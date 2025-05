Iranul l-a convocat pe ambasadorul Franței la Teheran pentru a protesta față de declarațiile ministrului francez de externe, care a lăudat victoria regizorului iranian Jafar Panahi la Festivalul de Film de la Cannes, considerând-o un gest de rezistență împotriva regimului de la Teheran. Ministerul de Externe iranian acuză Franța de „interferență flagrantă” și cere o explicație oficială, conform BBC.

Regizorul iranian Jafar Panahi a câștigat sâmbătă prestigiosul Palme d’Or pentru filmul său „Un simplu accident”, un thriller politic inspirat din perioada petrecută în închisoare. După acest succes, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că victoria lui Panahi reprezintă „un gest de rezistență împotriva opresiunii regimului iranian”.

Această declarație a stârnit o criză diplomatică, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Mohammad Tanhaei, calificând declarațiile drept „comentarii jignitoare și acuzații nefondate”, conform presei de stat.

În cadrul întâlnirii cu ambasadorul Franței, Tanhaei a numit comentariile lui Barrot „o intervenție flagrantă” în afacerile interne ale țării, conform aceleiași surse, PressTV. El a descris mesajul de felicitare drept „iresponsabil și provocator”, adăugând că Franța „nu are nicio autoritate morală” să comenteze situația din Iran, invocând ceea ce el a numit lipsa de sprijin a Franței pentru palestinieni în Gaza.

Tanhaei a cerut o explicație oficială din partea guvernului francez, iar ambasadorul a spus că va transmite mesajul la Paris.

Cine este cineastul Jafar Panahi

Jafar Panahi a fost încarcerat și eliberat în mai multe rânduri în ultimii ani din cauza criticilor deschise aduse establishment-ului iranian. El a petrecut șapte luni după gratii dintr-o condamnare de șase ani, fiind eliberat în februarie 2023. Anterior, în 2010, fusese condamnat la șase ani pentru susținerea protestelor anti-guvernamentale și pentru „propagandă împotriva sistemului”, executând două luni de închisoare.

Pe lângă perioadele petrecute în detenție, i s-a impus și o interdicție de 20 de ani de a face filme și de a călători în afara țării. În ciuda acestui fapt, Panahi a filmat „It Was Just an Accident” în secret în Iran. Filmul urmărește cinci iranieni obișnuiți care îl confruntă pe un bărbat despre care cred că i-a torturat în închisoare, personaje inspirate din discuțiile pe care Panahi le-a purtat cu colegi de detenție despre „violența și brutalitatea guvernului iranian”.

În discursul său de acceptare a premiului, el a îndemnat poporul iranian să „se unească”.

Să ne unim forțele astfel încât nimeni să nu îndrăznească să ne spună ce fel de haine putem purta, ce trebuie să facem sau ce să nu facem.

Imediat după ceremonie, prima sa apariție la un festival internațional de film după 15 ani, Panahi a declarat reporterilor că se va întoarce la Teheran. „De îndată ce îmi termin treaba aici, mă întorc în Iran,” a spus el la Cannes. „Și mă voi întreba care va fi următorul meu film.”

Editor : M.I.