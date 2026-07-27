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Iranul condiționează încetarea atacurilor: „Vom respecta pauza atât timp cât o respectă și SUA”

Data publicării:
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Noi tensiuni SUA-Iran. Sursa: Profimedia
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Din articol
Teheranul nu-și face prea multe speranțe

Iranul îşi va suspenda propriile atacuri atât timp cât Statele Unite vor face acelaşi lucru, a declarat duminică pentru Reuters un oficial iranian de rang înalt. Această evoluţie survine în contextul în care Statele Unite au suspendat campania de bombardamente după ce consilierii preşedintelui Donald Trump i-au comunicat că rămân fără ţinte militare importante şi şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la epuizarea arsenalului american.

După 13 nopţi de intensificare a atacurilor aeriene americane asupra Iranului, Pentagonul a suspendat campania vineri seara, nefiind raportate atacuri americane nici sâmbătă, nici duminică. Iranul, care a răspuns în fiecare noapte la atacurile americane cu propriile lovituri asupra ţărilor vecine care găzduiesc baze americane, a încetat şi el focul de două zile până în prezent.

Oficialul iranian, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a declarat pentru Reuters că poziţia Teheranului „rămâne «atac pentru atac»: dacă atacurile încetează, Iranul îşi va opri şi el operaţiunile. Acest mesaj a fost deja transmis Statelor Unite”, a spus el.

Ambasadorul SUA la Naţiunile Unite, Mike Waltz, a declarat pentru „Fox News Sunday” şi alte instituţii media americane că Trump a decis să suspende atacurile SUA pentru a acorda mai mult timp diplomaţiei. „El acordă spaţiu negocierilor, le oferă puţin răgaz”, a spus Waltz, fără a oferi detalii suplimentare.

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Oficialii militari americani au avertizat în ultimele zile că bombardamentele din ultimele două săptămâni, menite să descurajeze ameninţările iraniene la adresa navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz - o cale navigabilă îngustă care a devenit un punct nevralgic al războiului - au epuizat în mare măsură seturile de ţinte preselectate, a declarat un oficial american, care a vorbit sub condiţia anonimatului.

Reluarea operaţiunilor de luptă majore rămâne o opţiune, dar generalul Dan Caine, şeful Statului Major Interarme, l-a avertizat în privat pe Trump că aceasta ar implica riscuri, având în vedere impactul negativ asupra stocurilor de muniţie, a spus oficialul. Aceasta include rachetele interceptoare utilizate de apărarea aeriană americană în Orientul Mijlociu, a adăugat oficialul.

Biroul lui Caine şi Comandamentul Central al SUA au refuzat să comenteze. Oficialii militari americani au refuzat în mod tradiţional să comenteze sfaturile private oferite unui preşedinte american în exerciţiu, chiar şi în cadrul mărturiilor în faţa Congresului, notează Reuters.

În emisiunea „Meet the Press” de la NBC, Waltz a afirmat că armata americană „are tot ce-i trebuie”, dar a menţionat totodată că, atunci când secretarul apărării Pete Hegseth a preluat funcţia în cadrul administraţiei Trump, acesta „a moştenit o situaţie de epuizare a resurselor”.

Teheranul nu-și face prea multe speranțe

Sursa iraniană de rang înalt, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a declarat pentru Reuters că Teheranul nu îşi face prea multe speranţe că decizia lui Trump de a suspenda atacurile ar reprezenta o schimbare majoră în poziţia de negociere a SUA. „Există mai mult scepticism decât optimism în ceea ce priveşte încetarea atacurilor. Opinia predominantă este că această pauză este mai degrabă tactică decât sinceră. Iranul a acumulat suficientă experienţă amară cu ceea ce consideră a fi o înşelăciune din partea SUA”, a spus sursa.

În ultimele două săptămâni, forţele americane au lovit Iranul în fiecare noapte, într-o acţiune pe care Washingtonul a descris-o ca fiind represalii la atacurile iraniene asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz. Forţele iraniene au răspuns la atacurile SUA prin lansarea de lovituri asupra staţiilor de desalinizare a apei din statele arabe din Golf aflate în apropiere.

Iranul afirmă că îşi propune să păstreze controlul asupra strâmtorii, prin care trecea o cincime din fluxul mondial de petrol înainte de război.

Reînnoirea campaniei militare a SUA a torpilat efectiv acordul provizoriu de luna trecută, menit să pună capăt războiului.

Decizia lui Trump de a suspenda atacurile a urmat unei întâlniri de vineri, descrisă de mai multe surse media, în cadrul căreia Caine şi alţi consilieri militari şi politici de rang înalt şi-au exprimat îngrijorarea faţă de o eventuală escaladare.

Presa americană a relatat că vicepreşedintele JD Vance şi-a exprimat rezervele. Axios la rândul său a scris că amiralul Brad Cooper, comandantul general al forţelor americane din Orientul Mijlociu, a recomandat încetarea campaniei de bombardamente a SUA, deoarece aceasta îşi atinsese limitele de eficacitate.

Editor : C.A.

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