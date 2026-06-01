Iranul se confruntă cu una dintre cele mai grave crize de apă din ultimele decenii, pe fondul secetei prelungite, al gestionării defectuoase a resurselor și al tensiunilor regionale tot mai mari. Experții avertizează că războiul actual agravează rapid situația, iar fără reforme structurale majore, țara riscă un colaps al sistemului de apă, cu efecte economice și sociale majore asupra populației, potrivit Live Science.

Pe 10 martie, Statele Unite și Israelul au bombardat atât de intens Teheranul, capitala Iranului, încât un locuitor a descris orașul drept „ultima stație înainte de iad”. Clădirile s-au zguduit și geamurile s-au spart în momentul în care rachetele au lovit instalațiile petroliere și de dezvoltare a armamentului din Teheran, oraș cu o populație de aproape 10 milioane de locuitori. Organizația Mondială a Sănătății a îndemnat iranienii să rămână în case, pe măsură ce ploaia acidă, înnegrită de funingine și compuși toxici, se abătea asupra zonelor rezidențiale.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, forțele americane și israeliene au lansat mii de atacuri în jurul Iranului, distrugând case, școli, spitale și alte infrastructuri civile cheie. Aproape 3.500 de iranieni au murit, iar peste 26.500 au fost răniți.

Însă, pe măsură ce bombardamentele continuă, o altă situație de urgență se agravează în fundal. Războiul a pus în umbră o criză gravă a apei din Iran care, printre altele, a dus la epuizarea aproape totală a rezervelor de apă din Teheran la sfârșitul anului trecut.

În noiembrie 2025, patru dintre cele cinci rezervoare de apă ale Teheranului erau goale în proporție de 88%, iar al cincilea, Amir Kabir, era gol în proporție de 92%. Orașul s-a confruntat cu cea mai gravă criză a apei din ultimii șaizeci de ani, robinetele rămânând fără apă în unele cartiere, iar disperarea a dus la izbucnirea unor proteste sângeroase în decembrie 2025 și ianuarie 2026.

Iranul se confruntă cu o secetă de mai bine de cinci ani, iar penuria de apă cauzată de decenii de dependență excesivă de agricultură, politici defectuoase în domeniul apei și ostilitate față de restul lumii a cuprins țara. Lacurile, râurile și zonele umede seacă în majoritatea provinciilor. Iar în orașul Mashhad din nord-est, care găzduiește aproximativ 3,5 milioane de oameni, nivelul apei a scăzut în noiembrie la sub 3% din capacitatea de stocare.

Echipele de căutare și salvare afiliate municipalității desfășoară operațiuni în zonă după ce clădirea postului de televiziune Al Araby a fost lovită în urma atacului lansat de SUA și Israel împotriva Iranului, la Teheran. Foto: Profimedia

Pentru a compensa pierderile de apă de suprafață, iranienii pompează apă din pânza freatică, dar și aceste rezerve se epuizează.

„Iranul, în viitorul previzibil, va avea multe, multe alte probleme care trebuie rezolvate, și mă tem că mediul nu va fi în topul priorităților”, a declarat pentru Live Science Nima Shokri, codirector executiv al Centrului Universității Națiunilor Unite pentru Inginerie în fața schimbărilor climatice și șef al Institutului de Geo-Hidroinformatică de la Universitatea Tehnică din Hamburg, Germania.

Dar criza apei nu a dispărut, iar războiul va agrava probabil problema, ne-au spus experții. Iranul nu-și mai poate permite să neglijeze problemele legate de apă, a spus Shokri.

„Dacă prioritățile se schimbă în mod semnificativ, dacă are loc o schimbare structurală, dacă mediul devine o prioritate absolută, se pot face anumite lucruri”, a spus Shokri. „Iranul nu are de ales. Situația se va prăbuși dacă nu va avea loc o schimbare structurală semnificativă.”

O țară în criză de apă

Penuria de apă din Teheran de anul trecut a durat luni întregi. Încă din iulie 2025, oficialii au avertizat că orașul se afla la câteva săptămâni distanță de „ziua zero”, moment în care rezervele de apă scad atât de mult încât robinetele rămân secate, obligând locuitorii să stea la coadă pentru rații sau să cumpere apă îmbuteliată. În august, confruntate cu temperaturi de până la 50 de grade Celsius care au crescut cererea de energie și apă, autoritățile au închis birourile guvernamentale, băncile, școlile și universitățile pentru câteva zile.

Până în noiembrie, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a reînviat un plan dezbătut de mult timp de a muta Teheranul în sudul țării, mai umed, din cauza penuriei de apă. De data aceasta, el a afirmat că mutarea orașului „nu mai este opțională”. Guvernul său a declarat că regiunea Makran, care se întinde în sudul Iranului, de la Strâmtoarea Ormuz până în Pakistan, ar putea găzdui un nou oraș. Însă guvernul nu a publicat un plan detaliat și nici nu a abordat problema costurilor mutării, care, potrivit analiștilor, ar putea depăși 100 de miliarde de dolari.

Declarațiile lui Pezeshkian evidențiază lipsa unei strategii naționale de combatere a penuriei de apă, a afirmat Eric Lob, profesor asociat la Departamentul de Politică și Relații Internaționale al Universității Internaționale din Florida și cercetător în cadrul Programului Carnegie pentru Orientul Mijlociu. În loc să pună în aplicare soluții durabile, regimul iranian a recurs la întreruperi ale alimentării cu apă, amenzi și măsuri provizorii pentru economisirea apei, ceea ce echivalează cu „punerea unui plasture pe răni adânci”, a declarat Lob pentru Live Science.

O imagine a locului unde se află o școală avariată în urma unui atac aerian în Khomeyn, Iran. Foto: Profimedia

Oficialii guvernamentali și experții au respins afirmațiile lui Pezeshkian ca fiind neserioase, și nu s-au înșelat, a spus Lob. „Chiar dacă ai face asta, tot nu ai un plan național în vigoare și tot ai doar aceste măsuri reactive, de moment, care nu vor duce la niciun fel de plan durabil și serios.”

Dar faptul că guvernul iranian ar lua în considerare strămutarea a 10 milioane de oameni arată, de asemenea, gravitatea crizei apei din țară, care a atins niveluri de „faliment hidric” - în care daunele aduse unor sisteme de alimentare cu apă sunt ireversibile pe scara timpului uman. Penuria la nivel național de anul trecut a stârnit proteste în provincia centrală Isfahan în martie și a contribuit la tulburări la nivel național pe care regimul le-a reprimat brutal în ianuarie 2026, ucigând până la 30.000 de oameni.

Anul trecut s-a agravat o secetă istorică, Iranul înregistrând cu aproximativ 40% mai puține precipitații decât media pe termen lung, iar schimbările climatice sunt prevăzute să agraveze ariditatea regiunii. Cu toate acestea, criza apei din țară nu este determinată exclusiv de schimbările climatice sau de secetele pe termen scurt. Dimpotrivă, aceasta provine din zeci de ani de proastă guvernanță în domeniul apei și din politicile agresive pe care regimul le-a aplicat în detrimentul mediului și al poporului iranian, a declarat Shokri pentru Live Science.

„Nu este vorba de «proastă gestionare», deoarece aceasta reprezintă o abordare superficială a problemei”, a spus Shokri. „Este o eroare strategică la nivel înalt.”

Autosuficiență cu orice preț

De la Revoluția Iraniană din 1979, elitele conducătoare ale țării au pus un mare accent pe independență și autosuficiență, în special în producția de alimente. Într-un comentariu publicat pe 13 martie în revista Nature Sustainability, Shokri și colegii săi susțin că această poziție și obiectivele geopolitice post-revoluționare ale Iranului au provocat criza apei.

Agricultura din Iran s-a dezvoltat rapid în ultimele patru decenii, în ciuda climatului arid al țării și a disponibilității limitate de apă. Regimul a promovat extracția nelimitată a apelor subterane pentru a cultiva grâu, orez, orz și trestie de zahăr pentru consumul intern, în timp ce culturile care necesită mai multă apă, precum curmalele și fisticul, au crescut simultan pentru a alimenta exporturile. Oficialii au investit foarte puțin în reutilizarea apei, reducerea scurgerilor și infrastructura de monitorizare, și au subvenționat masiv energia, pe care fermierii au folosit-o pentru a fora mai multe fântâni și a pompa mai multă apă subterană.

În plus, guvernul a finanțat construirea a sute de baraje pentru stocarea apei, dar unele dintre râurile pe care au fost ridicate sunt prea mici pentru a susține rezervoarele. „De multe ori, barajele nu au suficientă apă, iar acest lucru duce la un anumit grad de evaporare, deoarece apa rămâne pur și simplu acolo”, a declarat pentru Live Science Liz Saccoccia, specialistă în securitatea aprovizionării cu apă la World Resources Institute din Washington, D.C.

În prezent, agricultura reprezintă aproximativ 90% din consumul de apă al Iranului. În 2024, 32 dintre cele mai supraexploatate 50 de acvifere din lume se aflau în Iran. Numărul de puțuri pentru pomparea apei subterane aproape s-a dublat, de la aproximativ 450.000 în 2.000 la 800.000 în 2013, dar cantitatea de apă extrasă din aceste puțuri în acea perioadă a scăzut cu 18% din cauza secării acviferelor. Pentru a ajunge la ultimele picături, fermierii au adoptat pompe electrice submersibile care pot ajunge la adâncimi de peste 50 de metri, dar acest lucru a coborât atât de mult nivelul pânzei freatice încât apa sărată s-a infiltrat în acvifere. Fermierii care folosesc această apă pentru irigații se confruntă acum cu soluri saline, ceea ce le limitează productivitatea.

Citește și:

SUA impun noi sancțiuni asupra vânzărilor de petrol ale armatei iraniene: „Nu vom permite guvernului să-și sporească veniturile”

Politica Iranului privind autosuficiența alimentară a oscilat în ultimele câteva decenii, a afirmat Lob, iar țara a importat grâu și alte produse agricole, în principal din țări precum Rusia și Brazilia. Totuși, presiunea asupra funcționării pompelor de apă a rămas ridicată, în principal deoarece utilizarea apei în Iran este extrem de ineficientă.

Utilizarea ineficientă a apei se datorează contribuției slabe din partea guvernului iranian, care a cheltuit resurse pentru a sprijini grupuri militante și rebele din Orientul Mijlociu, precum Hezbollah în Liban și Houthi în Yemen, în loc să le investească în dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apă durabile, a spus Shokri.

Război în Orientul Mijlociu. Foto: Profimedia Images

Lipsa investițiilor străine și accesul limitat la tehnologii avansate de gestionare a apei din țări precum SUA și Israel, din cauza sancțiunilor internaționale, au amplificat problema. Tehnologii precum analiza datelor de mare volum, programarea irigațiilor bazată pe inteligență artificială și contabilizarea apei prin satelit ar putea reduce semnificativ consumul de apă; în schimb, „modul în care se realizează irigațiile este complet depășit”, a spus Shokri. De exemplu, irigația prin inundare este utilizată pentru cultivarea orezului în regiuni cu rate ridicate de evaporare, precum provincia Khuzestan din sud-vestul Iranului, a spus el.

Alți experți au fost de acord că regimul iranian este responsabil pentru situația de urgență a apei din țară și că încălzirea globală și sancțiunile economice nu fac decât să agraveze o problemă deja existentă.

„Este o criză care s-a acumulat de-a lungul anilor și cred că aceasta ar putea fi atribuită în egală măsură - dacă nu chiar mai mult - proastei gestionări a guvernului, pe lângă aceste probleme structurale și factori externi”, a spus Lob.

Principala deficiență a politicii iraniene în domeniul apei este faptul că deciziile se iau la nivel național, și nu la nivel de bazin hidrografic, unde autoritățile ar putea planifica activitățile economice în funcție de cantitatea de apă disponibilă, a afirmat Saccoccia. „În Iran, există obiective politice care intră în conflict cu realitatea resurselor de apă de care dispun”, a spus ea.

De la rău la mai rău

Epuizarea rezervelor de apă dulce din Iran a contribuit la declanșarea a alte trei crize care amenință mijloacele de trai, sănătatea și siguranța populației.

În primul rând, penuria de apă a afectat producția de energie, deoarece apa generează energie hidroelectrică și răcește centralele electrice. În 2019, 10,6% din energia electrică a Iranului provenea din baraje, dar în 2025, acest procent a scăzut la 3,3%, datorită, cel puțin parțial, nivelurilor record de scăzute ale apei din unele rezervoare.

Întreruperile de curent au devenit o realitate cotidiană în orașe precum Teheran, unde rezervoarele au scăzut cu mult sub capacitate. Vara trecută, birourile și magazinele au fost nevoite să se închidă câteva ore pe zi din cauza întreruperilor de curent care blocau accesul la internet și funcționarea aparatelor precum aparatele de aer condiționat și frigiderele. În căldura sufocantă, penuria de apă și de energie electrică a făcut ca șederea acasă să fie extrem de dificilă și le-a lăsat locuitorilor puține opțiuni, în afară de a cumpăra apă îmbuteliată pentru a se răcori.

Criza apei a generat, de asemenea, o poluare periculoasă a aerului din cauza prafului ridicat de pe fundurile uscate ale lacurilor și râurilor, a afirmat Shokri. Imaginile din satelit arată că suprafețele de apă din Iran s-au redus dramatic în ultimii 40 de ani, expunând sedimente care sunt ușor ridicate de vânt și pot fi transportate pe distanțe de sute de kilometri. De exemplu, Lacul Urmia din nord-vestul Iranului - odată cel mai mare lac cu apă sărată din Orientul Mijlociu - s-a uscat aproape complet și, la rândul său, a crescut poluarea cu particule nocive în regiune.

Citește și:

Țara europeană care este acum cea mai scumpă din lume, depășind Elveția, în urma creșterii turismului

A treia criză generată de situația de urgență hidrică din Iran este reprezentată de surparea pe scară largă a solului, adică scufundarea suprafeței terestre în timp. Acest fenomen se datorează extracției apelor subterane, care comprimă sedimentele prin eliminarea volumului de apă din sol, a declarat pentru Live Science Jess Payne, doctorandă la Institutul de Geofizică și Tectonică al Universității din Leeds, Marea Britanie.

Într-un studiu din 2025, Payne și colegii ei au folosit date radar de la sateliți pentru a arăta că peste 31.400 de kilometri pătrați din Iran - o suprafață aproximativ de mărimea statului Maryland - se scufundă cu o viteză mai mare de 10 milimetri pe an. Unele locuri se scufundă mult mai repede decât atât; de exemplu, Rafsanjan, un oraș din centrul Iranului, s-a scufundat cu peste 34 de centimetri în fiecare an între 2014 și 2022.

Aproximativ 77% din surparea solului din Iran are loc în văi dominate de agricultură și este deosebit de acută în regiunile deșertice, unde precipitațiile nu reumplu acviferele, a spus Payne. „Doar 3% din surparea solului pe care o observăm are loc sub zonele urbane”, a remarcat ea. „Asta îți spune că factorii determinanți vor fi probabil legați de agricultură și asta îți spune probabil că este vorba de extracția apei subterane.”

Război în Iran. Sursa: Profimedia

Dar surparea cauzată de agricultură afectează și zonele urbane. În orașe precum Shiraz, Isfahan și Yazd, surparea inegală a provocat formarea unor fisuri uriașe în clădiri și drumuri. În septembrie 2025, amenințarea a fost atât de gravă încât autoritățile au evacuat 40 de școli din Isfahan, care are o populație de aproximativ 2,2 milioane de locuitori.

De asemenea, surparea solului poate spori riscul de cutremure în Iran, o zonă cu activitate seismică intensă. Multe falii sunt probabil ascunse sub acvifere, iar extragerea apei subterane ar putea reduce presiunea exercitată asupra acestora, a afirmat Payne. „Nu va provoca un cutremur, dar dacă acea falie este pe punctul de a ceda, ar putea contribui la declanșarea mai rapidă a acestuia”, a spus ea.

Pe termen lung, surparea solului este un fenomen îngrijorător, deoarece sedimentele se pot compacta atât de mult încât își pierd definitiv capacitatea de a reține apa. „O parte din surpări sunt ireversibile”, a afirmat Payne. „Se pierd definitiv rezervele de apă dulce din sol, iar acest lucru este cu adevărat problematic, în special pentru regiunile aride precum Iranul.”

Atacuri aeriene asupra infrastructurii critice

Războiul recent a provocat distrugeri pe scară largă în jurul Golfului Persic și mii de morți. Conflictul a eclipsat preocupările Iranului legate de apă, dar probabil va agrava penuria din țară în lunile și anii următori, au spus experții.

O amenințare majoră și iminentă la adresa securității hidrologice a Iranului o reprezintă atacurile forțelor americane și israeliene asupra infrastructurii energetice, inclusiv asupra depozitelor de combustibil și rafinăriilor de petrol. Majoritatea infrastructurii de apă nu poate funcționa fără energie electrică, a declarat Auroop Ganguly, profesor emerit de inginerie civilă și de mediu la Universitatea Northeastern din Massachusetts, într-un e-mail adresat Live Science.

„Apa și energia sunt indisolubil legate”, a spus Ganguly. „Dacă infrastructura energetică din Iran este vizată, tratarea apei, a apelor uzate și a canalizării ar fi afectată, în timp ce fântânile electrice, stațiile de pompare și rețelele de distribuție a apei ar deveni ineficiente sau paralizate.”

Iranul a suferit, de asemenea, pagube importante la o stație de desalinizare de pe Insula Qeshm, care, potrivit oficialilor, a întrerupt aprovizionarea cu apă a 30 de sate. Cu toate acestea, Iranul se bazează pe desalinizare pentru mai puțin de 3% din consumul său de apă, ceea ce înseamnă că atacurile asupra stațiilor de desalinizare au un impact mai redus asupra securității aprovizionării cu apă în Iran decât în statele din Golf, precum Bahrain și Kuweit, care depind de desalinizare pentru 90% din apa potabilă, a afirmat Ganguly.

Desalinizarea deservește câteva orașe de coastă și insule din Iran, inclusiv Bandar Abbas și Insula Kharg. „Atacarea stațiilor de desalinizare din regiunile critice de coastă sau insulare ar avea efecte locale severe, dar atacarea barajelor mai mari sau a surselor de energie ar putea avea consecințe la nivel național”, a spus Ganguly.

Atacurile aeriene au provocat și alte probleme de mediu

Războiul a generat o poluare atmosferică extrem de periculoasă, cauzată de incendiile instalațiilor petroliere și gaziere, care va agrava problemele existente legate de calitatea aerului în Iran și va alimenta crize de sănătate atât imediate, cât și pe termen lung, a declarat pentru Live Science Frederick Otu-Larbi, lector și specialist în științe ale mediului la Universitatea de Energie și Resurse Naturale din Ghana și la Universitatea Lancaster din Marea Britanie.

„Timp de câteva zile sau săptămâni la începutul războiului, se putea vedea literalmente fumul negru acoperind cea mai mare parte a Teheranului, a Iranului și a regiunii, provenit din arderea petrolului și a infrastructurii”, a spus Otu-Larbi, care a publicat recent o analiză a emisiilor de gaze cu efect de seră generate în primele câteva săptămâni de război. „Ne confruntăm cu situația în care emisiile anuale totale ale unei întregi țări sunt eliberate în atmosferă într-un interval de 30, 40 de zile. Toată această poluare a aerului provenită din arderea petrolului [și] a infrastructurii va cauza probabil unele probleme imediate, dar și complicații de sănătate pe termen lung pentru populație.”

„Haos” în perspectivă

Războiul va agrava probabil criza apei din Iran, prin redirecționarea resurselor către reconstrucție în detrimentul mediului și prin izolarea și mai mare a țării față de vecini și alte țări care dispun de tehnologii mai avansate în domeniul apei.

Rezolvarea crizei de apă din Iran necesită crearea de oportunități economice alternative pentru agricultori și sporirea eficienței utilizării apei la nivel național; cu toate acestea, războiul va consolida probabil obiectivul regimului de a atinge autosuficiența și îi va întări poziția geopolitică, a afirmat Lob. „Dacă este ceva, acest război a întărit regimul”, a spus el, adăugând că acest lucru face extrem de improbabil ca Iranul să poată obține tehnologii avansate de apă și desalinizare de la țări precum SUA și Israel la timp pentru a preveni o catastrofă hidrică. Aceste tehnologii nu ar compensa deceniile de epuizare a resurselor de apă, dar ar putea atenua presiunea asupra sistemelor naturale ale Iranului și ar ajuta țara să economisească apă.

Război în Orientul Mijlociu. Foto: Profimedia Images

Mulți fermieri nu pot trece la alte sectoare, deoarece sancțiunile economice și izolarea Iranului de comerțul și investițiile internaționale restricționează locurile de muncă disponibile. Reconstrucția după război ar putea costa zeci, dacă nu sute, de miliarde de dolari, limitând și mai mult creșterea economică și oportunitățile de angajare, ceea ce ar agrava epuizarea resurselor de apă prin dependența continuă de agricultură, a spus Lob.

Iranul dorește să-și mărească capacitatea de desalinizare pentru a atenua criza de apă, a afirmat Ganguly, și construiește conducte pentru a transporta apa desalinizată în interiorul țării, către orașe precum Isfahan. Însă centralele de desalinizare sunt costisitoare de întreținut, iar construirea lor durează până la șase ani, a declarat pentru Live Science Naser Alsayed, expert în politici de mediu pentru regiunea Golfului la institutul de cercetare Chatham House din Londra. Iranul este o țară muntoasă, ceea ce înseamnă că transportul apei desalinizate în interiorul țării va fi dificil, a adăugat Alsayed.

Citește și:

Internet „cu picătura” în Iran: conexiunea, restabilită doar parțial după trei luni de izolare. „Ne-am obișnuit să îndurăm”

Cu cât războiul se prelungește și cu cât Iranul amână mai mult regândirea gestionării apei și a priorităților naționale, cu atât situația apei se va agrava. Natura are nevoie, în medie, de 20 până la 30 de ani pentru a se reface după un război, a constatat un studiu din 2025. Rezervele de apă ar putea fi contaminate cu metale grele, petrol și alți poluanți toxici pentru decenii de acum înainte. Această potențială contaminare, împreună cu estimările conform cărora creșterea populației va determina o creștere a cererii de apă a Iranului cu 30% până în 2050, sugerează că țara se va confrunta cu penurii de apă mai severe în viitor.

„Dacă nu va exista o schimbare structurală în guvernare, lucrurile se vor înrăutăți”, a spus Shokri. „Sistemul de mediu se va prăbuși.”

Protestele legate de penuria de apă care s-au intensificat în ultimii ani indică faptul că societatea iraniană s-ar putea destrăma dacă regimul nu ia măsuri în curând pentru conservarea apei, a spus Alsayed. „Dacă oamenii nu au acces nici măcar la resursele esențiale, atunci va fi haos - un haos total”, a spus el.

Apariția unor noi revolte legate de accesul la apă și electricitate ar putea duce la o represiune și mai violentă din partea regimului și la pierderi de vieți omenești care ar putea fi evitate, precum și la emigrarea din țară. „Regimul va avea dificultăți în a stăpâni situația; asta e sigur”, a afirmat Alsayed.

Soluțiile sunt numeroase și evidente, a spus Shokri. „Ce-ar fi să investiți masiv în tratarea apelor uzate? Ce-ar fi să vă modernizați sistemul de irigații? Ce-ar fi să începeți interacțiuni normale cu lumea? Ce-ar fi să vă stabilizați moneda? Ce-ar fi să folosiți banii pentru a consolida infrastructura? Ce-ar fi să reparați sistemul de transport al apei?”

Cel puțin, Iranul ar trebui să integreze măsuri de eficiență a utilizării apei în reconstrucția sa postbelică, a spus Lob. „Avem de-a face cu o țară devastată de război, așa că situația este destul de sumbră, iar ei se confruntă cu o economie în ruine”, a spus el. Cu toate acestea, ar putea exista o oportunitate de a reconstrui mai bine în ceea ce privește infrastructura de apă. „Se poate spera.”

Editor : C.A.