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Iranul consideră sancțiunile SUA drept „un act de terorism de stat” și cere Consiliului de Securitate al ONU să respingă măsurile

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SUA vs Iran
Foto: Profimedia
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Iranul a condamnat miercuri ultima ameninţare cu sancţiuni din partea SUA într-o scrisoare adresată Naţiunilor Unite, numind-o „un act de terorism de stat şi economic”, informează joi dpa.

Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a declarat în scrisoarea publicată pe Telegram şi de presa de stat iraniană că SUA încearcă să pună capăt relaţiilor economice legale ale Iranului cu alte ţări, după ce nu au reuşit să îşi atingă obiectivele prin intermediul războiului.

Scrisoarea a fost adresată secretarului general al ONU, Antonio Guterres, Consiliului de Securitate al ONU şi statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Washingtonul a anunţat planuri pentru noi sancţiuni care vizează izolarea economică a Iranului, inclusiv măsuri care vizează partenerii comerciali ai Teheranului.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat luni că oricine face afaceri cu Iranul va simţi întreaga forţă a SUA, cu scopul de a izola Teheranul de toate sursele de venit.

Întrebat dacă măsurile se vor aplica şi Chinei, principalul cumpărător de petrol iranian, Bessent a spus că nimeni nu ar trebui să pună la încercare hotărârea Washingtonului.

Araghchi a declarat că sancţiunile au fost concepute pentru a afecta civilii prin restricţionarea accesului la alimente, medicamente, echipamente medicale, energie şi alte bunuri de bază.

El a cerut Consiliului de Securitate al ONU şi statelor membre să condamne şi să respingă „măsurile coercitive unilaterale şi sancţiunile secundare” ale SUA, îndemnând ţările să nu le implementeze şi Washingtonul să înceteze să facă presiuni asupra statelor terţe pentru a-şi modifica relaţiile comerciale cu Iranul.

China a criticat deja planul de sancţiuni, afirmând că un război economic nu ar duce la o soluţie, ci ar agrava conflictele şi ar perturba ordinea financiară globală. 

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Editor : A.M.G.

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