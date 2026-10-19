Iranul avertizează SUA împotriva reluării atacurilor: „Vreți să vă încercați norocul din nou? Și noi avem treburi neterminate”

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a avertizat împotriva reluării atacurilor de către SUA, afirmând că și Teheranul are „treburi neterminate”, relatează The Hill.

„Ultima dată când ați vrut să «duceți treaba până la capăt», Iranul a ieșit și mai puternic. Vreți să vă încercați norocul din nou? N-aveți decât. Dar aveți grijă; și noi avem treburi neterminate”, a scris Araghchi pe platforma socială X.

„Netanyahu împinge America într-un alt război pentru a evita închisoarea, indiferent de consecințele pentru Israel — ca să nu mai vorbim de președintele SUA”, a concluzionat el.

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Araghchi l-a criticat anterior pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, descriindu-l în trecut drept un „jucător de noroc degenerat” care „încearcă cu disperare să se salveze cu și mai mult sânge și bani americani”.

Războiul din Iran – care, în aproximativ două săptămâni, va împlini opt luni – a fost, în general, nepopular în rândul opiniei publice americane și a contribuit în mare măsură la creșterea costurilor energiei în SUA, întrucât Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă esențială pentru exporturile de petrol din Golful Persic, a fost închisă pe durata conflictului.

Conflictul a început cu atacurile americane și israeliene împotriva Iranului, Netanyahu convingându-l, se pare, pe președintele Donald Trump să accepte ideea – promovată de serviciile secrete israeliene – că un război cu Teheranul ar putea declanșa o revoltă împotriva guvernului islamic radical al acestei țări.

Araghchi a declarat că strâmtoarea se va redeschide în câteva zile, cu condiția ca SUA să respecte propunerea Iranului privind un armistițiu de șapte zile, potrivit CBS News.

Potrivit unor surse, propunerea de încetare a focului prevedea ca Washingtonul să deblocheze active înghețate ale Teheranului în valoare de miliarde de dolari, să renunțe la sancțiunile asupra petrolului iranian și să ridice blocada navală impusă Iranului; iar Strâmtoarea Ormuz urma să fie redeschisă abia în ultima zi.

Donald Trump a respins acordul, mai mulți oficiali americani declarând pentru Wall Street Journal că președintele SUA era sceptic cu privire la capacitatea Iranului de a-și respecta angajamentele asumate în cadrul acordului.

La începutul acestei luni, Departamentul Apărării a actualizat la 21 numărul militarilor americani căzuți în războiul din Iran. Cele două decese, care nu au avut loc în luptă și care au fost adăugate recent în Sistemul de analiză a victimelor din cadrul Pentagonului, au fost cele ale maiorului Sorffly Davius și ale unui marinar neidentificat, a declarat la momentul respectiv un oficial american pentru publicația The Hill.

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Editor : A.M.G.