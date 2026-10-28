Iranul este îndemnat să permită inspectorilor ONU să viziteze instalațiile nucleare bombardate. Ce ar urma să obțină în schimb (Axios)

Mediatorii regionali, conduși de Qatar, încearcă să ajungă la un acord diplomatic pentru reluarea negocierilor dintre SUA și Iran și pentru a preveni reînceperea războiului după alegerile de la jumătatea mandatului, au afirmat trei surse din SUA, Israel și din regiune, relatează Axios.

Qatarezii depun eforturi pentru a convinge Iranul să permită inspectorilor ONU să viziteze instalațiile sale nucleare bombardate, în schimbul unei ușurări a sancțiunilor din partea SUA.

Se pare că, în lipsa unui acord de ultim moment, va avea loc o nouă ofensivă la scurt timp după alegerile de la jumătatea mandatului. Șeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), generalul Eyal Zamir, a purtat luni o discuție cu comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, pentru a coordona acțiunile în perspectiva unor posibile atacuri.

Potrivit unor oficiali americani și israelieni, se preconizează că o astfel de operațiune va include o săptămână de atacuri masive asupra conducerii iraniene și asupra unor ținte din sectoarele energetic, nuclear și al infrastructurii.

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, într-un scurt interviu acordat Axios, că negocierile cu Iranul se desfășoară prin intermediul unor mediatori, dar a subliniat că nu știe dacă acestea vor da roade.

„Trebuie să ducem treaba la bun sfârșit — fie printr-un acord, fie altfel — și vom vedea dacă negocierile vor avea succes”, a spus el.

„În timp ce curajoasele noastre forțe armate sunt pe deplin pregătite să apere patria, Iranul continuă să ofere diplomației o șansă de reușită”, a declarat miercuri ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi pe X.

Surse afirmă că eforturile de mediere sunt conduse de Qatar, cu sprijinul Pakistanului, Arabiei Saudite, Egiptului și Turciei. Negociatorul qatarez Ali al-Thawadi s-a deplasat la Teheran la începutul acestei săptămâni pentru a purta discuții cu oficialii iranieni cu privire la un eventual acord cu administrația Trump.

O sursă regională, la curent cu discuțiile, a declarat că reprezentanții Qatarului au prezentat idei privind modalitățile de a reduce discrepanța dintre cererea Statelor Unite ca Iranul să renunțe la stocul său de uraniu îmbogățit și insistența Iranului ca Statele Unite să ridice mai întâi blocada navală și să deblocheze fondurile înghețate ale Iranului.

Sursa regională și un oficial american au afirmat că mediatorii îi transmit Iranului că acceptarea propunerilor ar putea fi singura modalitate de a evita atacuri de amploare după alegerile de la jumătatea mandatului.

Reprezentanții serviciilor de securitate din Arabia Saudită, Turcia și Pakistan au reiterat acest mesaj în timpul unei vizite la Teheran, în urmă cu câteva zile. Iranienii au răspuns că vor solicita aprobarea liderului suprem Mojtaba Khamenei pentru aceste propuneri în următoarele câteva zile, a declarat sursa regională.

După vizita la Teheran, oficialii saudiți au informat Casa Albă că iranienii sunt îngrijorați de o posibilă operațiune aeriană comună SUA-Israel după alegerile de la jumătatea mandatului, potrivit unui oficial american. Saudiții i-au cerut lui Trump să nu se grăbească să intre în război și să acorde mai mult timp negocierilor.

Una dintre ideile aflate în discuție este revenirea la acordul pe care Iranul l-a încheiat anul trecut la Cairo cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Acordul din septembrie 2025 a permis inspectorilor ONU să reia vizitele la instalațiile nucleare din Iran. Acesta a fost suspendat după ce, o lună mai târziu, Consiliul de Securitate al ONU a reimpus sancțiunile împotriva Iranului.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat marți în fața Consiliului de Securitate al ONU că reactivarea acordului de la Cairo ar putea oferi un cadru pentru reluarea inspecțiilor la instalațiile nucleare iraniene avariate în urma atacurilor americane și israeliene.

Dacă Iranul va accepta ca inspectorii ONU să viziteze instalațiile sale nucleare, ar putea beneficia de derogări pentru a vinde petrol și ar putea obține deblocarea unei părți din fondurile înghețate pentru a cumpăra alimente și alte bunuri umanitare, a declarat sursa regională.

„Se observă o anumită evoluție. Așteptăm răspunsul Iranului”, a spus acea persoană. „Ideea este că iranienii vor putea afirma că nu au renunțat de la început la uraniul îmbogățit, iar SUA vor putea afirma că au obținut anumite concesii în domeniul nuclear din partea Iranului”.

Conform sursei regionale, Casa Albă le-a comunicat mediatorilor că își va exprima poziția cu privire la acordul propus după ce va afla dacă Iranul îl acceptă.

Trump a discutat despre Iran cu secretarul de stat Marco Rubio și cu trimisul Casei Albe Steve Witkoff în timpul unei vizite în Texas, efectuate marți la bordul avionului Air Force One. Miercuri, el a discutat despre Iran cu echipa sa de securitate națională în cadrul unei ședințe de informare, potrivit unor oficiali americani.

„Așa cum a afirmat președintele, aceștia au fost distruși sistematic, atât din punct de vedere militar, cât și financiar, și, dacă nu își schimbă comportamentul rapid, vom duce la bun sfârșit această misiune în curând”, a declarat un oficial al Casei Albe.

„Statele Unite se află într-o poziție foarte puternică, având sub control Strâmtoarea Ormuz și în contextul prăbușirii economiei iraniene”, a adăugat oficialul. „Iranul a fost decimat și, într-un fel sau altul, conflictul din Iran se va încheia foarte curând”.

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Editor : A.M.G.