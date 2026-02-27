Live TV

Iranul blochează accesul inspectorilor AIEA la instalațiile nucleare. 440 kg de uraniu îmbogățit, imposibil de verificat

Data publicării:
Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi. Foto: Profimedia

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a avertizat vineri că Iranul refuză să ofere acces inspectorilor săi la instalațiile nucleare atacate de Israel și SUA în iunie 2025, ceea ce face imposibilă verificarea stocurilor de uraniu îmbogățit, inclusiv a celor 440 de kilograme cu o puritate de 60%, foarte aproape de nivelul necesar pentru fabricarea armelor nucleare.

Deşi AIEA recunoaşte că aceste atacuri au creat „o situaţie fără precedent”, consideră „indispensabil şi urgent” ca Iranul să se supună din nou controalelor nucleare internaţionale, relatează Agerpres.

Fără acest acces, AIEA „nu poate verifica starea instalaţiilor atomice atacate, nici a materialului nuclear asociat acestora”, inclusiv cantităţi mari de uraniu îmbogăţit, un material ce poate fi folosit pentru fabricarea bombelor atomice.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a transmis aceste avertismente într-un raport emis înaintea negocierilor tehnice dintre SUA şi Iran prevăzute pentru săptămâna viitoare la Viena, după cele desfăşurate joi la Geneva, raport consultat de EFE.

Printre alte restricţii menţionate, Republica Islamică nu acordă inspectorilor AIEA acces la toate instalaţiile atacate în iunie anul trecut. Din acest motiv AIEA nu ştie unde se află, de exemplu, rezervele de uraniu îmbogăţit, în special cele 440 de kilograme cu o puritate de 60%, foarte aproape de cea necesară pentru fabricarea bombelor nucleare.

Această lipsă de acces şi informaţii despre acest material înseamnă că verificarea sa, conform practicilor obişnuite de siguranţă (controale), este „foarte întârziată”, critică situaţia AIEA.

„Din cauza lipsei de acces la cele patru facilităţi de îmbogăţire declarate de Iran, organismul nu poate furniza nicio informaţie despre dimensiunea actuală, compoziţia sau locaţia stocurilor de uraniu îmbogăţit din Iran”, semnalează Grossi în raport.

O parte din uraniul îmbogăţit la cel mai înalt nivel, aproape de gradul necesar pentru fabricarea de armament, a fost depozitat într-o zonă subterană a sitului său nuclear din Isfahan, scrie însă Reuters, care citează raportul confidenţial al AIEA trimis statelor membre vineri. Reuters notează că este pentru prima dată când AIEA raportează unde a fost depozitat uraniul îmbogăţit până la o puritate de 60%.

Intrarea complexului de tuneluri a fost lovită în raidurile militare americane şi israeliene în iunie, dar se pare că facilitatea a rămas în mare parte neatinsă, spun diplomaţii.

Consiliul guvernatorilor AIEA, organul executiv al organismului, va avea săptămâna viitoare o reuniune care se va concentra din nou asupra programului nuclear iranian.

În afara acestei întâlniri, delegaţii din Iran şi SUA se vor reuni la Viena, sub medierea Omanului, pentru a avansa în negocierile privind un acord nuclear care să prevină un alt atac american împotriva Republicii Islamice.

Editor : M.I.

