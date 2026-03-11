Live TV

Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna un acord de încetare a focului (Bloomberg)

Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
Iranieni, susținători ai ayatollahului Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto: Profimedia

Iranul a comunicat intermediarilor regionali că, pentru a semna un acord de încetare a focului, SUA trebuie să garanteze că nici SUA, nici Israelul nu vor mai lansa atacuri asupra țării în viitor, potrivit mai multor oficiali familiarizați cu această chestiune, citați de Bloomberg.

Iranul este îngrijorat în special de faptul că Israelul va lansa noi atacuri după încheierea războiului actual, au afirmat sursele, care au cerut să nu fie identificate, având în vedere caracterul sensibil al subiectului.

Nu este clar dacă SUA sunt dispuse să ofere Iranului o astfel de garanție și dacă ar putea insista ca Israelul să facă același lucru.

Canalele neoficiale sunt facilitate de țările europene și din Orientul Mijlociu, au declarat sursele citate.

Miercuri seara, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că singura modalitate de a pune capăt războiului este „recunoașterea drepturilor legitime ale Iranului, plata reparațiilor și garanții internaționale ferme împotriva agresiunilor viitoare”. El a spus că a transmis acest mesaj „liderilor Rusiei și Pakistanului”.

