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Iranul e dispus să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în două zile. Ce trebuie să facă SUA în schimb: „Un indiciu privind buna-credinţă”

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Stramtoarea Ormuz. Foto: Profimedia
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Purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghaei, a declarat luni că autorităţile de la Teheran sunt dispuse să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în termen de două zile, nu de şapte cum era prevăzut în planul iniţial, cu condiţia ca Statele Unite să accepte condiţiile Iranului, transmite AFP.

„Posibilitatea de a pune în practică acest plan în două zile este un indiciu suplimentar privind buna-credinţă a Iranului”, a afirmat oficialul.

El a adăugat că schimbul de mesaje între Teheran şi Washington continuă prin intermediul unor mediatori.

„Dacă cererile Teheranului sunt îndeplinite, ar fi posibilă restabilirea securităţii în Strâmtoarea Ormuz şi relansarea procesului de negociere în timp foarte scurt”, a mai spus Baghaei.

Cu ocazia celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, în 22 septembrie Iranul a transmis Statelor Unite un mesaj în care a propus încheierea războiului şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz în decurs de şapte zile.

Cotidianul Wall Street Journal a scris miercurea trecută că vicepreşedintele american JD Vance i-a adresat o scrisoare secretarului Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Mohsen Rezaei, în încercarea de a relua negocierile cu Teheranul şi de a evita noi atacuri americane. 

Publicaţia citată de AFP a explicat că Vance analizează dacă Iranul şi Statele Unite pot găsi suficiente puncte comune pentru a-l convinge pe preşedintele american Donald Trump să nu ordone un atac scurt şi intens împotriva Iranului în următoarele săptămâni.

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Editor : A.M.G.

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