mulțumesc pentru curajul de a împiedica acest stat terorist să țină lumea ostatică cu rachete în timp ce construiește sau încearcă să construiască o bombă nucleară. Mulțumesc pentru că faceți treaba lumii libere.”

Editor : C.A.