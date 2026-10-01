Iranul este vizat de noi sancțiuni americane. Scott Bessent: „Capacitatea de a-şi finanţa maşinăria de război a fost redusă sever”

Departamentul Trezoreriei SUA a impus joi sancţiuni împotriva sectoarelor auto şi feroviar din Iran şi a mai multor companii din industria metalelor, în cadrul unei campanii prin care administraţia Trump încearcă să reducă sursele de finanţare ale Teheranului, relatează CNBC.

Noile măsuri fac parte din „Operation Economic Outcast”, campania extinsă de sancţiuni lansată la sfârşitul lunii august de preşedintele Donald Trump şi secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, în contextul războiului cu Iranul.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a inclus pe lista sancţiunilor mai multe companii asociate industriei iraniene a metalelor, printre acestea aflându-se şi subsidiara din China a companiei de utilaje HEPCO din Orientul Mijlociu, potrivit Trezoreriei.

Administraţia americană urmăreşte prin aceste măsuri să restrângă suplimentar accesul Iranului la venituri şi la sistemul financiar internaţional. Impactul noilor sancţiuni asupra economiei iraniene nu este însă deocamdată clar, în condiţiile în care ţara este supusă de mai mulţi ani unor restricţii economice extinse.

„Capacitatea regimului iranian de a-şi finanţa maşinăria de război şi de a răspândi teroare în lume a fost redusă sever datorită Operation Economic Outcast”, a declarat Bessent într-un comunicat al Trezoreriei.

Secretarul Trezoreriei a afirmat că noile sancţiuni vizează direct entităţile care sprijină Iranul şi urmăresc să creeze condiţiile pentru ca Statele Unite şi partenerii lor să reducă în continuare veniturile Teheranului.

Măsurile anunţate joi reprezintă cea mai recentă etapă a campaniei de presiune economică intensificată de Washington asupra Iranului, după mai multe runde de sancţiuni adoptate în ultimele săptămâni.

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Editor : A.M.G.