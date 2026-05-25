Iranul continuă execuțiile după protestele antiguvernamentale. Un bărbat a fost spânzurat

Autoritățile iraniene au executat luni un bărbat condamnat pentru atacuri armate în timpul protestelor care au zguduit țara în ianuarie, potrivit agenției Mizan, afiliată sistemului judiciar iranian. Sentința a fost pusă în aplicare după confirmarea acesteia de către Curtea Supremă.

„Abbas Akbari a fost spânzurat în această dimineaţă”, a relatat Mizan, prezentându-l drept „unul dintre liderii înarmaţi” ai protestelor din provincia centrală Isfahan, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, el „a deschis focul pe stradă asupra forţelor de securitate” şi a atacat clădiri guvernamentale şi centre de sănătate din oraşul Nain.

Condamnarea sa s-a bazat pe mai multe acuzaţii, inclusiv „moharebeh” (război împotriva lui Dumnezeu) şi acte care, potrivit autorităţilor, erau menite să submineze ordinea publică şi securitatea naţională.

El a fost executat după ce Curtea Supremă a confirmat sentinţa, potrivit Mizan. Înaintea acestuia, alţi treisprezece bărbaţi au fost executaţi în legătură cu protestele din ianuarie.

Execuţiile sunt în creştere în Iran de la începutul războiului cu Israelul şi SUA, declanşat la sfârşitul lunii februarie. Potrivit organizaţiilor pentru drepturile omului, între care Amnesty International, Iranul este ţara care recurge cel mai des la pedeapsa capitală, după China.

Editor : M.I.