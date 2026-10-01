Iranul consideră retragerea trupelor americane din Irak drept începutul „expulzării” SUA din regiune: „Un eveniment istoric”

Garda Revoluționară Islamică din Iran a salutat retragerea trupelor americane din Irak ca pe o victorie istorică și ca pe începutul „expulzării” Washingtonului din regiune și din lumea islamică în ansamblu, relatează dpa.

Retragerea a fost „un eveniment istoric important și semnificativ, precum și o realizare extraordinară pentru axa rezistenței”, a declarat puternica organizație militară într-un comunicat difuzat joi de agenția de știri iraniană Tasnim.

Pentagonul a anunțat miercuri că ultimele trupe americane au părăsit Irakul, punând capăt unei prezențe militare americane de peste două decenii în această țară.

Statele Unite au invadat Irakul împreună cu aliații lor în 2003, răsturnându-l pe Saddam Hussein. Ulterior, forțele americane au jucat un rol major în lupta împotriva grupării teroriste Statul Islamic.

Prim-ministrul irakian Ali al-Zaidi a descris retragerea ca fiind începutul unei „noi etape”, afirmând că plecarea coaliției conduse de SUA înseamnă că Irakul și-a dobândit suveranitatea deplină.

El a afirmat că data de 1 octombrie a marcat, de asemenea, începutul unui plan de acțiune menit să pună capăt prezenței armelor aflate în afara controlului statului, procesul urmând să se încheie până la 30 iunie 2027.

Se preconiza ca milițiile puternice aliniate Iranului să fie dezarmate și integrate în aparatul de securitate al statului irakian după retragerea trupelor americane, însă unele dintre cele mai puternice grupări armate din țară au refuzat până în prezent dezarmarea.

Teheranul s-a opus de multă vreme prezenței militare americane în Irakul vecin și a cultivat legături strânse cu milițiile șiite de acolo, integrându-le în așa-numita „axă a rezistenței” împotriva Statelor Unite și a Israelului.

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Editor : A.M.G.