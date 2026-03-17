Live TV

News Alert Iranul confirmă moartea lui Ali Larijani, şeful Consiliului de Securitate

Data actualizării: Data publicării:
Ali Larijani. Foto: Profimedia

Iranul a confirmat, marţi seara, moartea secretarului Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Ali Larijani, care a fost ucis împreună cu fiul său şi cu adjunctul său, potrivit presei iraniene.

Într-o declarație difuzată de agenția de știri semi-oficială iraniană Mehr, citată de Al Jazeera, Consiliul Suprem de Securitate Națională al țării a confirmat asasinarea lui Larijani, după ce Israelul a afirmat mai devreme, astăzi, că l-a ucis în cadrul unor atacuri țintite.

După o viață dedicată eforturilor pentru înălțarea Iranului și a Revoluției Islamice, el și-a îndeplinit în sfârșit dorința mult râvnită, a răspuns chemării adevărului și a atins cu mândrie rangul binecuvântat de martir pe frontul de luptă”, se arată într-o declarație a consiliului difuzată de Mehr.

Iranul a părut iniţial să nege informaţia, publicând câteva minute mai târziu pe contul său de pe o reţea socială o notă scrisă de mână despre care susţinea că a fost redactată de Larijani.

Nota aducea un omagiu marinarilor iranieni ucişi într-un atac al unui submarin american asupra navei de război Dena, pe 4 martie.

Este prima confirmare din partea Iranului a morţii lui Larijani şi vine după ce a confirmat, de asemenea, uciderea comandantului Basij, Gholamreza Soleimani.

Regimul iranian ar putea deveni şi mai intransigent în urma decesului şefului securităţii iraniene, Ali Larijani, a declarat marţi un expert pentru CNN, potrivit News.ro.

Sina Azodi, directorul programului de Studii privind Orientul Mijlociu de la Universitatea George Washington, a afirmat că „moartea lui Larijani va duce la o înăsprire şi mai mare a regimului”.

Larijani era cel mai înalt oficial de securitate al Iranului şi unul dintre cei mai puternici decidenţi ai ţării. Expertul în Orientul Mijlociu a spus că Larijani întreţinea relaţii cu întreaga clasă politică şi militară a Iranului. „Avea legături strânse cu toată lumea - IRGC, personalităţi moderate - (şi) se folosea de asta nu doar pentru a influenţa operaţiunile militare, ci şi pentru a semnala intenţiile Iranului către lumea exterioară”, a spus el.

Azodi a avertizat că eliminarea lui Larijani ar putea deschide calea pentru o „personalitate mai radicală”, ceea ce ar „crea mai multe dificultăţi în stabilirea unor căi de ieşire pentru a pune capăt războiului”.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
apa
3
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
calin georgescu la tribunal
4
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
donald trump
5
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
Digi Sport
Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Mojtaba Khamenei, în vizorul armatei israeliene. General: „Îl vom urmări, îl vom găsi şi îl vom neutraliza”
insula khark
Asaltul militar al SUA în Ormuz ar putea prelungi războiul „cu luni”. O operațiune terestră pe insula Kharg, luată în calcul (presă)
The guided-missile submarine USS Georgia transits the Strait of Hormuz
Avertisment de la Teheran: Situaţia din Strâmtoarea Ormuz „nu va mai reveni la starea dinainte de război”
Alexander Stubb
Președintele finlandez Alexander Stubb mizează pe un compromis strategic cu Trump: sprijin pentru Iran în schimbul susținerii Ucrainei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski
Zelenski avertizează: Rusia și Iran folosesc inteligența artificială pentru a „ucide ieftin”: „Sunt frați în ură”
Recomandările redacţiei
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Cele patru motive pentru care Europa nu-i oferă sprijin lui Trump în...
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Prețuri ridicate la pompă, Consiliul Concurenței nu vede nimic...
volodimir zelenski la birou
Zelenski: Europa trebuie să se pregătească pentru atacuri în masă...
nicusor dan mark rutte
Nicușor Dan se întâlnește joi cu șeful NATO Mark Rutte la Bruxelles...
Ultimele știri
Locomotiva unui tren cu 23 de călători a deraiat în Timiș. Traficul feroviar este blocat
Secretele STING, drona interceptoare produsă de ucraineni pe care o vor țările din Golf ca să se apere de atacurile Iranului
UE vrea să reia procesul de ratificare a acordului comercial cu SUA, în pofida semnalelor contradictorii de la Washington
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Fanatik.ro
Legenda lui Dinamo, salvată de la moarte de doctorul Sorin Oprescu! Ce s-a întâmplat. „Faceți-i parastasul!”
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
Sportivul român de 18 ani a fost ucis de tren! Nu l-a auzit din cauza căștilor
Adevărul
Cum reușește Iranul să riposteze în continuare? Strategia „apărării în mozaic” învățată din căderea lui...
Playtech
Cumulul pensiei cu salariul la stat, schimbat. Cum se pot angaja pensionarii fără să își piardă venitul
Digi FM
Dan Negru nu a avut niciodată prieteni la serviciu. Prezentatorul TV rupe tăcerea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără dubii: cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii și i-a lăsat pe...
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Adevarul
Ministerul Apărării pune la îndoială reforma centrelor militare județene: „Poate conduce la scăderea...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026