Un acord propus între Iran și Oman i-ar conferi Teheranului controlul asupra navelor care intră în Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, au declarat miercuri pentru Reuters o sursă iraniană de rang înalt și doi oficiali regionali, aceasta fiind una dintre cele mai mari concesii făcute până acum Iranului. În ciuda acestui pas aparent către acceptarea cererilor iraniene, sursele au contrazis afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora un acord privind redeschiderea strâmtorii era iminent, precizând că mai trebuie convenite încă detalii importante.

„S-a făcut deja o concesie în ceea ce privește o anumită formă de control asupra Strâmtorii Ormuz”, a declarat pentru Reuters una dintre sursele regionale.

Cealaltă sursă regională a afirmat că mai sunt de stabilit detalii cu privire la modul în care va fi definit „controlul”, negociatorii din Golf insistând ca țările din regiune să supravegheze inspecțiile navelor și ca orice plată a taxelor să fie voluntară.

Sursa iraniană de rang înalt a declarat că textul unui acord aflat deja pe masa negocierilor prevede ca Iranul să dețină controlul asupra navelor care se îndreaptă spre Golful Persic prin strâmtoare și că unul dintre principalele puncte de blocaj este rolul pe care Iranul l-ar avea și asupra navelor care se îndreaptă în direcția opusă.

Nu a existat un răspuns imediat din partea Washingtonului la dezvăluirile privind acordul propus.

Oficialii americani au insistat în repetate rânduri că nu vor accepta niciodată un aranjament care să permită Iranului să controleze accesul la cea mai importantă rută comercială din lume pentru aprovizionarea cu energie. Însă Trump și înalții oficiali din administrația sa au declarat în ultimele zile că încheierea unui acord care să pună capăt războiului declanșat în februarie este iminentă, conflict căruia, potrivit sondajelor, majoritatea alegătorilor americani i se opun.

Prețurile petrolului au înregistrat o ușoară creștere după atacul din Marea Roșie

Prețurile petrolului au înregistrat o ușoară creștere miercuri, după ce mișcarea houthi din Yemen, aliată Iranului, a declarat că a tras asupra unui petrolier sub pavilion saudit în Marea Roșie, cel mai recent atac asupra transportului maritim din Orientul Mijlociu care a perturbat aprovizionarea globală cu energie. Cu toate acestea, prețurile globale ale țițeiului rămân aproape de cele mai scăzute niveluri înregistrate de la începutul lunii iulie, după ce au scăzut brusc în ultimele două zile, în urma deciziei lui Trump de a renunța la noi atacuri asupra Iranului, invocând noi discuții care, potrivit acestuia, ar putea pune capăt conflictului.

Deși nu există discuții directe între Teheran și Washington, Iranul poartă negocieri cu Omanul, care controlează malul opus al Strâmtorii Ormuz. Săptămâna trecută, Iranul a respins o propunere anterioară a Omanului, considerând că îi acordă prea puțină influență.

Trump afirmă că discuțiile „avansează bine”

Trump a declarat, în cursul nopții, pentru Fox News, că discuțiile „avansează bine” și că marți a avut loc o „negociere care a durat toată ziua”.

„Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă foarte curând”, a adăugat Trump. „Dacă se vor retrage din nou, vor fi loviți foarte tare.”

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În weekend, Trump a invocat negocierile ca motiv al deciziei de a anula planurile privind „atacuri masive” asupra Iranului, un tipar pe care l-a repetat de nenumărate ori pe parcursul războiului.

Sursa iraniană de rang înalt a minimizat sugestia că un acord ar urma să fie finalizat rapid, menționând că ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, se află în concediu.

„Discuțiile continuă, dar este prea devreme să spunem că s-a ajuns la un acord cu Oman”, a declarat sursa iraniană de rang înalt.

O altă sursă iraniană a afirmat: „Diavolul se ascunde în detalii. Un singur mesaj publicat de Trump ar putea duce la prăbușirea întregii înțelegeri.”

Donald Trump a anunțat că SUA vor ghida navele țărilor terțe din Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia

Un acord care ar acorda Iranului orice formă de control asupra accesului la strâmtoare ar însemna că războiul declanșat de Statele Unite și Israel a dus la o schimbare majoră a echilibrului de putere regional în favoarea Teheranului. Înainte de război, strâmtoarea era accesibilă în mod liber tuturor navelor, fără taxe.

Însă Trump, care inițial a afirmat că „Operațiunea Epic Fury” se va încheia cu „capitularea necondiționată” a Iranului și că el va aproba alegerea liderului acestuia, a fost supus presiunilor de a găsi o cale de ieșire dintr-un război căruia alegătorii americani i se opun acum într-un raport de doi la unu.

Potrivit înaltului oficial iranian, Iranul solicită taxe cuprinse între 5% și 7% din valoarea încărcăturilor navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Omanul discută taxe mai mici, de aproximativ 3%, în timp ce Washingtonul nu dorește perceperea niciunei taxe.

Nave în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images

Transformarea oricăror taxe în plăți voluntare, cel puțin la nivel formal, ar putea reprezenta o cale de ieșire din impas, deși amenințarea implicită a unor atacuri iraniene ar putea însemna că transportatorii ar fi puțin dispuși să își asume riscul tranzitului fără a plăti.

Luni întregi de eforturi militare ale SUA, inclusiv o campanie de lovituri aeriene desfășurată timp de două săptămâni în iulie, nu au reușit să slăbească controlul Iranului asupra Strâmtorii Ormuz. Comandanții americani l-au informat pe Trump, în iulie, că stocurile unor tipuri de muniție erau pe terminate. Reuters a relatat marți că Armata SUA și-a epuizat aproape toate rachetele de precizie cu rază lungă de acțiune.

Escaladările militare periodice ale SUA au fost întâmpinate cu răspunsuri tot mai puternice din partea Iranului și a aliaților săi, inclusiv a luptătorilor houthi care controlează o mare parte din Yemen, precum și un al doilea punct strategic major pentru transportul maritim regional, situat la intrarea în Marea Roșie.

Miercuri, houthiții au declarat că au lovit din nou un petrolier saudit în Marea Roșie, acesta fiind cel mai recent atac al lor menit să impună ceea ce ei numesc un blocaj al transporturilor de petrol saudit pe ruta principală utilizată pentru a ocoli Strâmtoarea Ormuz.

Marți, un proiectil a scufundat o navă sub pavilion indian în apropierea Yemenului, au declarat oficiali indieni. Toți cei 14 membri ai echipajului, dintre care 13 erau indieni, au fost salvați. Rivalii houthiților pentru controlul Yemenului, guvernul cu sediul în sudul țării, au atribuit acel atac houthiților.

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Editor : C.A.