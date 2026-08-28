Live TV

Analiză Iranul, după șase luni de război: „În fiecare zi devenim mai săraci”. Regimul amenință cu noi măsuri represive

Data publicării:
RACHETA - iran sua tensiuni
Atacurile SUA asupra Iranului au continuat pentru a șaptea noapte la rând. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Din ce în ce mai săraci Execuții și amenințări cu o nouă represiune Unele libertăți sociale, într-o țară tot mai divizată

Războiul dintre Iran și Statele Unite intră în a șasea lună, fără un final previzibil. În timp ce economia iraniană se degradează, iar inflația atinge niveluri record, oamenii se confruntă cu o scădere puternică a nivelului de trai și trăiesc sub presiunea incertitudinii. În același timp, autoritățile continuă execuțiile și pregătesc noi măsuri împotriva celor care vorbesc cu presa considerată ostilă, relatează EFE, citată de Agerpres.

Războiul dintre Iran și Statele Unite intră vineri în a șasea lună, iar pentru milioane de iranieni conflictul înseamnă tot mai mult decât bombardamente și amenințări militare. Economia se degradează rapid, prețurile cresc, iar perspectiva încheierii războiului rămâne incertă.

Conflictul lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului la 28 februarie trebuia să dureze doar câteva săptămâni, potrivit președintelui american de atunci, Donald Trump. Au trecut însă șase luni, fără să existe, deocamdată, o perspectivă clară asupra încheierii războiului, relatează EFE.

În această perioadă, iranienii au trecut prin 39 de zile de bombardamente continue, în special asupra Teheranului, amenințări cu distrugerea „civilizației iraniene”, atacuri asupra centralelor electrice și, mai nou, o presiune economică tot mai puternică.

„Nu vedem sfârșitul războiului și nu știm ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Trăim în așteptarea a ceea ce se va întâmpla”, a declarat pentru EFE o femeie din Teheran care și-a pierdut locul de muncă la un ONG internațional la începutul conflictului.

Ea spune că nu mai speră să își găsească un loc de muncă într-o companie străină, unde salariile sunt mai mari și sunt plătite în valută, cel puțin până la încheierea războiului.

„Trăiesc în incertitudine absolută”, a explicat femeia.

Din ce în ce mai săraci

În condițiile în care sunetul exploziilor a devenit mai îndepărtat, cea mai mare preocupare pentru mulți iranieni este acum situația economică. Teheranul nu a mai fost bombardat din aprilie, iar ultimele atacuri au avut loc în iulie, în sudul țării. Între timp, economia continuă să fie afectată de conflict și de sancțiuni.

Inflația anuală a ajuns în iulie la 87,9%, în timp ce în cazul alimentelor a atins 128%. Rialul iranian a coborât, de asemenea, la un nou minim istoric, ajungând luni la 2.025.000 de riali pentru un dolar pe piața neoficială.

„În fiecare zi devenim mai săraci și este chiar greu să cumpărăm bunuri de primă necesitate. Nu știu cât timp vom mai putea îndura această situație dezastruoasă”, a declarat Nahid, o femeie de 64 de ani din Teheran.

Fatima, în vârstă de 39 de ani, spune că îi este tot mai greu să își hrănească cei copii. „Este imposibil să-mi hrănesc copiii așa cum trebuie”, a spus ea, explicând că fructele și carnea dispar treptat din dieta familiei sale.

„În cele din urmă, întotdeauna oamenii obișnuiți și cei mai vulnerabili sunt cei care plătesc prețul războiului și conflictului”, a declarat ea pentru EFE.

Situația economică este așteptată să se agraveze după ce Statele Unite au anunțat Operațiunea „Paria Economică”, prin care urmăresc să limiteze drastic opțiunile economice ale Iranului și să exercite presiuni asupra Republicii Islamice.

Execuții și amenințări cu o nouă represiune

În pofida războiului, autoritățile iraniene și-au continuat campania de execuții. În 2025, în Iran au fost înregistrate 2.159 de execuții prin spânzurare.

De la începutul conflictului, cel puțin 28 de persoane condamnate pentru participarea la protestele din ianuarie au fost executate. Manifestațiile au izbucnit pe fondul situației economice dificile și s-au transformat rapid într-o mișcare de contestare a regimului islamic.

Alte zeci de persoane au fost executate pentru presupusa colaborare cu Statele Unite sau Israel.

În același timp, autoritățile ar putea introduce noi restricții pentru iranienii care vorbesc cu presa străină.

Un proiect de lege prevede pedepse de până la doi ani de închisoare pentru cei care acordă interviuri unor „mass-media ostile”. Pentru interviurile acordate unor publicații considerate non-ostile ar urma să fie necesară obținerea în prealabil a aprobării Ministerului Informațiilor.

Proiectul a fost adoptat de parlament la jumătatea lunii august, însă trebuie să primească aprobarea Consiliului Gardienilor, organismul care are ultimul cuvânt asupra legislației, și să fie promulgat de președintele Masoud Pezeshkian.

Guvernul condus de Pezeshkian, considerat un moderat, s-a opus proiectului, pe care îl consideră prea restrictiv, și încearcă să împiedice intrarea acestuia în vigoare.

Unele libertăți sociale, într-o țară tot mai divizată

În același timp, autoritățile au relaxat unele dintre regulile privind vestimentația femeilor, în special cele referitoare la purtarea vălului.

În anumite zone din Teheran, cafenelele și restaurantele au început să semene tot mai mult cu localurile din marile capitale europene. Se aud melodii ale unor artiste precum Kylie Minogue și Dua Lipa, iar unele femei nu mai poartă văl, se machiază și aleg ținute care ar putea fi întâlnite pe străzile din Madrid sau Paris.

Este o imagine a Iranului care încearcă să iasă la suprafață după ani de proteste și restricții sociale.

Însă această aparentă relaxare provoacă nemulțumire în rândul conservatorilor, care consideră că este încălcat principiul „modestiei” feminine și cer autorităților să intervină.

În ultimele săptămâni, mai multe cafenele au fost închise în urma unor astfel de reclamații. Astfel, după șase luni de război, iranienii se confruntă cu o combinație dificilă de incertitudine, presiuni economice și tensiuni sociale, în timp ce perspectiva încheierii conflictului rămâne departe de a fi clară.

Citește și: Iranul consideră sancțiunile SUA drept „un act de terorism de stat” și cere Consiliului de Securitate al ONU să respingă măsurile

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
baba rusia
1
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
kirilo budanov
2
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
dronă maritimă în marea neagra
3
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
4
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
Tim Curry , Rob Schneider and Dana Ivey
5
A murit actorul Tim Curry, cunoscut pentru rolurile din „The Rocky Horror Picture Show”...
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul care i-a schimbat viața
Digi Sport
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul care i-a schimbat viața
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1121542505
Liderul din umbră al Teheranului: absența lui Mojtaba Khamenei stârnește scepticism printre iranieni. „De unde știm că nu a fost ucis?”
SUA vs Iran
Iranul consideră sancțiunile SUA drept „un act de terorism de stat” și cere Consiliului de Securitate al ONU să respingă măsurile
profimedia-1116522663
„Ziua Z economică” a SUA împotriva Iranului. Partenerii Teheranului, amenințați cu sancțiuni. Aurul și transportul maritim, în vizor
stramtoarea ormuz iran
Din pilon al „noii ordini de securitate a Iranului” în atu a cărui valoare strategică se erodează: paradoxul strâmtorii Ormuz
marco rubio profimedia
SUA nu mai planifică noi operațiuni la scară largă împotriva Iranului. Care e noua strategie (Axios)
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan ar urma să desemneze un premier săptămâna viitoare...
lucian pahontu
Reacții politice după ancheta despre șeful SPP, Lucian Pahonțu...
Oslo 20240213.Norwegian King Harald gives a speech during the gala dinner at the Palace in honor of Tanzanian President Samia Suluhu Hassan in connection with her official visit to Norway.Photo: Annika Byrde / POOL / NTB
Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit. Suveranul avea 89 de ani
londra uk gettyimages
Jigniți de politicienii extremiști, românii din Londra primesc...
Ultimele știri
Cum politica „coreeană” a lui Trump ar putea duce la o catastrofă nucleară. „Mizează prea mult pe atracția diplomației personale”
Rezervele de gaze ale Europei sunt la niveluri foarte scăzute. Prețurile ar putea depăși 100 de euro în această iarnă
INS: Managerii estimează că scumpirile vor continua până în octombrie. Cele mai mari creșteri sunt anticipate în construcții și comerț
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii atrag reușitele și norocul toată luna septembrie 2026. Oportunități cum n-au mai avut în acest an
Cancan
Pensia lui Viorel Lis, dezvăluită de Oana. Câți bani primește fostul edil al Capitalei
Fanatik.ro
Sorin Cârțu și Ion Geolgău, fără cuvinte după moartea lui Nae Ungureanu: „Sunt luat în șocuri de necazuri!” /...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Gestul lui Mihai Rotaru din vestiar la 20 de minute după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0
Adevărul
Adolescentul agresor din Galați care a înjunghiat un bărbat de 7 ori în parc era fotbalist și a fost dat...
Playtech
Ai voie să tai copacul din propria curte? Când îți trebuie aprobare și ce amenzi poți risca în 2026
Digi FM
Cum își câștigă Marian Godină banii după demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nicolae Negrilă l-a găsit decedat pe Nae Ungureanu: "Era gheață când am pus mâna pe el". Ce probleme avea
Pro FM
"Doar piercinguri și păr albastru". Fiica lui Kanye West are 13 ani și știe ce vrea de la viață: "Nu mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a fost aleasă Jordana Brewster să-i fie soră lui Vin Diesel în „Fast & Furious”. Actorul rupe tăcerea...
Adevarul
Locurile din România unde „cocoșul cântă în trei limbi”. Ce secrete ascund cele cinci puncte unde se...
Newsweek
Pensia poate crește cu mii de lei, dar o adeverință de vechime ajunge să coste 2.700 de lei. Merită?
Digi FM
Aryna Sabalenka, apariție spectaculoasă la US Open. Rochia transparentă a fost eclipsată de bijuteriile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson nu a dormit niciodată cu iubita lui, deși sunt împreună de patru ani. Motivul surprinzător...
Digi Animal World
Obiecte din casă care pot fi mortale pentru pisici. Specialiștii îi avertizează pe stăpâni: „Țineți-le...
Film Now
Actorul de 87 de ani a uitat cine este după o operație: "A trebuit să-mi citesc autobiografia ca să aflu cine...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja