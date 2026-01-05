Iranul complotează să-l asasineze pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa, susțin surse militare israeliene (JPost)

Iranul colaborează cu alte elemente ostile pentru a-l asasina pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa, avertizează surse din cadrul armatei Israelului (IDF), scrie Jerusalem Post. Avertismentul a fost emis recent, pe fondul stabilirii de contacte între Israel și Siria. De asemenea, mesajull vine pe fondul tensiunilor regionale crescânde și se bazează pe informații de securitate care indică faptul că Sharaa se confruntă cu amenințări reale și a fost nevoit să depună eforturi semnificative pentru a se proteja și a-și stabiliza regimul.

Mai mult, potrivit sursei citate, avertismentul vine în contextul în care instituțiile de apărare subliniază că lecțiile din 7 octombrie impun menținerea prezenței IDF pe teritoriul sirian. Conform poziției instituțiilor de securitate israeliene, această prezență este definită ca un „scut primar” pentru comunitățile de-a lungul frontierei israeliano-siriene.

Publicația online israeliană Walla a aflat că, în ultimele luni, au avut loc mai multe discuții sub conducerea ministrului apărării Israel Katz, cu participarea unor înalți oficiali ai instituțiilor de apărare. La finalul discuțiilor, s-a decis că poziția instituțiilor este că nu ar trebui să existe nicio retragere din teritoriul sirian și din regiunea Muntelui Hermon.

O sursă de rang înalt din cadrul IDF a declarat că înalții oficiali ai armatei au susținut poziția ministrului apărării în această chestiune.

Cele trei zone operaționale ale IDF în Siria

Potrivit surselor IDF, politica guvernului israelian împarte activitatea israeliană în Siria în trei zone principale. Prima este zona de securitate de-a lungul liniei de contact, unde trupele IDF operează în zona frontierei internaționale israeliano-siriene, cu scopul de a proteja direct comunitățile din apropiere, precum și teritoriul mai adânc al statului Israel.

A doua zonă este zona de securitate, care include teritoriul sirian situat la aproximativ 15 km de granița israeliană. Această zonă cuprinde sate, orașe și rute de trafic, iar IDF depune eforturi pentru a împiedica intrarea și stabilirea teroriștilor și a infrastructurii teroriste.

A treia zonă este zona de influență, care se întinde de la sudul Sweida până la periferia Damascului. Această zonă este definită ca o zonă demilitarizată în care Israelul monitorizează ceea ce se întâmplă, cu scopul de a preveni intrarea elementelor ostile, introducerea de sisteme de arme avansate sau stabilirea de baze militare.

