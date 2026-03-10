Live TV

Iranul îl contrazice pe Trump: „Vom lupta cât timp va fi necesar”. Ministru de Externe: Suntem pregătiți pentru un război de durată

Data publicării:
Abbas Araghchi
Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi. Foto: Profimedia

Iranul a afirmat marţi că este gata să lupte „atât timp cât va fi necesar” împotriva Statelor Unite şi Israelului, contrazicându-l pe preşedintele american Donald Trump, care a declarat în ajun că războiul „se va încheia curând”, relatează AFP, citată de Agerpres. „Suntem gata să continuăm atacurile cu rachete împotriva lor atât timp cât va fi necesar şi ori de câte ori va fi necesar”, a asigurat ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, adăugând că negocierile cu Washingtonul „nu mai sunt pe ordinea de zi”.

Cu câteva ore mai devreme, într-o conferinţă de presă la Miami - prima sa de la începutul războiului lansat de Statele Unite şi Israel împotriva Republicii Islamice pe 28 februarie - Trump a apreciat că „războiul se va încheia curând”, fără a oferi mai multe detalii.

Liderul de la Casa Albă a anunţat şi că va ridica unele sancţiuni asupra petrolului „pentru a reduce preţurile”, care au crescut vertiginos în ultimele zile, şi se aşteaptă ca acest lucru să stimuleze pieţele bursiere, în special în Asia. La Tokyo, indicele Nikkei crescuse cu circa 2% marţi, iar la Seul indicele Kospi cu circa 4%, după scăderi de peste 5%.

Pe de altă parte, preşedintele SUA a ameninţat că va ataca Iranul „mult mai dur” dacă Teheranul „ţine lumea ostatică” prin blocarea transporturilor de petrol prin strâmtoarea Hormuz, prin care trece o cincime din producţia mondială de petrol şi gaze naturale lichefiate. Or, acest pasaj maritim strategic va rămâne impracticabil atât timp cât războiul continuă, a avertizat luni şeful Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Ali Larijani.

Luni, armata americană a afirmat că SUA au atacat peste 5.000 de ţinte în zece zile, inclusiv peste 50 de nave iraniene, şi a anunţat lansarea unui nou val de atacuri „la scară largă” asupra Teheranului. Potrivit Iranului, atacurile americano-israeliene au ucis peste 1.200 de persoane în 10 zile, cifre pe care AFP menţionează că nu este în măsură să le verifice independent.

Donald Trump a menţinut ambiguitatea cu privire la adevăratele obiective urmărite de Statele Unite în această ofensivă condusă împreună cu Israelul. Deşi a susţinut deschis căderea Republicii islamice sau cel puţin apariţia unor lideri aliniaţi intereselor americane, Washingtonul îşi afişează obiectivul de a distruge capacităţile balistice ale Iranului şi de a-l împiedica să dobândească bomba atomică, în vreme ce Teheranul insistă că nu urmăreşte să se doteze cu arme nucleare. Israelul în ce-l priveşte spune că scopul războiului este de a răsturna sistemul clerical de conducere din Iran.

Luni, sute de mii de iranieni au luat parte la mitinguri organizate pentru a marca numirea lui Mojtaba Khamenei ca nou lider suprem al ţării, în urma morţii tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei. Potrivit presei de stat, participanţii au jurat credinţă lui Mojtaba Khamenei, în pofida ameninţării atacurilor americane şi israeliene, a consemnat dpa.

Televiziunea de stat a arătat coloane de maşini şi oameni fluturând steaguri iraniene. Manifestanţii s-au angajat să continue conflictul actual cu Statele Unite şi Israel până la „victoria finală”, a relatat presa de stat.

Noul lider suprem, în vârstă de 56 de ani, a fost numit să-i succeadă tatălui său duminică seară, la nouă zile după ce ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis într-un atac aerian israelian.

Iranieni contactaţi telefonic de Reuters s-au arătat divizaţi, susţinătorii autorităţilor salutând alegerea, iar oponenţii temându-se că-şi vor vedea năruite speranţele de schimbare.

„Sunt atât de fericită că el este noul nostru lider. A fost o palmă peste faţă pentru duşmanii noştri, care credeau că sistemul se va prăbuşi odată cu uciderea tatălui său. Calea regretatului nostru lider va continua”, a declarat studenta Zahra Mirbagheri, în vârstă de 21 de ani, din Teheran.

Dacă mulţi iranieni au sărbătorit iniţial moartea lui Khamenei senior, la câteva săptămâni după ce forţele sale de securitate au ucis mii de protestatari antiguvernamentali în cele mai grave tulburări interne de după revoluţia din 1979, ulterior au mai fost doar puţine semne de activitate antiguvernamentală.

„Gardienii Revoluţiei şi sistemul sunt încă puternici. Au zeci de mii de forţe gata să lupte pentru a menţine regimul. Noi, oamenii, nu avem nimic”, a remarcat Babak, în vârstă de 34 de ani, întreprinzător din Arak, în centrul ţării.

