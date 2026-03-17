Iranul a confirmat, marţi seara, moartea secretarului Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Ali Larijani, care a fost ucis împreună cu fiul său şi cu adjunctul său, potrivit presei iraniene.

Într-o declarație difuzată de agenția de știri semi-oficială iraniană Mehr, citată de Al Jazeera, Consiliul Suprem de Securitate Națională al țării a confirmat asasinarea lui Larijani, după ce Israelul a afirmat mai devreme, astăzi, că l-a ucis în cadrul unor atacuri țintite.

„După o viață dedicată eforturilor pentru înălțarea Iranului și a Revoluției Islamice, el și-a îndeplinit în sfârșit dorința mult râvnită, a răspuns chemării adevărului și a atins cu mândrie rangul binecuvântat de martir pe frontul de luptă”, se arată într-o declarație a consiliului difuzată de Mehr.

Iranul a părut iniţial să nege informaţia, publicând câteva minute mai târziu pe contul său de pe o reţea socială o notă scrisă de mână despre care susţinea că a fost redactată de Larijani.

Nota aducea un omagiu marinarilor iranieni ucişi într-un atac al unui submarin american asupra navei de război Dena, pe 4 martie.

Este prima confirmare din partea Iranului a morţii lui Larijani şi vine după ce a confirmat, de asemenea, uciderea comandantului Basij, Gholamreza Soleimani.

Regimul iranian ar putea deveni şi mai intransigent în urma decesului şefului securităţii iraniene, Ali Larijani, a declarat marţi un expert pentru CNN, potrivit News.ro.

Sina Azodi, directorul programului de Studii privind Orientul Mijlociu de la Universitatea George Washington, a afirmat că „moartea lui Larijani va duce la o înăsprire şi mai mare a regimului”.

Larijani era cel mai înalt oficial de securitate al Iranului şi unul dintre cei mai puternici decidenţi ai ţării. Expertul în Orientul Mijlociu a spus că Larijani întreţinea relaţii cu întreaga clasă politică şi militară a Iranului. „Avea legături strânse cu toată lumea - IRGC, personalităţi moderate - (şi) se folosea de asta nu doar pentru a influenţa operaţiunile militare, ci şi pentru a semnala intenţiile Iranului către lumea exterioară”, a spus el.

Azodi a avertizat că eliminarea lui Larijani ar putea deschide calea pentru o „personalitate mai radicală”, ceea ce ar „crea mai multe dificultăţi în stabilirea unor căi de ieşire pentru a pune capăt războiului”.

Editor : Ș.R.